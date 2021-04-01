Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО

Почти треть жителей России собираются удалить со своих гаджетов предустановленное российское ПО и заменить его на бесплатные (и даже платные) иностранные аналоги. Многие россияне, в особенности мужчины в возрасте до 55 лет, выказывают недоверие софту отечественных разработчиков. Российское ПО, согласно новому закону, ставится на смарт-ТВ, компьютеры, планшеты и смартфоны, и в общей сложности пользователям придется удалять 28 программ.

Российский софт нужен не всем

Россияне не готовы пользоваться российским программным обеспечением (ПО), которое с сегодняшнего дня (1 апреля 2021 г.) будет предустанавливаться на популярные гаджеты в связи с вступлением силу новых норм. Почти треть населения страны (28%), как сообщила CNews компания ESET, считают его некачественным, а 29% собираются удалить его из памяти устройства сразу после покупки.

Закон, предписывающий предустановку российского софта на смартфоны, смарт-ТВ, компьютеры и ноутбуки – это закон №425-ФЗ «О внесении изменения в ст. 4 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"». Президент России Владимир Путин подписал его в декабре 2019 г., и изначально он должен был вступить в силу 1 июля 2020 г. В дальнейшем эту дату переносили несколько раз, и в итоге он заработал 1 апреля 2021 г. В отчете ESET сказано, что 33% опрошенных россиян уверены, что новый закон поможет развитию отечественной ИТ-сферы и обеспечит поддержку разработчикам ПО. 26% участников исследования, напротив, полагают, что нововведение отрицательно повлияет на качество российского софта и на конкуренцию с иностранными утилитами.

Эксперты ESET выяснили, что если 28% россиян видят в российском ПО некачественный продукт, то, 38% считают наоборот. 66% респондентов, участвовавших в опросе компании, не увидели смысла в оценке качества отечественного софта.

Россияне не хотят пользоваться софтом, который навязывает им государство

Согласно результатам исследования, среди жителей России, выразивших свое недоверие российским приложениям, преобладают мужчины. Женщины более лояльны к ним, как и представители старшего поколения (55-65 лет) на фоне более молодого населения страны.

В то же время каждый третий россиянин, утверждает ESET, положительно относится к переходу на российский софт. По их мнению, граждане страны недооценивают ПО отечественной разработки. Им противостоят 24% участников – они уверены, что иностранные программы лучше российских.

Удалить нельзя оставить

Мириться с тем, что на новом гаджете теперь будет целый список «ненужных» приложений, не готовы мириться 29% россиян – они собираются полностью удалить все программы, навязанные им новым российским законом и производителями, вынужденными ему подчиняться под угрозой штрафа.

Заменить штатный российский софт респонденты чаще всего собираются на бесплатные аналоги от иностранных разработчиков – так поступят 56% участников опроса ESET, выступивших за полное удаление предустановленного ПО, то есть подавляющее большинство. Еще 22% готовы пользоваться платным иностранным ПО, но только не творением отечественных разработчиков. И лишь 9% россиян готовы поддержать российских программистов не только морально, но и материально – они планируют удалить бесплатный предустановленный софт и установить вместо него платное российское ПО.

Решение примут за пользователя

С другой стороны, удалить штатный российский софт со своих гаджетов, даже при наличии такого желания, смогут далеко не все – такой возможности еще до вступления закона в силу лишила владельцев своих смартфонов компания Samsung. CNews писал, что в конце марта 2021 г. она выпустила прошивку для мобильников, в которой появились неудаляемые приложения «Яндекса», притом эта прошивка предназначалась даже для мобильников, которые под действие закона вовсе не попадали.

«Яндекс» раскритиковал такое решение Samsung – управляющий директор компании Тигран Худавердян опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором указал, что «Яндекс» не просил Samsung о подобном, равно как и других производителей техники. В Минцифры тоже оказались недовольны действиями корейского вендора. «Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться - отечественными, иностранным или всеми сразу. Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», – заявил замглавы Министерства Максим Паршин.

Представители Samsung пояснили, что появление неудаляемого российского ПО на устройствах компании связано со «сложностями в трактовке нового закона». «Требования вступившего в силу закона уникальные для российского рынка, у индустрии не было еще подобного опыта. Поэтому много вопросов о порядке исполнения требований закона производителем все еще являются предметом острых дискуссий. В процессе подготовительной работы мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме "удаляемых" с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства», – сказали представители компании.

Другими словами, пока неизвестно, планирует ли Samsung разрешить владельцам своих смартфонов, по итогам IV квартала 2020 г. признанных самыми популярными (почти 36% рынка, согласно IDC) удалять предустановленное российское ПО.

Какой софт придется удалять россиянам

Итоговый список российский приложений, которые россияне увидят на своих гаджетах после первого включения, был сформирован Правительством России в первых числах января 2021 г. Он делится на три раздела, по мере увеличения числа предустановленных программ – ПО для компьютеров и ноутбуков, для смарт-ТВ и для планшетов со смартфонами.

Первый раздел включает только лишь офисный софт «Мой офис стандартный. Домашняя версия», притом устанавливать его будут только на лэптопы и десктопы на базе Windows – компьютеры с Linux и macOS под действие нового закона не попали.

Покупателям смарт-ТВ придется потратить время на удаление 11 российских программ: поисковик и «Кинопоиск» компании «Яндекс», Wink («Ростелеком»), ivi, «Первый» («Первый канал»), Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим» (ВГТРК), НТВ («Телекомпания НТВ») и Start.

Больше всего российских приложений, целых 16, будет в составе смартфонов и планшетов, за исключением iPhone и iPad – как сообщал CNews, Apple не будет устанавливать их на свои гаджеты. Вместо этого она встроила в прошивку отдельное меню, появляющееся при первом запуске, в котором пользователи смогут самостоятельно выбрать для установки нужные ему отечественные утилиты. При этом ему ничего не помешает полностью отказаться от них.

Подавляющее большинство приложений для мобильных устройств предоставили «Яндекс» и Mail.ru Group. Список разработанных «Яндексом» программ включает обозреватель «Яндекс.браузер», клиент облачного хранилища «Яндекс.диск», поисковик «Яндекс» и навигацию «Яндекс.карты». Перечень ПО Mail.ru: мессенджер ICQ, почтовый клиент «Почта Mail.ru» (в конце марта 2021 г. он стал суперприложением), фирменные утилиты для соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники», а также голосовой помощник «Маруся» и приложения OK Live и «Новости Mail.ru».

Другие разработчики предоставили следующие утилиты: приложение платежной системы MirPay (исключительно для Android), «Госуслуги», офисный пакет «Мой офис документы», антивирус Kaspersky Internet Security (снова только для Android) и агрегатор Applist.ru для доступа к социально значимым интернет ресурсам, разработанный Минцифры России.