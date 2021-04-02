Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

CNews приглашает 15 апреля 2021 г. принять участие в конференции «Большие данные и аналитика 2021».

Рынок больших данных и аналитики оказался в числе наименее пострадавших от последствий коронакризиса. На фоне экономических сложностей компании в очередной раз стали искать возможность не просто оптимизировать имеющийся бизнес, но и предсказывать изменения для того, чтобы заранее подготовиться к ним. В современных условиях сделать это можно только с использованием аналитических платформ.

Таких решений на рынке предостаточно. Сегодня речь идет об их развитии в двух основных направлениях. Во-первых, это поддержка корпоративной отчетности. Клиенты заинтересованы в том, чтобы аналитические платформы помогли им модернизировать системы отчетности, сделав результаты более наглядными. Во-вторых, это уровень использования «дополненной аналитики» (Augmented Analytics), то есть применения в аналитических платформах средств искусственного интеллекта и машинного обучения.

Основные вопросы конференции:

Рынок аналитических решений в России

Перспективы развития регулируемой торговли данными.

Разработка единых стандартов применения данных: перспективы и прогнозы.

Как меняются требования к хранению накопленных данных.

Требования регуляторов: препятствия или возможности?.

Импортозамещение в аналитике: как растет спрос на российские BI-решения.

Какие специальности будут нужны рынку после CDO и Data Scientist.

Как повлияет на рынок растущая доступность технологий прогнозной аналитики.

Тренды и вызовы

Аналитика как средство монетизации данных.

Голосовые интерфейсы для взаимодействия с аналитическими системами: кейсы.

Как научить аналитическую систему понимать естественный язык .

Интеграция разрозненных данных и внедрение тотальной аналитики: перспективы.

Инструменты и технологии

Предиктивная аналитика и поиск закономерностей в данных: кейсы.

Аналитика без аналитиков: как внедрять в компании Self-Service BI.

Data Governance: как подготовить бизнес к внедрению решений управления данными.

Перспективы развития облачных решений и периферийных вычислений для систем аналитики.

Среди спикеров:

Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;

Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, банк «Уралсиб»;

Тигран Саркисов, директор по работе с данными, Х5 Retail Group;

Андрей Мотренко, менеджер по развитию решений, департамент больших данных и безопасности в России и СНГ, Atos;

Сергей Кедров, руководитель направления скоринга, машинного обучения и предиктивной аналитики, ADV;

Алексей Талденков, руководитель по развитию AI и ML решений, ADV;

Сергей Алешкин, руководитель по Data Science, СОГАЗ;

Павел Мягких, директор по продвинутой аналитике big data, «Лента»;

Сергей Голицын, заместитель руководителя Департамента анализа данных и моделирования, вице-президент, ВТБ;

Сергей Кравченко, руководитель разработки BI, Росгосстрах;

Эдуард Жучков, директор по цифровым инновациям и большим данным, IDS Borjomi International;

Эдуард Маас, директор проектов, Центр цифрового развития АСИ;

представитель компании Denodo.



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