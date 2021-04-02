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МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию

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, Текст: Игорь Королев
МТС разместила новый биржевой инструмент - социальные облигации на общую сумму 4,5 млрд руб. Полученные средства будут использованы для финансирования проекта по подключению социально-значимых объектов к интернету. При размещении впервые использовались цифровые каналы.

МТС разместила социальные облигации

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о завершении размещения трехлетних социальных биржевых облигаций. Объем размещения составил 4,5 млрд руб. Доходность по облигациям составляет 6,5% годовых, купонный период – 182 дней.

Организаторами размещения выступили ВТБ, Газпромбанк, МКБ, «МТС Банк», БК «Регион» и Сбербанк. Облигации включены в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития «Московской биржи» и Первый уровень листинга. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску рейтинг ruAAA.

Размещение с использованием цифровых каналов

В МТС отметили, что данные облигации впервые размещались с использованием цифровых каналов, в том числе витрин на сайтах и в мобильных приложениях банков-организаторов.

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МТС разместила новый биржевой инструмент - социальные облигации на 4,5 млрд руб., которые пойдут на подключение социально-значимых объектов к интернету

В ходе размещения было получено три тысячи заявок от широкого круга инвесторов-банков, институциональных клиентов и преобладающего числа розничных инвесторов.

Что такое социальные облигации

Социальные облигации – новый инструмент финансового рынка, позволяющий инвесторам участвовать в решении социальных проблем и, в случае успешности, получать финансовый доход. Ранее социальные облигации объемом 5 млрд руб. выпустило СФО «Социальное развитие», которое обеспечивало финансирование обслуживание социальных объектов в Якутске. Также в соответствующем сегменте Московской бирже котируются еврооблигации Совкомбанка и РЖД.

МТС и социально-значимые объекты

Средства от социальных облигаций МТС пойдут на финансирование обязательства оператора, взятых им в рамках проекта подключения к интернету социально-значимых объектов (СЗО). К перечню СЗО относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, полицейские участки, пожарные части и подразделения Росгвардии.

В 2019 г. Минкомсвязи провело аукционы по определению для каждого региона оператора, который на его территории подключит все СЗО. Примерно в половине регионов победителем был «Ростелеком».

МТС выиграл аукционы на территории восьми регионов: Москвы, Амурской, Кемеровской, Калининградской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей. Всего необходимо будет подключить почти 5 тыс. объектов.

Сумма заключенных государством с МТС контрактов составляет 3,9 млрд руб. При этом, согласно данным «Эксперт-РА», на момент выпуска облигаций МТС уже понес затраты на данные проекты в размере 2 млрд руб.

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