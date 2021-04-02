Российские ИТ-компании хотят освободить от налога на прибыль. Частично

Власти могут на пять лет освободить ИТ-компании от налога на прибыль с продажи результатов интеллектуальной деятельности, к которым относятся ПО, изобретения и т. д. Эту меру поддержки ИТ-отрасли разработало Минэкономразвития, и она вошла в пакет предложений по стимулированию этой сферы, где также есть идея по снижению налогов на расходы, идущие на НИОКР.

Новые меры поддержки российских ИТ

Минэкономразвития России разработало новый план по дополнительному стимулированию отечественной ИТ-отрасли. Он подразумевает в первую очередь полное освобождение ИТ-компаний от налога на прибыль с продажи поставленных на баланс результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

Список того, что именно относится к категории РИД, утвержден в составе Гражданского кодекса РФ. Помимо прочего, это программное обеспечение, различные изобретения, товарные знаки и промышленные образцы устройств.

По информации «Известий», мера Минэкономразвития подразумевает обнуление этого налога на определенный срок – в актуальной версии плана говорится о пяти годах. В предложении также упоминается повышение ценности нематериальных активов и иерархии залогов по кредитам Центробанка (ЦБ). Эксперты Министерства оценили сумму нематериальных активов в 6 трлн руб. В качестве третьей меры поддержки предложена полная отмена запрета на распоряжение научно-исследовательскими институтами (НИИ) и вузами собственными разработками.

Идея по освобождению ИТ-компаний от налога на прибыль от продажи РИД не нова – подобные льготы в России действовали в 2018 и 2019 гг. На тот момент они тоже подразумевали обнуление сборов. Минфин сообщил изданию, что решение о возвращении таких налоговых льгот пока не принято.

Программное обеспечение тоже относится к РИД

Что касается взаимоотношений с Центробанком, тот здесь предложение Минэкономразвития заключается во включении РИД, получивших одобрение Роспатента и Минсельхоза, во вторую категорию качества залогов по банковским кредитам. На момент публикации материла РИД не присутствовали ни в одном из списков залогов ЦБ.

Дополнительные меры

Минэкономразвития представило в общей сложности пять основных идей поддержки российской ИТ-сферы. В дополнение к перечисленным ведомство предложило снизить налог на прибыль по лицензионным платежам от РИД, зарегистрированных в Роспатенте и Минсельхозе в рамках механизма «патентной коробки».

Также эксперты Министерства предложили снизить налогообложение на расходы, идущие на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) при условии их капитализации.

В Минэкономразвития сообщили «Известиям», что пакет идей включает и другие предложения, но точное их количество пока не установлено – известно лишь, большая часть оставшихся отменяет те или иные ограничения. Пять перечисленных в ведомстве называют первоочередными.

Возможные последствия

Инициатива Минэкономразвития оценивается рынком, в целом, положительно. Например, сотрудники Федерального института промышленной собственности (ФИПС) полагают, что ее принятие приведет к ежегодному 20-процентному росту рынка интеллектуальной собственности.

По мнению научного сотрудника ФИПС Николая Цыкорина, изменения прежде всего затронут оборонный сектор, в котором, с его слов, согласование разработок занимает до двух лет. Он сообщил «Известиям», что когда обнуление налога на прибыль с продажи РИД вводилось в первый раз, никто его особо не афишировал, и в итоге многие компании даже не знали о нем. «Возможностью воспользовался всего 1% организаций», – отметил он.

В пользе от нововведений Министерства уверен и член генерального совета «Деловой России» Ильдар Шайхутдинов. «Льгота простимулирует компании ставить РИД на баланс и, таким образом, вовлекать их в коммерческий оборот. За рубежом РИД учитываются на балансе не как актив, а как новый объект, способный приносить доходы, то есть как товарная масса, пояснил он. Именно этот компонент учитывается при расчете ВВП. В том числе поэтому формальный объем экономики России неоправданно низкий. Вовлечение РИД в оборот может существенно изменить рынок» – рассказал он изданию.

ИТ-отрасль поддерживают со всех сторон

Сфера информационных технологий полностью завладела вниманием российских властей – для ее поддержки подготовлено уже два пакета мер стимулирования. И если первый содержал лишь менее чем пять пунктов, связанных со снижением налогов и страховых взносов, то второй власти включили 64 предложения.

В отборе идей для второго пакета участвовали свыше 200 экспертов из порядка 150 отечественных ИТ-компаний. Все меры поделены на девять тематических блоков и сведены сведенные в графическую систему, которая в среде авторов проекта получила неформальное название «Таблица Шадаева» (Максут Шадаев – глава Минцифры). Как сообщал CNews, она была сформирована в середине марта 2021 г.

Блоки, из которых состоит таблица, это: общесистемные меры; отечественные решения для бизнеса; электронные образовательные сервисы; электронные медицинские сервисы; отечественное офисное ПО и ОС; обработка данных и облачные сервисы; решения в области искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей; производство отечественных компьютерных игр и российского профессионального видеоконтента; решения в сфере информационной безопасности.

Предложения, высказанные Минэкономразвития в составе «Таблицы Шадаева» не числятся. Вместо них там есть, к примеру, идеи по переводу всех IoT-устройств, используемых в регулируемых сферах, на отечественный софт, и предоставлению иностранным программистам вида на жительство в России в обмен на их согласие работать на территории страны на отечественную компанию. Правда, им также придется согласиться и на местные условия труда, включая уровень зарплаты, который нередко ниже в сравнении с зарплатами в других странах.

Также ИТ-компании могут полностью освободить от регулярных проверок противопожарной и трудовой инспекций, Фонда соцстрахования и других надзорных органов. А российским компаниям, разрабатывающим программное обеспечение, могут предоставить прямой доступ школьным компьютерам путем запрета на использование в них софта, разработанного иностранными фирмами, даже Microsoft.