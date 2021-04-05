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«Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих

ПО Софт Бизнес
, Текст: Дмитрий Степанов
Вслед за выходом домашней версии российского офисного пакета «Мой офис», включающего бесплатные редакторы текста и таблиц для Windows 10 и macOS, широкому кругу пользователей стала доступна его интернет-версия. Воспользоваться ей может любой желающий непосредственно на сайте «Моего офиса».

Новые возможности платформы «Мой офис»

Cостоялся релиз обновленной версии платформы для совместной работы с документами и коммуникаций «Мой офис». Об этом CNews сообщил представитель компании «Новые облачные технологии» (НОТ), которая занимается разработкой данного программного продукта. Обновление платформы 2021.01 улучшает функциональность серверных приложений, добавляет новые возможности в почтовой системе и мобильных приложениях.

Кроме того, всем желающим открыт доступ к пробным веб-версиям редакторов текстовых и табличных документов (аналогов Microsoft Word и Excel). Веб-редакторы бесплатны, не демонстрируют рекламу, пользоваться ими можно без регистрации и установки каких-либо дистрибутивов или браузерных расширений, рассказали CNews в НОТ. Ранее возможностью редактировать документы при помощи браузера могли воспользоваться только организации, располагающие лицензией на один из коммерческих продуктов компании, например, «Мой офис профессиональный».

В начале апреля 2021 г. пользователи персональных компьютеров под управлением Windows 10 и macOS получили возможность бесплатно загрузить и установить набор десктопных приложений для работы с документами семейства «Мой офис».

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В бесплатной веб-версии редакторов из комплекта «Мой офис» доступны функции рецензирования

Предыдущая версия российской платформы для работы с документами и коммуникаций, напомним, вышла в конце января 2021 г. В обновлении 2020.03 был улучшен графический интерфейс приложений, входящих в состав офисного пакета, добавлен инструмент для визуализации и анализа данных «Мой офис аналитика». В общей сложности платформа получила более 96 усовершенствований, которые, в том числе, коснулись редакторов документов, почтового клиента и комплекта средств разработки (SDK).

Редактирование онлайн

Посетители сайта проекта «Мой офис» отныне могут создавать, открывать, редактировать и форматировать текстовые и табличные файлы.

В веб-версии реализованы вставка изображений, таблиц, оглавлений и колонтитулов в тексты. В таблицах можно использовать формулы и строить графики. Сохранение файлов осуществляется в Open document format (ods, odt), pfd, а также современных форматах Microsoft Office (docx, xlsx).

Веб-версии позволяют изучить интерфейс и функциональность редакторов «Мой офис», а также оценить удобство работы с документами.

Веб-редакторы пакета «Мой офис» построены на базе автономного модуля редактирования (АМР) и совместимы с любыми браузерами на ПК, утверждают в НОТ. При открытии веб-версий редакторов с планшета или смартфона пользователю будет предложено скачать бесплатное приложение «Мой офис документы», которое позволяет работать с текстами и таблицами в более подходящем для мобильного устройства формате.

В интерфейсе веб-редакторов из состава пакета «Мой офис» возможна работа только в однопользовательском режиме, доступны функции рецензирования и печати. Для табличных документов предусмотрена предварительная настройка параметров печати.

С выходом обновления 2021.01 веб-версии редакторов «Мой офис» претерпели некоторые изменения. Теперь пользователи могут копировать изображения в буфер обмена и вставлять их в другие приложения. «Косметические» изменения произошли и в дизайне интерфейса – меню «Файл», «Вставка», «Помощь» получили новые пиктограммы изображений команд.

Также было обновлено содержание всплывающего окна, которое появляется у пользователей при обрыве соединения с сервером. Теперь редакторы сообщат не только о факте потери связи, но и о времени последнего успешного сохранения.

Новые функции «Почты»

В релизе 2021.01 усовершенствована веб-версия календаря «Мой офис почта». Теперь при работе с событиями пользователи могут задавать буферное время, которое будет автоматически добавляться ко времени до и после события. Эти запланированные перерывы между встречами можно использовать для отдыха или подготовки к следующему событию. Они облегчат плотный график и помогут избежать ситуаций, когда предыдущая встреча затягивается, а следующая уже началась.

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В «Календаре» можно задать буферное время

Буферное время устанавливается в настройках почтового клиента в разделе «Календарь». Пользователь может выбрать временной интервал в пять, 10, 15 или 30 минут; он будет добавлен до и после каждой встречи в личном календаре. Для коллег, которые будут использовать планировщик при создании встреч, почтовая система отобразит занятость с учетом буферного времени.

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Почтовая система отобразит занятость с учетом буферного времени

Также при планировании встреч в веб-календаре «Мой офис почта» теперь появилась подсказка о невозможности отобразить информацию о занятости внешних участников встречи. Подсказка всплывает при наведении курсора мыши на имена таких участников.

Изменения в мобильных редакторах

В релизе 2021.01 в режиме предпросмотра добавлены кнопки увеличения и уменьшения масштаба, которые помогают лучше рассмотреть содержимое файла без его открытия в редакторе. В «Мой офис документы» для операционной системы Android добавлена полоса прокрутки при просмотре pdf-документа.

Интерфейс мобильного приложения также претерпел изменения – были обновлены пиктограммы статусов операций с файлами и прав общего доступа, а также изображения команд в меню «Файл», «Вставка», «Помощь» и на панели «Вставка».

В мобильном приложении на платформах iOS и iPadOS расширены возможности использования изображений и объектов. Теперь при работе с документами, которые содержат фигуры и изображения с поворотом, стали доступны действия отображения, выделения, перемещения, копирования, вырезания, вставки и удаления объектов. При выделении объектов теперь отображаются их границы. Аналогичные действия можно совершать и с обрезанными изображениями.

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В мобильном приложении для iOS улучшена работа с фигурами

В мобильном приложении «Мой офис документы» улучшена поддержка иностранных языков, добавлена справка на французском. В версии для iOS и iPadOS увеличено число поддерживаемых локализаций – помимо русского, английского, французского и испанского языков, программу можно переключить на португальский.

Улучшения административного интерфейса платформы

Административный интерфейс серверных компонентов платформы «Мой офис» в релизе 2021.01 подвергся значительной переработке. С его помощью можно управлять системными функциями, а также настраивать политики для групп ресурсов и рассылок. Благодаря ему упрощается администрирование почтовой системы, ускоряется внедрение программных продуктов на рабочих местах пользователей, отмечают в НОТ.

Начиная с релиза 2021.01, администратор может управлять квотой на объем почты и изменять сведения о тенанте – выделенном наборе ресурсов сервера частного облака для обособленной группы пользователей (например, отдельного филиала компании). Также появилась возможность интеграции сразу с несколькими корпоративными директориями (Active Dicrectory) в рамках одного тенанта. Как пояснили CNews в НОТ, это упрощает обмен файлами и папками между пользователями внутри одной организации, филиалы которой используют разные каталоги Active Directory.

Новая функциональность АМР

В релизе 2021.01 функциональность автономного модуля редактирования (АМР) была расширена за счет нескольких новых инструментов. Пользователи могут копировать изображения в буфер обмена и вставлять их в другие приложения. Добавлена возможность экспорта текстовых и табличных документов в форматы pdf и функция печати непосредственно из интерфейса АМР.

В новой версии АМР появилась возможность настройки параметров печати табличного документа. Пользователи могут изменять размер и ориентацию страницы, масштаб и область печати, ширину полей, а также отключить печать пустых страниц. Печать документов осуществляется с помощью средств браузера.

Начиная с версии 2021.01, стала возможна работа с документами в режиме рецензирования. В зависимости от настройки информационной системы, в которую интегрирован АМР, открытие файла может происходить в режиме постоянного рецензирования без возможности его отключения. Например, система, в которую встроен АМР, управляет режимом работы с документом и выдает права принимать или отклонять исправления отдельным пользователям системы. Все правки и комментарии, которые будут оставлены в документе в режиме рецензирования, сохранятся в документе. Функция рецензирования упрощает согласование текстов, например, внутри системы электронного документооборота организации.

АМР входит в состав комплекта средств для разработчиков и создан специально для веб-сервисов. Инструмент предназначен для интеграции редакторов «Мой офис» в приложения сторонних разработчиков.

АМР не требует отдельного сервера, содержит полный набор средств редактирования и форматирования и предполагает работу в монопольном режиме. Редактор в АМР обрабатывает только те файлы, которые передает ему информационная система – приложение или сервис, куда интегрирован сам модуль АМР, рассказали CNews в НОТ.

Где используется «Мой офис»

«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместной работы с документами и облачного хранения файлов, в которую входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. Разработкой платформы с 2013 г. занимается компания «Новые облачные технологии». Приложения адаптированы под Windows, macOS, Linux, мобильные платформы Android, iOS, iPadOS, Tizen и «Аврора».

«Мой офис» представлен на рынках стран ЕАЭС, Европы, Африканского континента, Средней Азии и Латинской Америки. Корпоративные продукты «Мой офис» поддерживают 13 языков: русский, башкирский, татарский, белорусский, армянский, киргизский, казахский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский и итальянский.

НОТ называет своими клиентами Управление делами Президента, Минцифры, ФНС, Росгвардию, ГАС «Правосудие», «Почту России» и «Аэрофлот».

В декабре 2020 г. стало известно о том, что новые 6,3 тыс. компьютеров для ФСИН, закупленные ведомством у «Депо электроникс», получили «Мой офис».

В октябре 2020 г. CNews сообщил, что «Мой офис» появится на ПК в российских федеральных судах общей юрисдикции, Судебном департаменте при Верховном суде и его региональных управлениях, а также в Информационно-аналитическом центре этого департамента.

Также следует упомянуть переход Росрезерва на «Мой офис стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора выступила компания Digital Design.

Кроме того, отметим проект перевода на «Мой офис» всех филиалов «Почты России», о котором компания сообщила в апреле 2019 г. Переход планируется осуществить в течение трех лет. «Почте» понадобится в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», которые ей поставит «Бином».

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