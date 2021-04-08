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HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами

Бизнес Финансовые результаты Техника
, Текст: Эльяс Касми

HP отчиталась о своих успехах по борьбе с поддельными картриджами за 2020 финансовый год ее специалисты изъяли более 4,5 млн единиц такой продукции. Компания проводит рейды и в России – в начале календарного 2020 г. она обнаружила в Москве склады с тысячами компонентов для изготовления контрафактных картриджей.

Борьба с подделками

Компания HP Inc. изъяла из продажи более 4,5 млн поддельных комплектующих для печати, в том числе струйных и лазерных картриджей. Этого результата она добилась всего за год – как сообщили CNews ее представители, весь этот контрафакт был конфискован в период с 1 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г. (финансовый 2020 год в компании)

Поиском и изъятием поддельной печатной продукции с логотипом HP Inc. на протяжении около 10 лет занимается отдельное подразделение компании – Anti-Counterfeiting and Fraud (ACF). В 2020 финансовом году его специалисты выявили эти 4,5 млн экземпляров контрафактных продуктов в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США. Помимо самой продукции, они обнаружили еще и 224 тыс. предложении по продаже контрафактных картриджей для лазерных и струйных принтеров компании в интернете.

По словам сотрудников HP, чаще всего подделывают именно картриджи для лазерных принтеров. За 2020 финансовый год их доля превысила 75% от стоимости конфискованной продукции.

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HP хочет избавиться от всех поддельных картриджей в мире

HP Inc. существует с ноября 2015 г. Компания образовалась после прекращения существования оригинальной HP – из-за раскола она разделилась на HP Inc. (пользовательские устройства и устройства для печати) и HPE – подразделение, сконцентрированное на корпоративном сегменте рынка.

По итогам финансового 2020 года чистая выручка HP Inc. составила $56,6 млрд. Из них $39 млрд принесли продажи ПК и другой пользовательской техники, а подразделение по выпуску устройств для печати и аксессуаров к ним составило оставшиеся $17,64 млрд чистой выручки. Из них на поставки расходных материалов для устройств печати пришлось $11,59 млрд, и это приблизительно на 9% меньше, чем в 2019 финансовом году. Продажи домашнего оборудования принесли компании $2,51 млрд, а отгрузка принтеров бизнес-сегменту – еще $3,5 млрд.

Мировые успехи ACF

Представители HP Inc. рассказали CNews, каких еще успехов ее подразделение Anti-Counterfeiting and Fraud добилось в финансовом 2020 году. За весь год специалисты ACF в сотрудничестве с заказчиками и партнерами провели более 1700 проверок клиентских поставок и аудитов по защите торговых партнеров по всему миру. Цель этих мероприятий заключалась обеспечении условий, при которых заказчики продолжат гарантированно получать оригинальные расходные материалы HP.

В общей сложности за 2020 г. сотрудники ACF смогли конфисковать в странах Европы, Ближнего Востока и Африки около 1 млн незаконно произведенных картриджей и попутно выявить и вывести из ассортимента интернет-магазинов приблизительно 135 тыс. предложений контрафактной продукции. За это же период они предотвратили продажу 54 тыс. контрафактных лазерных и струйных картриджей, и это в одной только Нигерии. Это стало рекордным для ACF объемом конфискованной продукции в регионе EMEA за весь 2020 г.

Россия тоже под контролем

ACF действует и на российском рынке. Представители HP Inc. рассказали CNews, что в стране еще в августе 2018 г. начала действовать долгосрочная операция по отслеживанию и выявлению поставок контрафактной продукции.

С их слов, правоохранительным органам Москвы в результате проведения ряда контрольных закупок и проверок клиентских поставок удалось выявить крупный синдикат производителей и дистрибуторов контрафактных расходных материалов. В итоге в начале 2020 г. столичные силовики изъяли с нескольких складов, находившихся на территории Москвы, около 8000 компонентов для изготовления контрафактных картриджей. Дополнительно они задержали пять подозреваемых, возможно, причастных к производству поддельной продукции HP Inc. В настоящее время они ожидают вынесения судебного решения.

Какая именно часть 4,5-миллионного контрафакта, изъятого ACF с ноября 2019 г. по октябрь 2020 г., была обнаружена именно в России, неизвестно. Представители компании на запрос CNews об этом на момент публикации материала ответить не смогли.

Между тем, HP Inc. далеко не впервые ищет подделки на свою продукцию в России. Так, например, в июне 2016 г. российские правоохранительные органы в рамках нескольких рейдов на склады в Москве конфисковали значительную партию картриджей для лазерных принтеров компании. В ходе этой операции, проведенной при поддержке самой HP Inc., силовики обнаружили и изъяли 1600 картриджей и поддельные защитные наклейки.

HP заставляет пользователей платить больше

Ограждая пользователей, предпочитающих ее принтеры, от контрафакта, HP Inc. иногда буквально заставляет платить ей деньги за пользование ее легальной продукцией. В январе 2020 г. CNews писал, что у компании, как оказалось, есть возможность удаленной блокировки струйных принтеров, участвующих в программе по замене картриджей Instant Ink. Блокировка произойдет в случае, если владелец принтера не оплатит абонентскую плату за пользование сервисом. При этом картридж может быть полностью заправлен, а сам принтер – механически исправен.

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Сообщение на экране принтера, участвующего в Instant Ink

Программа HP Instant Ink действует с 2013 г. и подразумевает ежемесячную абонентскую плату, которая включает в себя стоимость самих чернил, а также расходы на доставку картриджа, но клиент платит не за сами чернила, а за количество напечатанных страниц. HP Inc. берет на себя обязательства по замене картриджей у всех клиентов по мере их опустошения. Абонентскую плату приходится вносить, даже если пользователь не напечатал ни одного листа и не потратил ни капли чернил. В противном случае его принтер попросту перестанет работать.

Притом изначально программа включала один бесплатный тариф, позволявший пользователю печатать до 15 страниц в месяц, но теперь он недоступен. С ноября 2020 г. такая услуга стоит денег - $0,99 или около 76 руб. по курсу ЦБ на 8 апреля 2021 г. В итоге печать одной страницы обойдется покупателю, согласно этому тарифу, приблизительно в 5 руб.

В России программа Instant Ink по неизвестным причинам на момент публикации материала не работала.

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