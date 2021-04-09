Российский суперпроцессор для майнинга разогнали до 2 ГГц. Он превосходит новейший чип Nvidia

Екатеринбургская компания «Мультиклет», занимающаяся развитием собственной процессорной архитектуры, сообщила о своих технологических достижениях последнего времени и поделилась результатами сравнительных тестов своих процессоров с мировыми грандами.

Усовершенствованный Multiclet

Как выяснил CNews, российской компании «Мультиклет» из Екатеринбурга удалось повысить тактовую частоту своих процессоров с оригинальной мультиклеточной архитектурой с 1,6 до 2 ГГц, благодаря чему они по отдельным параметрам превосходят сходные по классу новейшие чипы Nvidia.

Первое сообщение о том, что компанией была проведена глубокая оптимизация RTL-кода (от англ. register transfer level, уровень регистровых передач) мультиклетки процессора MultiClet S1 для увеличения его частоты, появилось на сайте разработчика еще 30 июня 2020 г. Однако тогда компания сообщить CNews подробности оказалась не готова.

Напомним, MultiClet S1 на данный момент можно считать центральной разработкой компании. На старте проекта в августе 2017 г. на волне популярности технологии блокчейн и криптовалют MultiClet S1 позиционировался в качестве процессора, который должен был сделать майнинг (добычу криптовалют) «в 35-200 раз более эффективным».

Сравнение процессоров на примере получения криптовалюты Ethereum (источник: «Мультиклет»)

После того как в начале 2018 г. курс основных мировых криптовалют катастрофически обрушился, а коммерческий майнинг на долгое время стал бесперспективным, позиционирование разработок «Мультиклета», по ряду признаков, претерпело сильные изменения.

В свежей публикации компании на «Хабре» (гендиректор и соучредитель «Мультиклета» Борис Зырянов подтвердил CNews, что ее автор — его сотрудник) сообщается, что организация концептуально переходит от создания отдельных процессоров к разработке мультиклеточной платформы (набора процессорных компонентов, обеспечивающих создание вычислительной среды) на основе MultiClet B — базового элемента, состоящего из четырех клеток.

Плата с процессором «Мультиклет» предыдущего поколения

«При создании MultiClet B были проведены множественные оптимизации ядра, что позволило увеличить тактовую частоту ядра до 2 ГГц на топонорме 28 нм и одновременно на 15-20% ускорить исполнения кода на этой частоте, — говорится в материале. — Ускорение было достигнуто за счет сокращения времени прохождения команд по тракту исполнения. В частности, было уменьшено время обработки команд в буфере арифметико-логического устройства и обеспечена передача адреса нового параграфа клеткам по отдельному тракту. Компилятор был обновлен до LLVM 11.0.0, что также дало ускорение скомпилированного кода».

MultiClet S1 в сравнении с Nvidia

В начале 2019 г. предполагалось, что 28-нанометровый MultiClet S1 с частотой 1,6 ГГц после завершения разработки будет иметь 64 клетки, 8 МБ памяти на кристалле при площади кристалла в 40 кв. мм. и энергопотребление 6 Вт. Прцессор должен был поддерживать до 16 ГБ памяти RAM стандарта DDR4 3200MHz.

В свежем сравнительном тесте моделирование проводилось для процессора MultiClet S1, состоящего из 16 мультиклеток. «Данные по производительности платы получены расчетным путем, — говорится в публикации компании. — Для сравнения была выбрана старшая модель платы компании Nvidia, которая спроектирована специально для майнинга и выпуск которой намечен на 2021 г. Данные по ее планируемой производительности взяты с сайта компании»

Оценка использования мультитклеточной платформы для майнинга проводилась на примере получения криптовалюты Ethereum. «Мультиклет» это обосновывает тем, что «алгоритм подсчета хэшей Ethash написан для мультиклеточного процессора на ассемблере как можно более оптимально, поэтому компилятор здесь не играет роли, что позволяет более точно оценить предельную вычислительную мощность процессора; в отличие от других задач, для майнинга очень важно энергопотребление, чем мультиклеточная архитектура действительно отличается от существующих процессоров».

«Результаты показывают, что при близкой производительности, плата использующая процессоры MultiClet S1, по удельным показателям, эффективна более чем в два раза по сравнению с Nvidia 90HX», — говорится в публикации.

В цитируемой публикации компании также были приведены результаты различных синтетических тестов, сравнивающих MultiClet B с ядром Intel Kaby Lake. С этими результатами можно ознакомиться по ссылке с сайта разработчика.

Задержка создания Multiclet S1

Напомним, в июне 2018 г. CNews со ссылкой на участников проекта сообщал, что Multiclet S1 уже находится в финальной стадии создания. Процессор тогда был ориентирован на майнинговый проект RMC, основанный интернет-омбудсменом, главой и владельцем компании «Радиус груп» Дмитрием Мариничевым. Первые образцы Multiclet S1 должны были увидеть свет в сентябре 2018 г. («плюс минус месяц»), а первые устройства-майнеры на его основе — в ноябре того же года.

В декабре 2019 г. Мариничев и Зырянов сообщили CNews, что проект по ряду причин замедлился, но свернут не был. По оценкам Зырянова того времени, Multiclet S1 планировалось выпустить на TSMC во второй половине 2020 г. Его готовность с точки зрения разработки в «Мультиклете» оценивали в 70%.

Не исключено, что на динамику разработки повлиял тот факт, что с тех пор, как выяснил CNews в ноябре 2020 г. все бизнес-активы Мариничева, включая и вышеупомянутый «Радиус групп», были признаны банкротами.

Дополнения «Мультиклета»

Через некоторое время после публикации с CNews связался Борис Зырянов. «Проект Multiclet S1 заморожен в некотором состоянии, достигнутом на момент приблизительно год после прекращения финансирования, и ECAD оценки на 7 нм сделаны исключительно для этой статьи на “Хабре”, — отметил он. — Частота Multiclet S1 лимитирована памятью DDR4, и 2 ГГц получены для того, чтобы иметь запас для топологического проектирования. На самом деле, в проекте больше 1,6 ГГц не требуется. Более поздние работы ведутся уже над проектом нейровычислителя Multiclet S2 и базового элемента мультиклеточной платформы Multiclet B — все это моделируется для топонорм 28, 12, 7 нм. Во всех этих проектах, разумеется, есть общие части RTL-кода, поскольку все они являются мультиклеточными; есть и существенные отличия. Собственно, мультиклеточная платформа, как это и показано в статье, представляет собой множество разнообразных мультиклеточных процессоров, отличающихся, в том числе, на уровне кода ядра (мультиклетки)».