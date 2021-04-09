ЦБ рассказал все про цифровой рубль: форму выпуска, способы обращения и сроки обкатки

От концепции к прототипу

Центральный банк России (ЦБ) планирует завершить создание прототипа платформы цифрового рубля к декабрю 2021 г. и после внесения профильных изменений в законодательство, которые намечены на январь 2022 г., перейти к этапу тестирования платформы на протяжении года.

Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках анонса концепции цифрового рубля, составленной по итогам обсуждения представленного в октябре 2020 г. консультативного доклада «Цифровой рубль». Дорожная карта дальнейшей реализации проекта будет определена по итогам пилотного запуска.

Утвержденная Центробанком концепция цифрового рубля, которую поддержали 84% участников обсуждения проекта, базируется на двухуровневой розничной целевой модели, где Банк России является одновременно эмитентом цифровых рублей и оператором платформы цифрового рубля.

Цифровой рубль, согласно документу, будет иметь форму уникального цифрового кода (как номер бумажной купюры), который будет выпускаться и храниться на специальном электронном кошельке в Центробанке. Клиенты получат доступ к цифровому рублю через свои банки, при этом для офлайн-расчетов придется пользоваться вторым кошельком, созданным на смартфоне. Передача цифрового рубля между пользователями будет выглядеть как перемещение цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Владельцы цифровых рублей будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.

Особенности архитектуры и экосистемы цифрового рубля

Документ предполагает использование гибридной архитектуры платформы цифрового рубля, которая включает компоненты централизованной системы и распределенных реестров (блокчейн). В ЦБ отметили отсутствие готовых решений для прототипа цифрового рубля и заявили о намерениях создавать всю систему своими силами.

Двухуровневая гибридная архитектура платформы цифрового рубля

Банки будут выступать посредниками для физических и юридических лиц, привлекая их, взаимодействуя с ними, открывая и пополняя кошельки клиентов, исполняя поручения на переводы, а также осуществляя процедуры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, говорится в документе.

Офлайн-взаимодействие с цифровой валютой

Для пополнения клиентского кошелька на смартфоне будет необходимо перевести цифровые деньги с кошелька в приложении и затем расплатиться. Получатель средств сможет переводить цифровые рубли с офлайн-кошелька на онлайн-кошелек. Как отметила Скоробогатова, никто в мире еще не разработал готовую технологию офлайн-расчетов, поэтому ЦБ придется самостоятельно разрабатывать это решение.

Взаимодействие с цифровым кошельком клиента

По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, эмиссия цифрового рубля будет похожа на эмиссию наличных денег. ЦБ будет поставлять цифровой рубль на цифровой кошелек коммерческого банка в обмен на списание денег с корсчета. Если клиент пожелает обменять безналичные рубли на цифровой рубль, банк переведет цифровые деньги со своего цифрового кошелька на кошелек клиента.

«Цифровой рубль задумывается как платежное средство с абсолютной мгновенной ликвидностью, – отметил Заботкин. – Это средство, которое вы в полном объеме, в любой момент времени — 24 часа семь дней в неделю — можете перевести на свое усмотрение кому угодно».

Цифровой рубль и кредитно-денежная политика

Центробанк не намерен регламентировать лимиты по остаткам на цифровых кошельках, хотя некоторые ограничения могут присутствовать на начальном этапе для плавного процесса внедрения цифровой валюты. Тем не менее, цифровой рубль не рассматривается Центробанком как средство для сбережений – это, по словам Заботкина, исключительно платежный инструмент, который, например, можно применять для оплаты налогов.

«Поскольку это средство платежа, и мы не рассматриваем его как альтернативный инструмент сбережений, начисление процентов не оправдано, – заявил Заботкин. – По аналогии с текущей практикой вы можете думать об этом, как о том, что мы банкам не начисляем проценты на их обязательные резервы, которые они держат на корсчетах».

Скоробогатова также отметила, что Центробанк намерен устанавливать единые правила и тарифы для операций в цифровой валюте. Пока что в ЦБ считают целесообразным бесплатное проведение переводов между физлицами, и комиссию для магазинов за оплату товаров не более чем комиссия Системы быстрых платежей (0,4–0,7% от стоимости товаров или услуг в зависимости от их категории). Окончательно решение по тарифам будет принято регулятором на следующем этапе реализации проекта.

Перспективы цифрового рубля

По мнению представителей ЦБ, преимуществом цифровой валюты является, в частности, доступ граждан к своему электронному кошельку через любую финансовую организацию, в которой он обслуживается, а также высокий уровень сохранности средств и снижение затрат на проведение операций.

Внедрение цифрового рубля может привести к перетоку 2-4 трлн безналичных рублей из банков в цифровой рубль, заявили РБК в Сбербанке. Как следствие, это может привести к дефициту ликвидности и росту ставок: переток примерно 10% наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль, по мнению Сбербанка, вызовет рост кредитных ставок на 0,5 процентных пункта.

Цифровой рубль пока не выглядит более удобным, чем безналичные платежи картами, заявил РБК старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин. По его мнению, оплата с дополнительным переводом денег с одного кошелька на другой видится несколько искусственной надстройкой с точки зрения удобства использования. Цифровой рубль также может стать нишевым продуктом для тех, кто не доверяет банкам и хотел бы хранить деньги непосредственно в ЦБ, отметил Гаврилин.

По мнению главы ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игоря Антонова, популярность цифрового рубля будет зависеть от удобства его инфраструктуры, а на это будет влиять желание участников процесса вкладываться в ее создание и развитие.

Новая форма валюты будет конкурентоспособной при условии надежности и простоты в использовании, заявил РБК зампред правления ВТБ Вадим Кулик. По его мнению, внедрение цифрового рубля может усилить конкуренцию решений крупных ИТ-компаний с платежными услугами и сервисами банков и других традиционных поставщиков платежных услуг.