Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК

Владелец «Аквариуса», корпорация НКК намерена влить в компанию почти 20 млрд руб. в ближайшие несколько лет. Основная цель вложений – наращивание производства, в том числе и на фоне импортозамещения ИТ в госсекторе, а также развитие кадрового состава компании путем привлечения новых разработчиков.

Десятки миллиардов для «Аквариуса»

Российский производитель компьютеров, компания «Аквариус» в ближайшие несколько лет получит инвестиции размером в пределах 20 млрд руб. Столь крупные вложения в нее запланировала Национальная компьютерная корпорация (НКК), пишут «Ведомости».

«Аквариус» в настоящее время входит в состав НКК и является его научно-производственным подразделением. В его задачи входит разработка, производство и поставки компьютерной техники, ИТ-решений для кибербезопасности и программно-аппаратных комплексов.

Сама корпорация была основана при участии «Аквариуса» в 2003 г. вместе с компаниями OCS, «Ландата» и «АНД проджект». В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019» НКК заняла первое место, которое удерживала и в 2018 г.

Как сообщил «Ведомостям» вице-президент НКК Алексей Калинин, 20 млрд руб. корпорация вложит в расширение производственных мощностей «Аквариуса». На момент публикации материала доли в самой корпорации, согласно ЕГРЮЛ, были поделены между Александром Калининым (отец Алексея Калинина, доля 33%), Леонидом Гольденбергом (32%) и Евгением Лачковым (тоже 32%).

Производство «Аквариуса» модернизируют за десятки миллиардов рублей

Оставшиеся 5% НКК принадлежат ООО «Группа компаний “Аквариус”». Александр Калинин располагает в ней долей в размере 0,028%, у ее президента Владимира Степанова есть 1%, а 98,972% компании находится в собственности у НКК.

В апреле 2021 г. CNews писал, что семья Калининых намерена выкупить у партнеров по НКК их совокупную долю в размере 64%. В то же время Леонид Гольденберг и Евгений Лачков могут уступить свои доли Денису Фролову, совладельцу группы Astra Linux.

Цели инвестиций

Точный размер инвестиций в «Аквариус» Алексей Калинин раскрывать не стал, остановившись на формулировке «около 20 млрд руб.». Он отметил, что деньги будут вкладываться в течение нескольких лет, к 2026 г.

Финансы будут потрачены в первую очередь на наращивание объемов производства техники. Это коснется серверов, различного сетевого оборудования и систем хранения данных (СХД), а также настольных ПК и ноутбуков.

Алексей Калинин подчеркнул, что значительная часть запланированных инвестиций пойдет на различные исследования и на изменения в кадровом составе компании. Другими словами, будут привлекаться дополнительные разработчики. «Компания занимается разработкой инфраструктурного оборудования и мобильных продуктов, сейчас это два основных тренда на рынке», – сказал Алексей Калинин.

Он добавил, что вложения в итоге должны привести к пятикратному расширению производственных мощностей «Аквариуса». «Примерно на столько же должна вырасти и выручка – планируется, что через пять лет она превысит 120 млрд руб.», – подытожил представитель НКК.

По подсчетам Алексея Калинина, к концу 2020 г. имеющиеся в распоряжении «Аквариуса» производственные мощности были рассчитаны на выпуск 800 тыс. единиц готовой продукции. Между тем, с конвейера сошел 1 млн устройств – этому способствовала пандемия коронавируса, из-за которой в России миллионы людей были переведены на удаленную работу, для которой им понадобилась компьютерная техника

«При этом в денежном выражении треть приходится на серверы, треть – на десктопы и ноутбуки, а остальное – планшеты на отечественной операционной системе «Аврора», – сказал Калинин.

Обновленный кадровый состав и надежда на импортозамещение

Отвечать за выполнение планов по инвестированию будет Владимир Степанов. Также в «Аквариусе» теперь новый гендиректор – Дмитрий Трошенков, что отражено в ЕГРЮЛ. Трошенков – это бывший руководитель системного интегратора «Техносерв», за время своей карьеры также успевший поработать, в том числе, в банке ВТБ на должности старшего вице-президента.

По прогнозам акционеров «Аквариуса», к 2026 г. после вливания в компанию 20 млрд руб. она может значительно нарастить свою долю на отечественном рынке серверов. Если сейчас, она составляет 10%, то к тому моменту есть вероятность ее роста до 20%. В то же время доля «Аквариуса» в сегменте компьютеров для госсектора и других организаций, считают акционеры, не изменится и останется на нынешнем 20-процентном уровне.

Алексей Калинин считает, что росту бизнеса «Аквариуса», помимо инвестиций, будет способствовать и импортозамещение в сфере ИТ. Он упомянул распоряжение Правительства России, согласно которому половина всех компьютеров, закупленных российским госсектором, должна быть выпущена на территории России. В 2022 г. доля таких ПК должна будет составить 60%, а в 2023 г. – и вовсе 70%, плюс параллельно будет расти доля и отечественных СХД для госсектора – с нынешних 30% до 50% в 2023 г.

Немного об «Аквариусе»

«Аквариус» была основана в 1989 г. и изначально носила название «Аквариус Системз Интеграл», к тому же она не была полностью российской. Компания представляла собой совместное предприятие России, Тайваня и Германии.

В 1990 г. компания запустила первый в стране негосударственный завод по выпуску IBM-совместимых компьютеров, а спустя еще два года, после развала СССР, она стала полностью российской.

Изначально «Аквариус» занималась только выпуском ПК, и первые ее устройства продавались под брендом ASI. В 1997 г. у компании появилась научно-исследовательская лаборатория для разработки новых моделей компьютеров, а в 1999 г. компания приступила к производству серверов.

В 2004 г. «Аквариус» представила первый мобильный ПК под маркой Aquarius, а еще через год ее портфолио пополнили и СХД, выпускающиеся пол этим же брендом.

В настоящее время «Аквариус» занимается поставками крупных партий техники для госведомств. Например, в июне 2020 г., как сообщал CNews, она выиграла тендер на поставку МВД России 3409 ноутбуков. На аукционе министерства с начальной ценой контракта в 136,2 млн руб. (без малого 40 тыс. руб. на один компьютер) компания попросила за свои услуги 135,5 млн руб.

В сентябре 2020 г. стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) заменил в своей гигантской закупке ПК для территориальных отделений компьютеры тайваньской Acer на технику «Акваруса». CNews писал, что ПФР закупил компьютеры двух типов: 9147 одного и 4420 другого, в общей сложности 13 567 комплектов в составе системного блока, монитора, клавиатур и мыши.