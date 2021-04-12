Спецпроекты

Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля

20 апреля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения».

Жизнь в большом городе проходит под взглядами видеокамер, которые «видят» нас повсюду — на улицах, в транспорте, на работе. Они повышают безопасность городской и производственной среды, что крайне ценится в современном мире. Поэтому неудивительно, что рынок решений для видеонаблюдения быстро растет.

Чаще всего мы сталкиваемся с системами видеонаблюдения в трех сферах жизни. Во-первых, в ритейле (или шире — в местах массового обслуживания клиентов, под это определение подходят, например, вокзалы и аэропорты). Во-вторых, в транспортной отрасли. И, наконец, в-третьих, нельзя не заметить городских камер, дающих возможность городу стать «умным».

Основные вопросы к обсуждению:

Видеотехнологии: российские тренды

  • Как развивается российский рынок видеотехнологий?
  • Какова роль госзаказчиков и крупных корпоративных клиентов на рынке?
  • Российское оборудования против иностранных решений?
  • Кто правит бал на рынке ПО для анализа видеоданных?
  • Какие новые возможности видеонаблюдения выявил COVID-19?

Основные заказчики

  • Видеотехнологии в ритейле: безопасность и борьба с потерями.
  • Видеотехнологии в сфере безопасности: как проактивно выявлять проблемы.
  • Видеотехнологии на транспорте: как обеспечить порядок.
  • Роль видеотехнологий в умном городе.

Технологии и проекты

  • Искусственный интеллект и новые возможности видеотехнологий.
  • Как помогут мерчендайзерам умные видеорешения.
  • Видеоаналитика уравняет оффлайн и онлайн-ритейл.
  • Как оптимизировать пассажиропотоки на транспорте.
  • Видеонаблюдение против нарушителей ПДД.
  • Городское видеонаблюдение: новые технологии.
  • Роль 5G в повышении эффективности видеотехнологий.
  • Беспилотники будут следить за общественным порядком.
  • Рынок VSaaS: почему заказчики выбирают облако.

С докладами выступят:

Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Ресурс Групп»;
Илья Кузьминов, руководитель аналитического департамента, НИУ «Высшая школа экономики»;
Валерий Столяр, заведующий кафедрой телемедициныи медицинской информатики, Министерство образования и науки России, РУДН;
Софья Громыко, менеджер по развитию функции логистики по стране, Coca-Cola HBC Россия;
Андрей Мотренко, менеджер по развитию решений, департамент больших данных и безопасности, Atos в России и СНГ;
Представитель компании XDSOFT.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

Другие материалы рубрики

Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri

В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась

Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК

Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона»

Российский суперпроцессор для майнинга разогнали до 2 ГГц. Он превосходит новейший чип Nvidia

Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

Техноблог

7 секретов поиска скрытых камер

Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий