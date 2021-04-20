Хозяева «Билайна» лишились гендиректора
У Veon стало на одного гендиректора меньше
Группа Veon, частью которой является российский телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), сообщила об уходе одного из ее гендиректоров – итальянца Серджи Херреро (Sergi Herrero). Он покинет свой пост 30 июня 2021 г.
Херреро с 2014 г. работал в социальной сети Facebook. В 2019 г. он стал одним из двух главных операционных директоров Veon. Вторым главным операционным директором стал Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu), до этого возглавлявший турецкого сотового оператора Turkcell. В число крупнейших акционеров Turkcell входила инвестиционная компания LetterOne (афлирована с российской «Альфа-групп»), которая также является основным акционером Veon.
Как два гендиректора Veon делили свои полномочия
Год назад с поста гендиректора Veon ушла американка Урсула Бернс (Ursula Berns). После этого Терзиоглу и Херреро стали гендиректорами группы. Тогда было решено, что Терзиоглу будет курировать операции Veon в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Грузии, а Херреро – в Пакистане, Украине, Алжире, Бангладеше и Армении (из этой страны Veon ушел в конце 2020 г.).
Теперь Терзиоглу останется единоличным гендиректором группы, отвечая за ее работу на всей территории присутствия. В то же время Херреро продолжит консультировать Veon, в том числе в части подразделения Veon Ventures, фокусирующемуся на создании стоимости на быстрорастущих рынках.
Как в Veon менялось руководство
В 2018 г., после ухода с поста гендиректора Veon француза Жана-Ива Шарлье (Jean Yves Charlier), Урсула Бернс, занимавшая до той поры пост председателя совета директоров группы, стала исполнительным председателем совета директоров. Предполагалось, что Бернс будет курировать работу топ-менеджмента Veon на время поиска постоянного гендиректора.
Главным исполнительным директоров Veon, также на временной основе, стал норвежец Шелль Мортин Йонсен (Kjell Morten Johnsen). В течение 2018 г. Йонсен и Бернс заняли свои посты на постоянной основе. Однако в 2019 г. стало известно об уходе Йонсена из группы.
В 2020 г. Бернс покинула сначала пост гендиректора группы, а затем пост председателя совета директоров.
Новые топ-менеджеры в команде Veon
Veon сообщил еще о двух назначениях. Алекс Болис (Alex Bolis), до того работавший в операторе Telecom Italia, будет отвечать в Veon корпоративную стратегию, коммуникации и связи с инвесторами.
Дмитрий Швец будет отвечать в Veon портфолио и управление системой оценки, включая сделки по слияниям и поглощениям. Ранее Швец отвечал в инвестиционной компании TPG за Россию и страны СНГ.