Хозяева «Билайна» лишились гендиректора

У Veon стало на одного гендиректора меньше

Группа Veon, частью которой является российский телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), сообщила об уходе одного из ее гендиректоров – итальянца Серджи Херреро (Sergi Herrero). Он покинет свой пост 30 июня 2021 г.

Херреро с 2014 г. работал в социальной сети Facebook. В 2019 г. он стал одним из двух главных операционных директоров Veon. Вторым главным операционным директором стал Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu), до этого возглавлявший турецкого сотового оператора Turkcell. В число крупнейших акционеров Turkcell входила инвестиционная компания LetterOne (афлирована с российской «Альфа-групп»), которая также является основным акционером Veon.

Как два гендиректора Veon делили свои полномочия

Год назад с поста гендиректора Veon ушла американка Урсула Бернс (Ursula Berns). После этого Терзиоглу и Херреро стали гендиректорами группы. Тогда было решено, что Терзиоглу будет курировать операции Veon в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Грузии, а Херреро – в Пакистане, Украине, Алжире, Бангладеше и Армении (из этой страны Veon ушел в конце 2020 г.).

Теперь Терзиоглу останется единоличным гендиректором группы, отвечая за ее работу на всей территории присутствия. В то же время Херреро продолжит консультировать Veon, в том числе в части подразделения Veon Ventures, фокусирующемуся на создании стоимости на быстрорастущих рынках.

Как в Veon менялось руководство

В 2018 г., после ухода с поста гендиректора Veon француза Жана-Ива Шарлье (Jean Yves Charlier), Урсула Бернс, занимавшая до той поры пост председателя совета директоров группы, стала исполнительным председателем совета директоров. Предполагалось, что Бернс будет курировать работу топ-менеджмента Veon на время поиска постоянного гендиректора.

Итальянец Серджи Херреро покинул пост согендирекатора группы Veon

Главным исполнительным директоров Veon, также на временной основе, стал норвежец Шелль Мортин Йонсен (Kjell Morten Johnsen). В течение 2018 г. Йонсен и Бернс заняли свои посты на постоянной основе. Однако в 2019 г. стало известно об уходе Йонсена из группы.

В 2020 г. Бернс покинула сначала пост гендиректора группы, а затем пост председателя совета директоров.

Новые топ-менеджеры в команде Veon

Veon сообщил еще о двух назначениях. Алекс Болис (Alex Bolis), до того работавший в операторе Telecom Italia, будет отвечать в Veon корпоративную стратегию, коммуникации и связи с инвесторами.

Дмитрий Швец будет отвечать в Veon портфолио и управление системой оценки, включая сделки по слияниям и поглощениям. Ранее Швец отвечал в инвестиционной компании TPG за Россию и страны СНГ.