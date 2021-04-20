Спецпроекты

ИТ-компаниям скостят пенсионные взносы. Госдума одобрила

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Законопроект о бессрочном снижении для ИТ-компаний пенсионных страховых взносов с действующих 8% до 6% прошел первое чтение в Госдуме. Он был внесен на рассмотрение в российским Правительством в середине февраля 2021 г., и предложенные в нем изменения затрагивают все компании ИТ-отрасли, включая разработчиков ПО и радиоэлектронной продукции.

Проценты ниже

Российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект о снижении процентов пенсионных страховых взносов для ИТ-компаний. Документ предлагает на постоянной основе установить их на уровне 6% вместо действующих 8%.

Законопроект представляет собой набор поправок к ст. 33 закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. Он был внесен на рассмотрение в Госдуму Правительством России 18 февраля 2021 г.

Как сказано в документе, предусмотренные им нововведения касаются именно российских организаций, работающих в ИТ-сфере. В их число, согласно тексту законопроекта, входят, помимо разработчиков ПО и баз данных, а также интеграторов, еще и компании, занимающиеся проектированием и разработкой «изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции».

В пояснительной записке к этому проекту закона говорится, что он направлен на поддержку российских ИТ-компаний. Тем не менее, изменения, связанные с пенсионными взносами, не входят ни в первый, ни во второй наборы мер поддержки ИТ-отрасли.

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Впереди у нового законопроекта еще два чтения в Госдуме

По оценке авторов законопроекта, его принятие будет способствовать увеличению «объема межбюджетного трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР)». В 2021 г. по их прогнозам, изложенным в финансовом-экономическом обосновании, рост составит 5,99 млрд руб., в 2022 году – 6,4 млрд руб., а в 2023 году – 6,84 млрд руб.

Также, по заверению авторов, подготовленный ими законопроект «не содержит положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы России».

Дополнительное снижение

Идея Правительства по снижению страховых взносов для компаний из ИТ-сферы сама по себе не нова, хотя предложение о 6% звучит все-таки впервые. Изначально льготная ставка по пенсионным страховым взносам для ИТ-компаний, прошедших аккредитацию Минцифры (на тот момент – Минкомсвязи) была введена еще в январе 2010 г. и должна была действовать до января 2017 г. Эта льготная ставка составляла 8% и входила в общие 14% страховых взносов, где еще 4% перечислялись на обязательное медстрахование, а оставшиеся 2% - на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Стандартный страховой взнос для компаний, не связанных с ИТ, в России равен 30%.

В июне 2017 г. Президент России Владимир Путин подписал закон №114-ФЗ «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации”». Он предусматривает продление действия льготной 14-процентной ставки, включающей 8% на пенсионные взносы, до 2023 г. включительно. Подпись главы государства на этом документе поставила крест на планах Минфина повысить суммарную льготную ставку для ИТ-компаний до 21% в 2018 г., до 28% в 2019 г, а в 2020 г. – до обычных 30%.

Меньше налогов

Российская ИТ-отрасль в последние месяцы получает всестороннюю поддержку государства – ее даже могут освободить от проверок трудовой и противопожарной инспекций. Кроме того, в июне 2020 г. Владимир Путин предложил поддержать отрасль, пострадавшую от пандемии коронавируса, «налоговым маневром» - снижением для нее налога на прибыль с 20% до минимальных 3%.

Эта мера поддержки вступила в силу 1 января 2021 г., а в начале апреля 2021 г., как сообщал CNews, Минэкономразвития выступило с предложением по полному освобождению ИТ-компаний от налога на прибыль с продажи поставленных на баланс результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

Список того, что именно относится к категории РИД, утвержден в составе Гражданского кодекса РФ. Помимо прочего, это программное обеспечение, различные изобретения, товарные знаки и промышленные образцы устройств.

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