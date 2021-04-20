Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева

ФАС возбудила дело в отношении корпорации Google. Поводом стало злоупотребления принадлежащим корпорации видеохостингом YouTube доминирующим положением, выраженное в непрозрачной политике по блокировке и удалению различных каналов.

Дело в отношении YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возбуждении дела в отношении корпорации Google. Поводом стала жалоба Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на принадлежащем корпорации видеохостинге YouTube.

ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

«Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действия, — заявили в ведомстве. — ФАС полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках». ФАС намерена дать оценку действиям Google и их последствиям для пользователей и создателей контента.

Российские власти накажут Google за цензуру на YouTube

В ведомстве напомнили, что согласно ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции или ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников подтвердил факт подачи жалобы на YouTube, но не стал уточнять, из-за каких именно роликов она была подана. В пресс-службе российского представительства корпорации Google к моменту публикации на запрос CNews по данному вопросу ответить не смогли.

Как Роскомнадзор борется с цензурой на YouTube

Трения между YouTube и российскими властями в лице Роскомнадзора нарастают с конца 2020 г. Ведомство недовольно, что YouTube блокирует или накладывает различные ограничения на показ роликов или каналов российских государственные СМИ или провластных экспертов.

В частности, видеохостинг пометил документальный фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина», снятый телеканалом «Россия-1», как содержащий сцены насилия. В связи с этим прокуратура обратилась в Таганский районный суд с иском против корпорации Google, в котором требовалось снять указанные ограничения. Иск был удовлетворен, но ограничения до сих пор не сняты. Тогда же Роскомнадзор требовал от YouTube снять ограничения с канала «Соловьев Live» известного журналиста Владимира Соловьева, из-за которых он перестал попадать в раздел «В тренде».

Позднее Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к ролику главного редактора СМИ Politrussia Руслана Осташко. Также Роскомнадзор требовал от YouTube восстановить работу каналов чеченского футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat. Каналы были заблокированы из-за санкций, введенных США в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.

Закон о запрете интернет-цензуры

В конце 2020 г. в России был принят специальный закон о запрете интернет-цензуры. Речь идет о поправках в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».

Согласно нему, интернет-ресурс, ориентированный на жителей России, может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, в случае ограничения владельцем ресурса распространения пользователями интернета общественно значимой информации на территории России по признакам должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с введением иностранными государствам политических или экономический санкций в отношении граждан и организаций России.

Решения о признании интернет-ресурсов нарушителями принимает Генпрокуратура по согласованию с МИДом. После этого Роскомнадзор вносит ресурс в реестр нарушителей данного закона и в случае невыполнения владельцем ресурса устранения нарушений осуществляет полную или частичную блокировку доступа к нему с использованием оборудования «суверенного интернета».