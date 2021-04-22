Спецпроекты

В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о совершенствовании системы государственной регистрации недвижимости, который, в частности, вводит законодательный запрет на создание сайтов, программ и приложений для торговли данными Единого госреестра недвижимости. Штрафы для нарушителей в размере до 600 тыс. руб., которые обсуждались на ранних этапах законопроекта, в финальный текст не включены.

Изменения в законы о недвижимости

Госдума России в третьем окончательном чтении приняла закон о совершенствовании системы госрегистрации недвижимости, который, в частности, запрещает сайты, программы и приложения, имитирующие онлайн-сервисы Росреестра и торгующие сведениями из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Соответствующая запись о принятии законопроекта № 962484-7 и направлении его на утверждение в Совет Федерации появилась в системе обеспечения законодательной деятельности sozd.duma.gov.ru.

«Речь… о запрете сайтов, программ и приложений, которые под видом официального органа – Росреестра, торгуют сведениями из ЕГРН, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Кроме того, законопроект упрощает для граждан реестровые операции с недвижимостью. Все документы можно будет подавать в Росреестр в электронном виде и не тратить время на поход в многофункциональный центр с кипой бумаг. Также законопроектом сокращаются сроки регистрации договоров долевого участия».

На первых стадиях рассмотрения законопроекта, разработанного Минэкономразвития еще в 2019 г., владельцев сайтов-двойников предлагалось наказывать штрафами в размере до 600 тыс. руб., однако после доработки закона в процессе трех чтений пункт о штрафах в тексте не сохранился.

Закон вносит многочисленные изменения в систему госрегистрации недвижимости и направлен на повышение качества и доступности госуслуг по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, поясняется в документе. По словам Володина, принятые решения упрощают для граждан процедуры покупки-продажи недвижимости, а также защищают их права.

Ранее 4 августа 2020 г. на сайте Росреестра было опубликовано заявление о том, что по искам ведомства были вынесены судебные постановления о блокировке 34 сайтов-двойников, имитировавших интерфейс официального сайта Росреестра ради обмана пользователей выдачей сведений якобы из ЕГРН. Теневой оборот денежных средств, получаемых владельцами таких сайтов, за 2019 г. составил 3,7 млрд руб., отмечалось в заявлении.

Запрет есть, но без специальных штрафов

Документ вводит законодательный запрет на создание интернет-сайтов (за исключением официального сайта Росреестра и кадастровой палаты), программ и мобильных приложений, которые могли бы предоставлять доступ к данным ЕГРН, а также на использование таких ресурсов гражданами или организациями для предоставления сведений ЕГРН заинтересованным лицам, отмечается в тексте закона.

rr1.jpg
Закон запретил создание сайтов, программ и приложений для торговли данными ЕГРН, но без штрафов

Вид и типы административной или уголовной ответственности, предусмотренной за нарушение именно этих требований, в документе не уточняется, однако закон ссылается на уже действующее законодательство России. Кроме того, нарушителю этих правил грозит отказ в одностороннем порядке в дальнейшем доступе к данным ЕГРН.

Запрет на разглашение сведений из ЕГРН не распространяется на госорганы, организации или граждан, если сведения по форме и содержащейся в ней совокупности данных не соответствуют утвержденным формам предоставления сведений из ЕГРН, и не содержат подписи (в том числе электронной) должностных лиц.

Дополнительные законодательные поправки

Новые поправки в закон №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 г. и другие профильные законодательные акты России вводят наличие госрегистрации права на объект в ЕГРН в качестве обязательного условия при регистрации перехода или ограничения права на объект недвижимости, а также обременения объекта недвижимости или сделки с объектом недвижимости.

Поправки также расширяют практику выездного приема документов. Теперь подать заявление о кадастровом учете или госрегистрации прав можно посредством выездного приема на платной основе. Процедура будет бесплатной для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп и ряда других категорий граждан.

Новый закон, представленный на 164 страницах, также закрепляет ряд новых полномочий за Федеральной кадастровой палатой. Она исполняет функции оператора ГИС ЕГРН, может оказывать такие госуслуги как выездной прием заявлений, выдача по желанию правообладателя бумажных документов с курьерской доставкой и предоставление сведений и аналитики из ЕГРН. Выездной прием может также осуществляться МФЦ.

Закон предусматривает дальнейшее развитие электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера», что обеспечит более прозрачный и эффективный процесс информационного взаимодействия кадастрового инженера и органа регистрации. Кроме того, кадастровый план территории из ЕГРН отныне можно получить только в форме электронного документа.

Документ также устанавливает порядок оцифровки бумажных документов в электронную форму для дальнейшей оптимизации процесса внесения сведений в ЕГРН. В системе планируется реализация возможности заключения сделок с недвижимым имуществом через личный кабинет правообладателя с использованием инструмента под названием «конструктор договоров».

Отныне личным кабинетом правообладателя можно будет воспользоваться в случае необходимости подать документы для уточнения границ земельных участков, учета жилых и садовых домов, а также для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.



Другие материалы рубрики

Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России

Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ

ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует

ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

«Яндексу» крупно повезло с хозяином офиса. Он разрешил выгодно пересчитать ставки аренды

Крупного разработчика Linux изгнали из сообщества за издевательские эксперименты над пользователями

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона BQ Aurora 6430L

Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло?

Техноблог

Нужна ли технология Mini-LED планшету?

Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн

Показать еще

Наука

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных