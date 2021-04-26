Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести
Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер сбежал, забрав с собой $2 млрд в криптовалюте, принадлежащие пользователям. Сама биржа не работает почти неделю якобы из-за хакерской атаки, клиенты не могут вывести свои средства, а генпрокуратура Турции объявила Озера в международный розыск.
Исчезнуть с двумя миллиардами долларов
Основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex 27-летний Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) исчез, прихватив с собой $2 млрд денег клиентов биржи, вложивших их в криптовалюту. Турецкая генпрокуратура объявила его в международный розыск, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Фарук Фатих Озер, по мнению турецких следователей, находится в Албании. В его родной стране он будет арестован – ордер выдан, и Озера задержат «за создание организации с целью совершения мошеннических действий с использованием в качестве инструмента банков, кредитных организаций или информационных систем».
Нахождение Фарука Фатиха Озера в столице Албании Тиране подтверждают и его снимки, сделанные в аэропорту и получившие распространение в Сети. Их источник неизвестен – например, это может быть скриншот с видео, снятого камерой наблюдения.
$2 млрд пользовательских денег, по данным Anadolu, он увез с собой не в чемодане, а в криптовалюте.
Озер основал Thodex четыре года назад, в 2017 г. 21 апреля 2021 г. биржа опубликовала сообщение о временной приостановке торгов, сославшись на некий «хакерский инцидент», повлекший за собой технические проблемы в работе сервиса. В публикации было сказано, что биржа приостанавливает работу на пять дней.
За четыре года существования Thodex количество ее активных пользователей перевалило за 390 тыс. человек. Согласно профильному ресурсу CoinMarketCap, 20 апреля 2021 г., в последний день ее работы до закрытия, объем торгов на ней составил около $585 млн.
Бегство и десятки арестов
Первые сообщения о бегстве основателя Thodex стали появляться за несколько дней до временной приостановки биржи. 22 апреля 2021 г. клиенты криптобиржи подали на нее в суд, заявив, что не могут получить доступ к своим средствам. Адвокат истцов Огуз Эврен Кылыч (Oguz Evren Kilic) заявил, что приостановка биржи отразилась на всех ее 390 тыс. пользователей. В тот же день турецкая генпрокуратура инициировала расследование, связанное с деятельностью сервиса, в ходе которого силовики задержали 62 подозреваемых. Еще 16 человек, пишет Anadolu, ожидает та же участь – сейчас они находятся в розыске.
Генпрокуратура также провела обыски по нескольким адресам, так или иначе связанным с криптовалютной биржей. В списке были головной офис Thodex, откуда были изъяты компьютеры и различные цифровые материалы.
Через несколько часов после начала расследования Thodex опубликовала в Twitter официальное заявление Фарука Фатиха Озера.
Первым делом он назвал все выдвинутые против него обвинения необоснованными и поспешил заверить, что не сбегал из Турции. С его слов, он находится в Албании по рабочим делам.
Озер добавил, из-за остановки биржи пострадали не 390 тыс. человек, а около 30 тыс., и что через несколько дней он вернется в Турцию, чтобы начать сотрудничать с прокуратурой и судебными властями. Точные сроки своего возвращения на родину он называть не стал.
Власти Турции против криптовалюты
На момент публикации материала расследование по делу Thodex продолжалось, а арест основателя криптобиржи не был произведен. Сайт биржи не функционировал, несмотря на то, что пять дней, в течение которого специалисты должны были устранить последствия «хакерского инцидента», истекли.
Столь широкий общественный резонанс дело о бегстве основателя турецкой криптобиржи получило не только благодаря большому числу ее пользователей. Жители Турции, пишет Bloomberg, по-особенному относятся к криповалюте – они нашли в ней спасение от инфляции, которая за один только март 2021 г. достигла 16,2%. Граждане страны вкладывают деньги в криптовалюту, чтобы хоть как-то обезопасить свои сбережения от обесценивания.
В этом им неприкрыто мешают власти страны. По решению турецкого центробанка, с 30 апреля 2021 г. на территории Турции будет полностью запрещено использование криптовалюты в качестве средства платежа.
Схожий случай в России
Ситуация с Thodex, если верить ее сообщениям о взломе, почти полностью повторяет ту, в которой оказалась российская криптобиржа Livecoin. Исключение составляет лишь тот факт, что ее основатели не сбегали из страны с деньгами пользователей.
CNews писал, что в конце декабря 2020 г. Livecoin стала жертвой хакерской атаки, в результате которой курс всех криптовалют на ней начал расти невероятно высокими темпами. Всего за несколько часов Биткоин подорожал до $2 млн, а Ethereum – до $15 тыс.
Непосредственно перед взрывным ростом курса основных криптовалют Livecoin без предупреждения лишила всех пользователей возможности вывода средств на свои кошельки. Через некоторое время на главной странице биржи появилось объявление, гласившее: «Уважаемые клиенты. Просим вас немедленно остановить использование нашего сервиса, во всех смыслах: не вводите средства на свои адреса, не торгуйте, не используйте API. На нас была проведена тщательно спланированная атака, которая готовилась, как мы предполагаем, в течение последних месяцев. Нами был полностью утерян контроль над серверами, бэкэндом и нодами. Вследствие чего мы не имели возможности остановить работу нашего сервиса. Наши каналы связи с клиентами через социальные медиа так же были скомпрометированы».
Почти сразу после инцидента Livecoin временно приостановила работу, а спустя месяц, в конце января 2021 г., и вовсе объявила об окончательном сворачивании своей деятельности. «Нашему сервису нанесен тяжелейший технический и финансовый ущерб. В этих условиях продолжать вести операции представляется совершенно невозможным, так что мы приняли тяжелое решение свернуть деятельность и выплатить оставшиеся средства клиентам», – говорилось в заявлении на сайте биржи.
По отношению к своим клиентам биржа поступила честно. Она пообещала возместить им все средства, но лишь в том случае, если они успеют подать заявку до 17 марта 2021 г., то есть у них было почти два месяца на это.