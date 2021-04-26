Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести

Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер сбежал, забрав с собой $2 млрд в криптовалюте, принадлежащие пользователям. Сама биржа не работает почти неделю якобы из-за хакерской атаки, клиенты не могут вывести свои средства, а генпрокуратура Турции объявила Озера в международный розыск.

Исчезнуть с двумя миллиардами долларов

Основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex 27-летний Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) исчез, прихватив с собой $2 млрд денег клиентов биржи, вложивших их в криптовалюту. Турецкая генпрокуратура объявила его в международный розыск, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Фарук Фатих Озер, по мнению турецких следователей, находится в Албании. В его родной стране он будет арестован – ордер выдан, и Озера задержат «за создание организации с целью совершения мошеннических действий с использованием в качестве инструмента банков, кредитных организаций или информационных систем».

Нахождение Фарука Фатиха Озера в столице Албании Тиране подтверждают и его снимки, сделанные в аэропорту и получившие распространение в Сети. Их источник неизвестен – например, это может быть скриншот с видео, снятого камерой наблюдения.

Фарук Фатих Озер

$2 млрд пользовательских денег, по данным Anadolu, он увез с собой не в чемодане, а в криптовалюте.

Озер основал Thodex четыре года назад, в 2017 г. 21 апреля 2021 г. биржа опубликовала сообщение о временной приостановке торгов, сославшись на некий «хакерский инцидент», повлекший за собой технические проблемы в работе сервиса. В публикации было сказано, что биржа приостанавливает работу на пять дней.

Фото Озера, сделанное в аэропорту

За четыре года существования Thodex количество ее активных пользователей перевалило за 390 тыс. человек. Согласно профильному ресурсу CoinMarketCap, 20 апреля 2021 г., в последний день ее работы до закрытия, объем торгов на ней составил около $585 млн.

Бегство и десятки арестов

Первые сообщения о бегстве основателя Thodex стали появляться за несколько дней до временной приостановки биржи. 22 апреля 2021 г. клиенты криптобиржи подали на нее в суд, заявив, что не могут получить доступ к своим средствам. Адвокат истцов Огуз Эврен Кылыч (Oguz Evren Kilic) заявил, что приостановка биржи отразилась на всех ее 390 тыс. пользователей. В тот же день турецкая генпрокуратура инициировала расследование, связанное с деятельностью сервиса, в ходе которого силовики задержали 62 подозреваемых. Еще 16 человек, пишет Anadolu, ожидает та же участь – сейчас они находятся в розыске.

Генпрокуратура также провела обыски по нескольким адресам, так или иначе связанным с криптовалютной биржей. В списке были головной офис Thodex, откуда были изъяты компьютеры и различные цифровые материалы.

Через несколько часов после начала расследования Thodex опубликовала в Twitter официальное заявление Фарука Фатиха Озера.

Заявление Озера в Twitter

Первым делом он назвал все выдвинутые против него обвинения необоснованными и поспешил заверить, что не сбегал из Турции. С его слов, он находится в Албании по рабочим делам.

Текст заявления. Нажмите для увеличения

Озер добавил, из-за остановки биржи пострадали не 390 тыс. человек, а около 30 тыс., и что через несколько дней он вернется в Турцию, чтобы начать сотрудничать с прокуратурой и судебными властями. Точные сроки своего возвращения на родину он называть не стал.

Власти Турции против криптовалюты

На момент публикации материала расследование по делу Thodex продолжалось, а арест основателя криптобиржи не был произведен. Сайт биржи не функционировал, несмотря на то, что пять дней, в течение которого специалисты должны были устранить последствия «хакерского инцидента», истекли.

Сайт Thodex недоступен

Столь широкий общественный резонанс дело о бегстве основателя турецкой криптобиржи получило не только благодаря большому числу ее пользователей. Жители Турции, пишет Bloomberg, по-особенному относятся к криповалюте – они нашли в ней спасение от инфляции, которая за один только март 2021 г. достигла 16,2%. Граждане страны вкладывают деньги в криптовалюту, чтобы хоть как-то обезопасить свои сбережения от обесценивания.

В этом им неприкрыто мешают власти страны. По решению турецкого центробанка, с 30 апреля 2021 г. на территории Турции будет полностью запрещено использование криптовалюты в качестве средства платежа.

Схожий случай в России

Ситуация с Thodex, если верить ее сообщениям о взломе, почти полностью повторяет ту, в которой оказалась российская криптобиржа Livecoin. Исключение составляет лишь тот факт, что ее основатели не сбегали из страны с деньгами пользователей.

CNews писал, что в конце декабря 2020 г. Livecoin стала жертвой хакерской атаки, в результате которой курс всех криптовалют на ней начал расти невероятно высокими темпами. Всего за несколько часов Биткоин подорожал до $2 млн, а Ethereum – до $15 тыс.

Непосредственно перед взрывным ростом курса основных криптовалют Livecoin без предупреждения лишила всех пользователей возможности вывода средств на свои кошельки. Через некоторое время на главной странице биржи появилось объявление, гласившее: «Уважаемые клиенты. Просим вас немедленно остановить использование нашего сервиса, во всех смыслах: не вводите средства на свои адреса, не торгуйте, не используйте API. На нас была проведена тщательно спланированная атака, которая готовилась, как мы предполагаем, в течение последних месяцев. Нами был полностью утерян контроль над серверами, бэкэндом и нодами. Вследствие чего мы не имели возможности остановить работу нашего сервиса. Наши каналы связи с клиентами через социальные медиа так же были скомпрометированы».

Почти сразу после инцидента Livecoin временно приостановила работу, а спустя месяц, в конце января 2021 г., и вовсе объявила об окончательном сворачивании своей деятельности. «Нашему сервису нанесен тяжелейший технический и финансовый ущерб. В этих условиях продолжать вести операции представляется совершенно невозможным, так что мы приняли тяжелое решение свернуть деятельность и выплатить оставшиеся средства клиентам», – говорилось в заявлении на сайте биржи.

По отношению к своим клиентам биржа поступила честно. Она пообещала возместить им все средства, но лишь в том случае, если они успеют подать заявку до 17 марта 2021 г., то есть у них было почти два месяца на это.