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Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Утверждение федерального проекта «Цифровой регион» отложено на осень ввиду необходимости его доработки с учетом стратегий цифровизации различных регионов. В Правительстве пока нет единой позиции о будущем проекта, стоимость которого на период до 2024 г. оценивалась в 137 млрд руб. В Минцифры и вовсе предлагают от него отказаться.

Неясные перспективы

Правительство России приняло решение о переносе сроков рассмотрения федерального проекта «Цифровой регион» на III квартал 2021 г. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на слова представителя вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Изменения в федеральный проект должны быть подготовлены 1 сентября. Как пояснил собеседник издания, проект будет значительно доработан и сфокусирован на стратегии цифровизации ключевых отраслей экономики и социальной сферы регионов.

В настоящее время цифровизация регионов проводится в рамках сразу нескольких проектов нацпрограммы «Цифровая экономика», в связи с чем необходимо исключить ряд дублирующих мероприятия из «Цифрового региона», пояснили в аппарате Чернышенко. В то же время в проект будут добавлены новые мероприятия, при этом изменения будут вноситься с учетом глубины «проникновения цифровых технологий в каждом субъекте».

В целом же дальнейшая судьба проекта по-прежнему остается неопределенной. Так, по данным источника «Коммерсанта» в правительстве, не исключено, что нынешняя версия «Цифрового региона» может оказаться «неприменимой» для властей регионов. В Минцифры, по данным издания, предлагают совсем отказаться от реализации проекта и уже отправили соответствующий отзыв в департамент информационных технологий Правительства. В Минцифры и «Ростелекоме», выступающем центром компетенций «Цифрового региона», никак не прокомментировали эту информацию.

По данным «Коммерсанта», сейчас потребности «Цифрового региона» оцениваются в 137,3 млрд руб. до 2024 г., включая бюджетные и внебюджетные источники. Ожидается, что окончательный бюджет проекта будет утвержден после его рассмотрения на президентском совете по стратегическому планированию.

Многочисленные итерации проекта

Федеральный проект «Цифровой регион» был подготовлен в еще 2019 г. по рекомендациям Совета по цифровой экономике при АНО «Цифровая экономика». Рабочую группу по проекту, как писал CNews в апреле 2020 г., возглавлял экс-вице-премьер, гендиректор «Почты России» Максим Акимов, в группу вошли более 40 российских экспертов в сфере развития цифровой экономики в субъектах России, в том числе представители ведущих компаний цифровой экономики, экспертного сообщества, региональных и федеральных органов исполнительной власти.

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Правительство перенесло утверждение федерального проекта «Цифровой регион» на осень 2021 г.

Изначально в планы реализации «Цифрового региона» были заложены три базовые цели: подготовка нормативной базы для внедрения цифровых технологий в регионах, обеспечение цифровизации ЖКХ и энергетики, привлечение граждан к процессам управления регионами через ИТ-платформы.

Как рассказывал CNews в июле 2020 г., предварительный вариант федерального проекта «Цифровой регион» предполагал общие затраты за период 2020-2024 гг. в размере 247,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 70,2 млрд руб., бюджеты регионов — 177 млрд руб.

Ранее утверждение проекта было запланировано на июль 2020 г., однако по просьбе Минцифры России его рассмотрение было перенесено на апрель 2021 г. с учетом доработки, в том числе, исключения источников финансирования средства региональных бюджетов.

Эксперты о проблемах «Цифрового региона»

По мнению исполнительного директора «Рексофт» Евгении Минаевой, единый федеральный проект в этой сфере невозможен ввиду специфики каждого региона, но можно и нужно «создать набор унифицированных модулей для единой федеральной платформы». По ее мнению, важным является формирование единых стандартов, с помощью которых можно интегрировать региональные ИТ-системы для обеспечения обмена данными между ведомствами. Такой подход, по ее мнению, обеспечил бы сбор прозрачной статистики на уровнях городов и страны в целом, которую далее можно применять для анализа и прогнозирования.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию цифровой экономики Николай Комлев заявил «Коммерсанту», что для проектов цифровизации регионов необходимо привлечение бизнеса и ИТ-компаний на местном и федеральном уровне. В ином случае, по его мнению, выделенные бюджеты могут «разойтись по ФГУПам и "карманным" институтам».

Бюджеты цифровизации регионов

По данным CNews Analytics, в 2020 г. власти были намерены потратить на цифровизацию и внедрение ИТ около 212 млрд руб., что на 31% больше, чем в 2019 г.

Регионы которые больше всего заложили на это средств на 2020 г. на цифровизацию - это Москва, Санкт-Петербург и Московская область, Пермский и Краснодарский край. Если говорить о СКФО, то Дагестан в этом списке занимает в рейтинге 18 место, Ставропольский край 36 место, Северная Остерия 59 место, Чеченская республика 63 место, Кабардино-Балкарская республика 69 место, Ингушетия 74 место, а Карачаево-Черкессия 79 место.

В марте 2021 г. CNews рассказал о планах Минцифры потратить до 50 млн руб. на доработку и актуализации системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики России – рейтинга технологического развития регионов, методика составления которого изначально была разработана министерством в 2019 г. в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии».

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