Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений

Samsung полностью прекратила поддержку своих популярных флагманов S8 и S8+. Оба аппарата демонстрировали стабильно высокие темпы продаж по всему миру, включая Россию, и не вызывали у пользователей серьезных нареканий. Выпуск официальных обновлений для них прекращен навсегда, но инициативу перехватили фанаты, и теперь на S8 и S8+ можно установить даже Android 11, хотя и с определенными нюансами.

Флагманы ушли на покой

Компания Samsung прекратила выпуск обновлений для своего флагманского смартфона Galaxy S8. Моноблок образца 2017 г. больше не будет получать не только апдейты прошивки, но и патчи безопасности.

Galaxy S8 – это знаковый для Samsung смартфон. Именно с него компания начала переход на новую концепцию устройств с вытянутым экраном и минимальными рамками не только по бокам, но также сверху и снизу.

Премьера S8, как сообщал CNews, состоялась в конце марта 2017 г. одновременно с показом более крупной модели S8+. Аппараты известны не только новым дизайном без кнопки Home на лицевой панели, но и богатым списком аксессуаров, включающим док-станцию DeX. Это была попытка Samsung объединить в одном устройстве функциональность смартфона и компьютера – при подключении S8 через док-станцию к монитору его интерфейс трансформировался в оболочку, внешне и по базовым возможностям напоминающую ОС семейства Windows.

Samsung Galaxy S8

Также S8 и S8+ стали первыми смартфонами Samsung с отдельной аппаратной кнопкой для запуска голосового помощника Bixby. В итоге для большинства пользователей он оказался бесполезным ввиду незнания на момент своего появления большей части языков, включая русский. Сторонние разработчики быстро выпустили приложение, позволяющее назначать на эту кнопку любое нужное пользователю действие.

Постепенное забвение

Поддержка S8 была прекращена не моментально – Samsung начала готовить к этому владельцев смартфонов несколько лет назад. S8 и S8+ поступили в продажу с операционной системой Android 7 Nougat, а через несколько месяцев пользователи получили обновление до Android 8 Oreo. Затем последовал релиз прошивки Android 9 Pie, ставшей для флагманов 2017 модельного года последней.

S8 Active и S8 Lite пока продолжат получать обновления

Переводить S8 и S8+ на Android 10, появившийся в августе 2019 г., Samsung отказалась. Вместо этого в мае 2020 г. она исключила оба мобильника из списка устройств, получающих ежемесячные обновления ПО. С этого момента апдейты на них выходили раз в квартал. Предпоследний патч вышел в конце января 2021 г., а последний датирован апрелем 2021 г., и в обоих случаях это обновление безопасности, не привносящее в смартфоны новые функции.

Фанаты пришли на помощь

Проблему с невозможностью пользоваться на S8 и S8+ свежими версиями Android исправили сторонние разработчики. В середине апреля 2021 г., по информации XDA Developers, для этих смартфонов вышло неофициальное обновление с Android 11.

Энтузиасты выпустили для S8 и S8+ прошивку LineageOS 18.1 в рамках проекта Project Sakura. Установка этого программного обеспечения полностью меняет интерфейс системы – здесь в его основе лежит обычная оболочка Android, без дополнительного софта. Тем не менее, на момент публикации материала добиться стабильной работы Android 11 на смартфонах четырехлетней давности не могли.

Lineage 18.1, установленная на S8 и S8+, позволяет пользоваться почти всеми возможностями смартфона, но в ней пока не работают Wi-Fi Direct и функция точки доступа, то есть раздавать мобильный интернет на другие устройства она пока не позволяет. Есть и другие менее серьезные недочеты, но разработчики трудятся над их устранением.

Популярные смартфоны

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ пользовались стабильно высоким спросом во всех странах, в которых продавались. Их продажи начались во второй половине апреля 2017 г., притом поначалу лишь на ограниченном количестве рынков, но это не помешало Samsung за первый месяц реализовать более 5 млн их копий (статистика портала The Investor).

К началу августа 2017 г., пишет профильный ресурс Android Authority, суммарные продажи обоих флагманов на мировом рынке превысили 20 млн экземпляров. В среднем Samsung продавала более 278,8 своих смартфонов ежедневно.

В России релиз S8 и S8+ состоялся 28 апреля 2017 г. По информации «Ведомостей», продажи этих аппаратов за первые выходные в 2,1 раза превысили результаты их предшественников S7 и S7 Edge за аналогичный период. За 28, 29 и 30 апреля 2017 г. в розничных сетях было продано около 15 тыс. Galaxy S8 и S8+.

Расположение дактилоскопа - единственное, что больше очень раздражало владельцев S8 и S8+

При этом нареканий у пользователей флагманы Samsung 2017 модельного года почти не вызвали. Владельцы аппаратов жаловались только на неудобно расположенный сканер отпечатков пальцев (Samsung зачем-то расположила его вплотную к основной камере, да еще и сбоку от нее), и на ненадежность сканера сетчатки глаза – прообраза современных систем распознавания лиц. Как сообщал CNews, этот датчик можно было легко обмануть при помощи фотографий.

Для сравнения, все без исключения смартфоны линейки Galaxy S20 образца 2020 г. содержат ряд программных и аппаратных дефектов, самый распространенный из которых касается стекла основной камеры. Первые представители серии были показаны в феврале 2020 г. и поступили в продажу месяцем позже, после чего владельцы стали заваливать Samsung и интернет жалобами на стекла камеры, которые покрываются трещинами и даже бьются сами по себе, даже если смартфон просто лежит на столе.

Таких казусов с S8 не случалось

Samsung отказывалась ремонтировать такие смартфоны, ссылаясь на то, что разбитое стекло не подпадает под условия гарантии. Пользователи меняли эти стекла за свой счет (для S20 Ultra эта процедура стоит $400), но трещины появлялись и после ремонта. Как сообщал CNews, в апреле 2021 г. пользователи обратились в суд с коллективным иском против Samsung.