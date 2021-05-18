Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России

Суд наложил арест на имущество уральского сотового оператора «Мотив» и его гендиректора Алексея Артемасова. Инцидент связан с уклонением от уплаты налогов. От компании требуют выплатить налоговую недоимку на сумму более 500 млн руб.

Арест имущества «Мотива» и его гендиректора

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал имущество сотового оператора «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») и его гендиректора Алексея Артемасова. Первыми об этом сообщили издание «Коммерсант-Урал» и агентство ТАСС. В пресс-службе «Екатеринбург-2000» заявили, что не осведомлены о каких-либо ограничительных мерах в отношении имущества организации и ее гендиректора. Сам Артемасов заявил изданию Znak.com, что его не уведомляли об аресте имущества.

Позже агентство «Интерфакс» сообщило, что в его распоряжении имеется решение упомянутого Ленинского районного суда Екатеринбурга. Арест был осуществлен по делу об уклонении от уплаты налогов.

Из документов, которые изучил «Интерфакс», следует, что дело возбуждено по части 2. статьи 199 уголовного кодекса России — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Максимальное наказание за такого рода нарушение — лишение свободы на срок до шести лет. Расследование по данному делу ведет Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.

Арестовано имущество гендиректора одного из последних независимых российских сотовиков

Артемасов проходит по этому делу в качестве подозреваемого. Арест был наложен на половину принадлежащей Артемасову доли в нежилом помещении в Екатеринбурге площадью 36 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость данного помещения составляет 456 тыс. руб. Также арест наложен на семь нежилых помещений и два земельных участка, принадлежащих «Екатеринбургу-2000».

Иск к «Мотиву» на 500 млн рублей

Кроме того, прокуратура Свердловской области в рамках уголовного дела заявила иск к «Екатеринбургу-2000» на сумму в 509,2 млн руб., так как компания является «плательщиком налоговой недоимки и с учетом предусмотренных законом механизмов взыскания налоговой задолженности несет по закону материальную ответственность за действия своих сотрудников».

Ранее, в марте 2021 г. Следственный комитет совместно с Федеральной службой безопасности провели обыски в офисе «Екатеринбурга-2000». Также тогда стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Артемасова. По данным издания «E1», дело было связано с уклонением от уплаты налогов: якобы оператор заключил фиктивные договоры на поставку телекоммуникационного оборудования.

Что собой представляет «Мотив»

«Екатеринбург-2000» — это один из последних в России независимых региональных сотовых операторов. Компания начинала свою работу с создания сотовой сети стандарта GSM в Свердловской области.

В 2011 г. она выиграла конкурс на получение GSM-частот в Курганской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Позднее компания на GSM-частотах запустила сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. В 2016 г. компания выиграла аукцион на получение LTE-частот в Свердловской, Курганской, Тюменской областях, а также Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. В 2011 г. компания обслуживала 2 млн сотовых абонентов; с тех пор данные об абонентской базе компании не раскрывались.