МВД вошло во вкус «Эльбрусов». Министерство купит серверов с ними еще на 350 миллионов

МВД запустило очередную закупку серверов на российских «Эльбрусах», готовясь потратить на них до 350 млн руб. Поставщиком министерства в двух последних подобных закупках безальтернативно становилась компания 3Logic.

Серверы на «Эльбрус-8С» для МВД

Как выяснил CNews, МВД готово дополнительно обзавестись 80 серверами на российских восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С», разработанных компанией МЦСТ. На эти цели непосредственный заказчик, расположенный в Москве Главный информационно-аналитический центр МВД выделил 350 млн руб.

Данная сумма выставлена в качестве максимальной начальной цены контракта в тематическом тендере, который был объявлен 19 мая 2021 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов станут приниматься до 4 июня, торги намечены на 9 июня.

Будущему победителю предстоит поставить всю требующуюся технику, а также осуществит ее монтаж и пусконаладочные работы в течение 90 дней (по всей видимости, календарных) с даты заключения контракта.

МВД вошло во вкус использования «Эльбрусов» и потратит на сервера с ними еще 350 миллионов

На серверы, по условиям тендера, должна быть предустановлена операционная система из реестра отечественного ПО при Минцифры.

Стойкий интерес МВД к «Эльбрусам»

Практика CNews мониторинга госзакупок показывает, что за последние месяцы МВД регулярно покупает технику на «Эльбрусах», в явном виде прописывая название этих чипов в техзадании (хоть и не всегда с указанием конкретной модели), либо «занижая» требования к процессорам до того уровня, когда поставщик «железа» может предложить как зарубежные, так и российские чипы в его составе.

В частности, в июле 2020 г. CNews обнаружил закупку 156 серверов на «Эльбрусах-8С» со стартовой ценой контракта без малого в 270 млн руб. Единственным претендентом на бюджетные средства тогда стало юрлицо группы компаний 3Logic — ООО «Новый ай ти проект», поэтому подряд достался ей по начальной цене лота. Компания известна на рынке в качестве разработчика собственной компьютерной техники как на «Эльбрусах», так и на российских же «Байкалах» (в линейке последних полноценного серверного чипа пока нет; он находится в разработке).

Более свежий пример — закупка 928 серверов на «Эльбрусах» для главных региональных управлений МВД в сорока регионах России. CNews обратил на нее внимание 1 марта 2021 г. Изначально тендер был запущен со стартовой ценой контракта в 938,3 млн руб. Однако позже процедура была несколько переформатирована, и серверы загадочно подорожали на 217,5 млн руб. — до 1,156 млрд руб.

Примечательно, что и в этот раз желающих поставить технику в МВД, кроме компании 3Logic не нашлось. В итоге контракт достался ей по стартовой цене лота.

Возможно дело в госплане

Пристрастие МВД к технике на «Эльбрусах» (хотя большую часть «железа» оно все же приобретает на заведомо зарубежных чипах) возможно объясняется тем, что министерство выступает фигурантом государственного Плана гарантированных закупок отечественной гражданской микроэлектроники, курируемого Минцифры. Данный документ описывает, какие государственные структуры и в каких объемах обязаны купить для своих нужд те или иные отечественные электронные решения.

Первая версия этого плана была принята в середине 2016 г. на перспективу до 2018 г., но по итогам первых полутора лет премьер-министр (на тот момент) Дмитрий Медведев по сути признал его исполнение проваленным, чем подтвердил сделанные накануне аналогичные выводы CNews.

В августе 2018 г. CNews узнал, что в Минкомсвязи (ныне Минцифры) разрабатывается новая версия плана. Примечательно, что о корректировке плана редакции стало известно из пояснительной записки МВД к проекту приказа, касающегося внедрения электронных водительских прав, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В записке, датированной 22 августа 2018 г., отмечалось, что финансирование задуманных ведомством нововведений «уже предусматривается» в рамках реализации плана на 2018-2024 гг.

Факт корректировки плана CNews тогда подтвердили в Минкомсвязи. «Новая редакция плана действительно подготовлена, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Она разрабатывалась под руководством министерства».

К сожалению, ознакомиться с планом в каких-либо публичных источниках невозможно. Он существует под грифом ДСП — для служебного пользования.

В самом МВД на момент публикации данного материала рассказать CNews о дальнейших ближайших планах министерства по приобретению компьютеров на российских процессорах не смогли.