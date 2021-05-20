Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента

Акционеры «Национальной компьютерной корпорации» Евгений Лачков и Леонид Гольденберг хотят сместить с поста ее президента третьего совладельца – Александра Калинина. Стороны проводят собственные собрания акционеров и бросаются взаимными обвинениями – Лачков и Гольденберг даже решили засудить Калинина.

Споры из-за президента

Акционеры «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), конфликтующие друг с другом с апреля 2021 г., начали обвинять друг друга в нарушении юридических процедур внутри компании. Об этом «Ведомостям» сообщил Алексей Калинин – вице-президент НКК и сын одного из совладельцев НКК Александра Калинина.

Со слов Калинина-младшего, акционеры НКК Леонид Гольденберг и Евгений Лачков созвали собрание, на котором собирались утвердить смену президента НКК. Именно это он и назвал «нарушением юридических процедур».

Пост президента НКК сейчас занимает сам Александр Калинин, которому принадлежат 33% компании. Два других крупнейших акционера – это именно Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, на двоих поровну владеющие 64-процентной долей. Оставшиеся 5% НКК принадлежат ООО «Группа компаний “Аквариус”». Александр Калинин располагает в ней долей в размере 0,028%, у ее президента Владимира Степанова есть 1%, а 98,972% компании находится в собственности у НКК.

Александр Калинин, основной акционер и президент НКК

Гольденберг и Лачков требуют отставки Калинина-старшего с должности президента НКК. Вместо него они предлагают кандидатуру Дениса Фролова, совладельца компании «Русбиттех астра» - разработчика российской ОС Astra Linux. В ней ему принадлежит 80-процентная доля.

В апреле 2021 г. CNews писал, что семья Калининых намерена выкупить у партнеров по НКК их совокупную долю в размере 64%. В то же время стало известно, что Гольденберг и Лачков могут уступить свои доли Денису Фролову. Именно планы по выкупу Калиниными доли Лачкова и Гольденберга и послужили основой конфликта между акционерами.

НКК была основана в 2003 г. в результате объединения «Аквариуса», интегратора «АНД Проджект», проектного дистрибутора Landata и широкопрофильного дистрибутора OCS.

В течение многих лет НКК входит в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». В 2018 и 2019 гг. она возглавила его с выручкой 207,948 млрд руб. и 215,674 млрд руб. соответственно.

Взаимные обвинения

Лачков и Гольденберг со своей стороны обвиняют Александра Калинина в попытке изменить устав и состав акционеров дочерней группы компаний «Аквариус», тем самым затруднив им возможность продажи своих долей в НКК третьим лицам. Притом просто обвинениями они не ограничились – как сообщал CNews, в начале мая 2021 г. акционеры обратились в Арбитражный суд Москвы с иском против Калинина.

Евгений Лачков

Лачков и Гольденберг в своем иске утверждают, что Калинин якобы без их ведома провел собрание акционеров «Аквариуса», в ходе котором был изменен устав компании. Притом изменения якобы носили кардинальный характер, и после их принятия все важные вопросы теперь решаются 99% голосов владельцев уставного капитала «Аквариуса».

По данным «Ведомостей», примерно в то же время доля НКК в «Аквариусе» сократилась в первоначальных с 99,97% до нынешних 98,972%, и тогда же 1% компании отошел Владимиру Степанову. В иске сказано, что эти метаморфозы лишили Лачкова и Гольденберга возможности управлять «Аквариусом» через НКК.

Леонид Гольденберг

Такого же мнения придерживается и юрист компании Forward Legal Станислав Бородаев. «В такой ситуации потенциальный покупатель долей Гольденберга и Лачкова в НКК не получит реальной возможности управлять компанией», – рассказал он изданию.

«Номинальная должность»

Алексей Калинин называет пост президента НКК «номинальной должностью». «Президент НКК не может сменить гендиректора «Аквариуса», не может внести какие-то изменения в структуру его управления», – заявил он изданию.

Комментируя созыв собрания акционеров Лачковым и Гольденбергом, Калинин-младший отметил: «Собрание должен был созывать единоличный орган – Александр Калинин или его доверенный представитель» «На 2 июня (2021 г. – прим. CNews) мы назначили официальное собрание, предложили встретиться партнерам, но обратной связи от них пока не получили», – добавил он.

Алексей Калинин, сын Александра Калинина

Со слов Алексея Калинина, решение об изменении устава «Аквариуса» и смене руководства его отец принял «в рамках полномочий». «Желание Фролова купить “Аквариус” понятно, так как актив на пике и быстро развивается. Поскольку этого требуют отрасль и государственные тренды, мы реализуем новую стратегию. Поэтому мы откликнулись на желание двух партнеров, которые никогда не управляли “Аквариусом”, выйти из актива и готовы выкупить их доли, имея на это преимущественное право. Мы хотим максимально быстро закрыть эту сделку, чтобы не создавать конфликты в отрасли. Также мы готовы обсудить сотрудничество и общую концепцию по развитию отрасли с Фроловым и компанией “Байкал”, где он сейчас пытается закрыть сделку», – рассказал он изданию.

Инвестиции в «Аквариус»

На фоне всех споров акционеров корпорация НКК не забывает о развитии своего главного актива – «Аквариуса». Эта компания, пишут «Ведомости», является крупнейшим и пока единственным ее активом, приносящим ей доход. По итогу 2020 г. выручка «Аквариуса» достигла 25 млрд руб.

В апреле 2021 г. CNews сообщал, что НКК собирается вложить в «Аквариус» 20 млрд руб в ближайшие несколько лет. Основная цель вложений – наращивание производства, в том числе и на фоне импортозамещения ИТ в госсекторе, а также развитие кадрового состава компании путем привлечения новых разработчиков.

НКК также владеет компаниями «Национальная платформа», «Национальная энергетическая платформа» и National Computer Corporation Middle East (она зарегистрирована в Дубае). Выручку ей они пока не приносят.