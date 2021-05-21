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В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты

Бизнес
, Текст: Дмитрий Степанов
«Аэрофлот» столкнулся со сбоем, вызванным отказом в работе систем ИТ-подрядчика. Авиакомпания предупреждает пассажиров о возможных проблемах в аэропортах. Множество рейсов задержано, а билеты приобрести невозможно.

Сбой у «Аэрофлота»

Российский «Аэрофлот» столкнулся с трудностями при регистрации пассажиров на рейсы из-за техническим проблем, возможны задержки при вылете. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика Михаила Демина.

По словам Демина, проблема вызвана сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг «Аэрофлота». «В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов», – заявил Демин информагентству.

«Возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов, выполняемых в партнерстве с авиакомпанией "Аэрофлот"», – отмечается в рассылке авиакомпании для пассажиров. Сообщения похожего характера могут видеть посетители официального сайта авиаперевозчика. По данным РБК, покупка электронных билетов на сайте «Аэрофлота» также недоступна.

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Информация о возможных задержках рейсов на официальном сайте «Аэрофлота»

По данным онлайн-табло базового аэропорта «Аэрофлота» – Шереметьево – на 14:10 по Москве, вылет по меньшей мере нескольких десятков рейсов, как внутренних, так и зарубежных, отсрочен на два часа.

В «Аэрофлоте» на момент публикации данного материала на вопросы CNews не ответили.

Загадочный ИТ-подрядчик

По вине какого именно поставщика ИТ-услуг случился сбой, в компании не уточнили. Однако известно, что ранее «Аэрофлот» применял решения американской компании Sabre Corporation.

Представитель Sabre в разговоре с CNews признала факт сбоя в сервисах. «Мы подтверждаем, что произошел сбой в системе Sabre, затронувший несколько клиентов. Однако проблема теперь полностью решена, и мы предпримем все необходимые меры для предотвращения повторения», – заявила Джессика Маттиас (Jessica Matthias), представитель Sabre Corporation в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Азия).

В компании также уточнили, что перебои в работе систем Sabre вызваны проблемами с одним из используемых решений Dell EMC. «Dell EMC подтвердила, что произошел сбой аппаратного резервирования, который повлиял на сервисы Sabre, включая системы обслуживания пассажиров и регистрации. [На данный момент] проблема решена. Dell EMC работает над выяснением причин сбоя», – добавила Маттиас.

Работа системы восстановлена

Как сообщило «РИА Новости», к 13:00 по московскому времени работоспособность ИТ-систем, сбой в функционировании которых привел к проблемам с регистрацией, была восстановлена.

Однако, по словам Михаила Демина, из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. Он также пообещал, что в ближайшие часы ситуация полностью нормализуется.

Вновь подвели партнеры

Это не первый случай, когда «Аэрофлот» страдает из-за неполадок на стороне технологических партнеров. Так, к примеру, летом 2010 г. платежная система «Ассист» подверглась серьезной DDoS-атаке мощностью до 7 Гбит/с, из-за чего в течение недели была недоступна возможность приобретения электронных билетов на сайте «Аэрофлота». Спустя 10 лет один из ее исполнителей заявил, что это была месть одному из руководителей ФСБ.



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