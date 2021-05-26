У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление

В России вложат десятки миллионов в существующую с советских времен ИТ-систему отслеживания льдов в Арктике, которой потребовалась значительная модернизация. На данном этапе речь идет о разработке технического проекта этой модернизации.

Модернизация системы «Север»

Как выяснил CNews, российский Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) собирается модернизировать автоматизированную систему «Север», предназначенную для мониторинга состояния арктических льдов. К такому выводу можно прийти, исходя из того, что ААНИИ запустил тендер на разработку технического проекта модернизации этой системы.

Закупочная процедура была объявлена институтом 26 мая 2021 г. в формате открытого электронного конкурса с начальной максимальной ценой договора в 52,2 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 18 июня. Подведение итогов намечено на 25 июня.

Проект запускается в контексте существующих «Основ государственной политики России в Арктике на период до 2035 г.», утвержденных указом Президента страны от 5 марта 2020 г.

В России начинается проект модернизации системы слежения за льдами в Арктике

ААНИИ отсчитывает свою историю с 1920 г. и считается старейшим и крупнейшим в мире научно-исследовательским учреждением России, занимающимся изучением полярных регионов Земли. Предметом его деятельности является проведение фундаментальных и прикладных исследований в Арктике и Антарктике в области гидрометеорологии, океанографии, климатологии, геофизики, водных ресурсов и охраны окружающей среды.

Источниками информации для мониторинга ледяного покрова в «Арктике» являются глобальная сеть телесвязи, полярные гидрометеорологические станции, суда и ледоколы, дрейфующие буи, самолеты и вертолеты авиационной ледовой разведки.

«В течение многих десятилетий основным средством получения информации о морских льдах являлась визуальная авиационная ледовая разведка, — сообщает ААНИИ. — В настоящее время наблюдения со спутников — это основной источник исходной информации для диагноза и прогноза ледовых условий. Авиационная ледовая разведка не проводится, ледовые наблюдения на гидрометеорологических станциях проводятся только вблизи берега в припае, наблюдения с судов и ледоколов являются лишь вспомогательными (передаваемые с судов данные используются в качестве реперных при дешифрировании спутниковых снимков)».

Общие очертания проекта

Сотрудники института с помощью «Севера» занимается изучением гидрометеорологической и ледовой обстановки в Арктике, аналитической и информационной поддержкой морской деятельности в данном регионе, предоставлением заинтересованным пользователям гидрометеорологической информации и открытого унифицированного интерфейса доступа к такой информации.

Модернизация «Севера» призвана повысить «оправдываемость» метеорологических, ледовых и гидрологических прогнозов, увеличить прогнозируемость данных в части информации о ледяном покрове, повысить степень автоматизации деятельности оперативных подразделений института.

В числе потенциальных пользователей модернизированной системы заявлены «Атомфлот», ФГБУ «Гидрографическое предприятие», Росгидромет, ситуационный центр Гидрометцентра, «Администрация Северного морского пути», Минобороны, Пограничная служба ФСБ, «Морспасслужба», информцентр государственного портового контроля Минтранса, «Росморпорт», Администрация морских портов Арктики, «Газпром», «Норильский никель» и др.

Некоторые параметры модернизации

Среди основных особенности обновленной системы на первом месте упоминается ее распределенный характер. Она будет включать информационно-аналитический центр в самом ААНИИ в Санкт-Петербурге и территориальные центры в Северном, Якутском и Чукотском управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Еще одно свойство модернизируемой системы — «вложенность». Она будет состоять из подсистем, которые в свою очередь могут состоят из вложенных в них подсистем. «Механизм интеграции подсистем должен быть адаптивным с тем, чтобы система могла взаимодействовать с появляющимися новыми источниками исходной информации и новыми прикладными программами», — говорится в технической документации тендера.

Наконец, в «Севере» должна быть реализована так называемая сетецентрическая архитектура, позволяющая связывать несколько систем в одну. Это может быть реализовано как возможность для систем входить в состав более крупных надсистем, которые в свою очередь вложены в еще более крупные надсистемы, а также как возможность интеграции с информсистемами основных потребителей и поставщиков локальных и глобальных данных.

По данным техзадания, «Север» должен будет обеспечивать сбор информации о гидрометеорологической и ледовой обстановке, о положении судов, о планировании рейсов и др. в объеме до 10 Тбайт в сутки из различных источников.

Система должна быть способна интегрироваться через систему внешних интерфейсов с информсистемами, получающими данные из «Севера». «Система должна быть реализована на платформе, совместимой с платформой, на которой реализована автоматизированная система управления Штаба морских операций “Атомфлота” (АСУ ШМО) как основного потребителя информационной продукции системы», — говорится в ТЗ.

При этом отмечается, что эксплуатация АСУ ШМО обеспечивается на основе ОС CentOS версии 7 и выше, СУБД PostgreSQL версии 9.6 и выше, платформы виртуализации Docker версии 19 и управления контейнерами Rancher, комплекса геосервисов в составе MapProxy, Mapnik, TileServerGL, GDAL, веб-приложения на Node.js с интерфейсной частью на Vue.js, отдельных сервисов на Apache HTTP-Server, платформы аналитической отчетности Metabase, платформы «1С:предприятие 8.3», средств авторизации Keycloak IDM и мониторинга работоспособности Zabbix.

История и текущее состояние «Севера»

В описании системы институт сообщает, что в середине 1970-х годов опыт ледового плавания показал, что оперативное получение ледовой информации от разнородных источников с обширных акваторий, автоматизированная обработка и комплексный анализ этой информации требуют системного подхода.

Тогда в ААНИИ была разработана концепция системы «Север», предусматривающая объединение и согласованное функционирование основных подсистем (получения и сбора информации, ее обработки и анализа, расчетов и прогнозов, передачи и распространения) в интересах пользователей.

К 1986 г. в ААНИИ был образован основной информцентр системы, а в целом она была принята в опытную эксплуатацию. В 1989 г. первая очередь системы была принята в промышленную эксплуатацию. В 2003-2009 гг. система «Север» прошла глубокую модернизацию — для совершенствования и расширения набора услуг.

Технология мониторинга и прогнозирования ледовой обстановки в системе «Север» реализуется на АРМах (автоматизированных рабочих местах) и АПТК (автоматических программно-технологических комплексах потоковой обработки данных). «АРМы используются для автоматизированной, а АПТК — для автоматической обработки информации, подготовки информационной продукции (для внутреннего обмена и выходной)», — поясняет институт.

Представление информации пользователям «Север» обеспечивается с помощью терминалов конечного пользователя, разработанных ААНИИ совместно с «Моринтехом» и «Транзас технологиями» на базе стандартных электронных картографических навигационно-информационных систем (ЭКНИС). Они обеспечивают отображение гидрометеорологической информации (спутниковых снимков, ледовых карт, синоптических карт, карт волнения) и ее совмещение с электронными навигационными картами.