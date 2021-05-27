Гигантская «дочка» РЖД переезжает с софта IBM и Microsoft на российское ПО

Строительная компания в составе РЖД, обладающая многомиллиардными финансовыми показателями, отказывается от импортных СУБД и платформы управления активами в пользу российских решений.

Импортозамещение в «РЖДстрое»

Как выяснил CNews, компания «РЖДстрой», дочерняя структура «РЖД», специализирующаяся на строительных работах, в последние несколько месяцев начала осуществлять проекты по переносу своих ИТ-систем с зарубежного ПО на российские платформы.

В частности, организация намерена в своей автоматизированной системе управления предприятием (АСУП) отказаться от СУБД Microsoft SQL Server в пользу решения PostgreSQL. В то же время отдельные блоки АСУП переносятся с платформы управления активами IBM Maximo на отечественную платформу «Аксиома».

В последнем случае речь идет о разработке компании «Интерпроком». Продукт внесен в Реестр российского ПО при Минцифры. Что же касается PostgreSQL, то обычно так принято именовать свободно распространяемую бесплатную СУБД. Однако по отметке в документах «РЖДстроя» о том, что этот продукт также внесен в реестр при Минцифры и имеет свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ № 2019661679 от 5 сентября 2019 г., госзаказчик все же нацелился на коммерческую российскую СУБД Postgres Pro (на основе классической PostgreSQL), которую разрабатывает компания Postgres Professional.

Строительная структура РЖД переезжает с ПО IBM и Microsoft на российские продукты

Свой выбор в пользу именно этих российских решений в «РЖДстрое» на момент публикации данного материала объяснить CNews не смогли.

Отметим, что основанием для осуществления этого проекта заявлены директива Правительства России от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13 и приказ Минкомсвязи (ныне Минцифры) от 20 сентября 2018 г. № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу госкомпаний на преимущественное использование отечественного ПО…».

Планирует ли в этой связи «РЖДстрой» еще какие-либо проекты по испортозамещению в софтверной сфере, на момент публикации материала в компании также ответить CNews не смогли.

Замена СУБД

Намерение компании мигрировать с Microsoft SQL Server на PostgreSQL следует из условий тематического тендера на реализацию этого проекта, запущенного 26 мая 2021 г. в формате конкурса, участниками которого могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная стартовая цена договора выставлена на уровне чуть ниже 24 млн руб. Заявки от претендентов будут приниматься до 3 июня, подведение итогов намечено на 9 июня. На осуществление всего фронта работ у будущего исполнителя будет время до декабря 2021 г. При оценке заявок одни из значимых факторов станет опыт работы компании-соискателя с «Аксиомой».

Замена платформы управления активами

В апреле 2021 г. «РЖДстрой» также провел тендер в формате запроса котировок на перевод на «Аксиому» функциональности блоков управления объектами строительства и договорами АСУП. Стартовая цена договора была выставлена на уровне 17,9 млн руб.

На тендер свои заявки подали три компании, иена двух из которых в документах не указаны. Победителем в итоге был признан вышеупомянутый «Интерпроком» с ценовым предложением в 17,6 млн.

Кроме того, в октябре 2020 г. «РЖДстрой» провел запрос котировок на перевод на «Аксиому» функциональности блока управления недвижимым имуществом АСУП. Стартовая цена договора была определена в 14,7 млн руб.

На тендер вышло два участника; имя одного из них в документах не указано. Победителем и в этот раз стал «Интерпроком» с ценой предложения в 14,2 млн руб.

Несколько фактов об «Аксиоме»

В марте 2017 г., после включения Аксиомы» в реестр российского ПО представители «Интерпрокома» отмечали, что эта платформа призвана помочь заказчикам оптимизировать управление физическими активами и сервисными службами, а также автоматизировать управление техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) и процессы эксплуатации имущества.

«В основу решения положен опыт работы и проекты внедрения в крупных российских коммерческих и государственных предприятиях из многих отраслей производственной сферы, от транспортных до торговых и сервисных компаний, — сообщал “Интерпроком”. — «”Аксиома” позволяет предприятиям перейти к проактивному управлению активами, добиваясь снижения простоев и эксплуатационных затрат, высвобождения ресурсов, повышения производительности и уровня обслуживания, отложенных расходов на замену и ремонт активов, позволяющих высвободить и перераспределить инвестиции. Решение может быть интегрировано с прогнозной аналитикой на основе статистических данных по работе оборудования и системой управления надежностью».

На сайте «Интерпрокома» говорится, что специалисты компании имеют более 10 лет практического опыта внедрения «Аксиомы» в России.

Масштабы деятельности «РЖДстроя»

«РЖДстрой» представляет собой строительно-промышленное предприятие федерального масштаба, действующего по всей территории России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. В структуру организации входят 16 строительно-монтажных трестов, управляющих линейными предприятиями — строительно-монтажными поездами и строительными участками — и три специализированных филиала.

На сайте компании сообщается, что при ее участии было сдано в эксплуатацию свыше 3,7 тыс. км железнодорожных путей, а также построено либо восстановлено 734 моста, более 13,8 тыс. км высоковольтных линей электропередачи, 64,9 км линий связи, 2056 объектов вокзального хозяйства, 7,1 тыс. объектов капитального строительства.

Компания производит сборные железобетонные изделия и конструкции, а также металлоконструкции различного назначения: шпалы и опоры контактной сети, плиты для покрытия дорог и пр. «Дочки» «РЖДстроя» производят так называемые нерудные строительные материалы: щебень и песок.

По данным «Контур.фокуса», АО «РЖДстрой» по итогам 2020 г. продемонстрировало выручку в 127,2 млрд руб. с приростом этого показателя на 15% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом составила 1,6 млрд руб. За компанией числится 1130 госконтрактов на общую сумму в 170,8 млрд руб. При этом она сама становилась госзаказчиком работ свыше 17 тыс. раз, заключив договоров на 1,1 трлн руб.