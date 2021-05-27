В постсоветской стране монополизировали SMS-рассылки. Цены выросли в 60 раз

В Таджикистане произошла искусственная монополизация рынка SMS-рассылок. Единым агрегатором стала офшорная компаний Iris Technologies, что привело к росту тарифов в 60 раз.

Монополизация таджикского рынка SMS-рассылок

Сотовые операторы Таджикистана передали функцию осуществления SMS-рассылок единому поставщику — зарегистрированной в офшорной юрисдикции компании Iris Technologies. Об этом сообщает таджикская служба «Радио свобода» (признана в России иностранным агентом).

Ранее сотовые операторы самостоятельно осуществляли SMS-рассылки с помощью собственных SMPP-шлюзов. Однако еще в конце 2020 г. сотовые операторы, как и крупнейшие заказчики рассылок — банки, сервисы такси, букмекеры — получили письма о необходимости осуществлять SMS-рассылки только через шлюз Iris Technologies, утверждает «Свобода», ссылаясь на копию соответствующего письма.

Рост тарифов в 60 раз

Само переключение на шлюз Iris Technologies было осуществлено 1 мая 2021 г. Вместе с тем выросли и тарифы на осуществление SMS-рассылок — с 0,5 дирам ($0,0044) до 30 дирам ($0,026) за одно сообщение, то есть рост составил 60 раз. Собеседники издания Nugta отмечают, что ежемесячные расходы пяти крупнейших заказчиков SMM-рассылок вырастут с 10-15 тыс. сомони ($880-1,32 тыс.) до 600 тыс. сомони ($52,64 тыс.). Один сомони состоит из 100 дирам.

В Таджикистане рассылка SMS стала монопольной

Кроме того, как отмечает таджикский журналист Рустам Гулов, монополизация рынка SMS-рассылок создает угрозу информационной безопасности: теперь коды доступа к социальным сетям и онлайн-банкам будут доступны одной компании, находящейся в офшорной юрисдикции. Еще одна опасность состоит в том, что при переводе услуг SMS-рассылок в единый шлюз повышается риск сбоя, вследствие которого могут быть не доставлены, например, банковские SMS.

В то же время замначальника Службы связи Таджикистана Илхом Атоев заявил, что

ведомство не имеет никакого отношения к заключению сотовыми операторами договоров с Iris Technologies и никак не ограничивало операторов в возможности заключать договора на осуществление SMS-рассылок.

Позиция сотовых операторов

Крупнейшими сотовыми операторами Таджикистана являются «ТТ-мобайл» (принадлежит российскому «Мегафону»), «Вавилон», «Индиго Таджикистан» (торговая марка Tcell, ранее принадлежал шведской Telia) и «Таком» (торговая марка Zet Mobile, ранее входил в группу Veon и работал под брендом Beeline).

Представители «Индиго Таджикистан» и «Такома» подтвердили факт заключения договоренностей с Iris Technologies, отметив, что они пошли на этот шаг добровольно с целью повышения эффективности работы. В «Такоме» утверждают, что продуктами Iris Technologies пользуются более 100 крупных компаний по всему миру. А в «Индиго Таджикистан» говорят, что Iris Technologies разработало собственный аппаратно-программный комплекс, «успешно функционирующий на телекоммуникационных рынках многих стран».

В то же время в открытых источниках найти информацию о компании Iris Technologies, занимающуюся SMS-рассылками, практически невозможно. Как отмечает издание Nuqta, на сайте компании есть только личный кабинет, доступ к которому требует авторизации.

Как в Таджикистане «закручивают гайки» в отрасли связи

Таджикский телекоммуникационный рынок характеризуется жесткими регуляторными инициативами. Так, в 2017 г. телекоммуникационные компании обязали передавать все международные звонки и интернет-трафик через Единый центр коммутации, созданный государственным оператором «Таджиктелеком». Это привело к росту стоимости звонков в Россию на 20%.

В конце 2017 г. Служба связи республики запретила местным сотовым операторам предоставлять услуги NGN-телефонии. Под этой услугой подразумеваются мессенджеры, которые создали таджикские сотовые операторы, в том числе для осуществления голосовых вызовов. С помощью таких мессенджеров жители Таджикистана общались с соотечественниками за рубежом, многие из которых находятся в России. Впоследствии запрет был снят.

В 2018 г Антимонопольная служба обязала сотовых операторов в 50 раз повысить цены на продажу новых SIM-карт — до 250 сомони ($26,5). Аналогичная цена устанавливалась и на перевыпуск существующих SIM-карт, который до той поры осуществлялся бесплатно. При этом гражданам республики запрещалось иметь более двух SIM-карт. Затем это решение было отменено.

В 2019 г Антимонопольная служба обязала сотовых операторов установить минимальный тариф на мобильный интернет в 0,62 сомони за 1 Мб ($6,5). Данный тариф был в два раза выше существовавших до той поры помегабайтных тарифов. При этом были запрещены пакетные и безлимитные тарифы на доступ в интернет. Но затем это решение также было отменено.

