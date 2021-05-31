Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий

«Интер РАО» приобрела новые компании

«Интер РАО» — российский оператор экспорта-импорта электроэнергии, который активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта электроэнергии, а также развивает новые направления бизнеса, в мае 2021 г. приобрел 11 строительно-инжиниринговых компаний в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В том же месяце завершилась сделка по приобретению разработчика ИТ-решений для автоматизации деятельности предприятий энергетического сектора «Сигма».

Сумма сделки по приобретению 11 строительно-инжиниринговых компаний составила 37,2 млрд руб. Среди приобретенных компаний — «Энергосеть», НПК «Химстройэнерго», «Энергетическое строительство», ИК «Энергия». За покупку «Сигмы» группа «Интер РАО» заплатила 9,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Общая сумма сделки составила, 46,9 млрд руб.

До 2025 г. «Интер РАО» планирует инвестировать до 1 трлн руб., большая часть которых будет направлена на строительство новых масштабных проектов в энергетической отрасли и модернизацию имеющихся мощностей.

Финансовые показатели компаний

Выручка Группы «Интер РАО» в первом квартале 2021 г. выросла на 16,3% и составила 310,5 млрд руб., говорится в отчете компании. Доход группы снизился в 2020 г. из-за того, что поставка электроэнергии за рубеж упала из-за пандемии и аномально теплой зимы. Однако в 2021 г. объем, наоборот, увеличился и в январе 2021 г. экспорт электроэнергии принес компании $98,3 млн, что на 59,6% больше прошлогоднего показателя.

«Интер РАО» крупно заработает на купленных компаниях, включая ИТ-актив

Выручка приобретенных «Интер РАО» строительно-инжиниринговых компаний в 2018-2020 гг. составила около 81 млрд руб., выручка «Сигмы» — 14 млрд руб., поделилась данными «Интер РАО».

Для чего «Интер РАО» новые компании

Как рассказали в «Интер РАО», строительно-инжиниринговые компании выполняют функции генерального подрядчика при осуществлении проектирования, электромонтажных, строительных, ремонтных и пусконаладочных работ, проектируют и организуют установку автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), а также поставляют оборудование на крупные энергетические, электросетевые объекты, объекты водоснабжения и передачи тепловой энергии.

Приобретение активов этих компаний позволит «Интер РАО» повысить контроль за надежностью, качеством, сроками исполнения и себестоимостью при реализации масштабных проектов строительства энергетических объектов, создать в отрасли крупных игроков с высокой репутацией, выйти на новые рынки, расширить номенклатуру продукции и услуг.

Приобретение актива компании «Сигма» позволит «Интер РАО» реализовать мероприятия по цифровой трансформации бизнеса на базе существующих активов группы, а также выйти на новый рынок — ИТ, расширив номенклатуру продукции и услуг.

Несколько фактов о «Сигме»

«Сигма», по ее заверениям, в настоящее время оказывает услуги для цифровизации российской энергетики и сектора ЖКХ. Компания, в частности, осуществляет деятельность по автоматизации энергосетевых и энергосбытовых компаний, включая разработку, внедрение, сопровождение и развитие аналитических, биллинговых и расчетных систем и мобильных решений.

Компания была основана в 2005 г.; с августа 2016 г. ее руководителем является Сергей Колодей. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Сигма» выступают два российских юридических лица: ООО «Интер РАО-стройинвест» с долей в 99,9% и ООО «Актив-энергия» (является дочерней компанией «Интер РАО») с долей в 0,1%.

Среди партнеров компании — Microsoft, Lenovo, Cisco, Huawei, Hewlett-Packard, Adobe и др. 11 решений «Сигмы» включены в реестр российского ПО при Минцифры. Выручка «Сигмы» в 2020 г. составила 4,7 млрд руб., прибыль — 316 млн руб.

Внедрение в «Интер РАО» решений «Сигмы»

В марте CNews писал, что «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения компании «Сигма» для мобильных устройств на мобильной российской ОС «Аврора», включенной в реестр российского ПО при Минцифры и сертифицированной ФСТЭК и ФСБ

Среди решений «Сигмы», которые внедрены в «Интер РАО», также есть комплексная система для автоматизации биллинга «Сигма.биллинг». Данное решение включено в реестр российского ПО, как и информационная система для автоматизации цикла закупок, предназначенная для обеспечения информационной поддержки полного процесса закупок.

«Сигма» также предоставляет свои решения дочерней компании «Интер РАО» — «Мосэнергосбыт». Речь идет об информационно-аналитических системах, а также комплексной системы для автоматизации работы энергоснабжающих предприятий.

Совет директоров ПАО «Интер РАО»

Совет директоров ПАО «Интер РАО», избранный на годовом общем собрании акционеров 25 мая 2021 г., на своем первом заседании избрал руководителей, а также определил состав комитетов и статус каждого члена совета по критериям независимости, сказано на официальном сайте компании.

Председателем совета избран Игорь Сечин, главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти», его заместителем — Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

На данный момент основной акционер «Интер РАО» — «Роснефтегаз» с долей 27,63%, «ФСК ЕЭС» владеет 8,57% акций, на долю «Интер РАО капитал» приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

Несколько фактов об «Интер РАО»

Как сказано на официальном сайте компании, группа «Интер РАО» — это диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий своими активами в России, а также в странах Европы и СНГ. «Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. География поставок включает Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию.

В деятельность компании входит производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг и экспорт энергооборудования. Основными акционерами «Интер РАО» остаются государственные организации.

По данным компании, крупнейшие акционеры «Интер РАО» по состоянию на 4 июня 2019 г. — это группа «Роснефтегаз» — 27,63%, ФСК ЕЭС — 8,57%, группа «Интер РАО капитал» — 29.56%. Доля акции в свободном обращении — 34,24%.

В 1998 г. известный советский и российский политический деятель Анатолий Чубайс был назначен председателем правления РАО «ЕЭС России». Считается, что за первые годы правления он провел значительные реформы в компании, которые вывели отрасль из кризиса.

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» было образовано в 1997 г. как дочернее предприятие РАО «ЕЭС России». В 1998 г. Анатолий Чубайс был избран членом состава совета директоров «ЕЭС России» и тогда же назначен председателем правления, возглавив компанию.