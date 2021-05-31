Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции

Замглавы Минпромторга Василий Шпак выразил уверенность в том, что российские ИТ-компании в скором будущем могут стать объектом иностранных санкций. Он посоветовал им ориентироваться на российский рынок и активнее сотрудничать с отечественным государством.

Санкции это «вопрос времени»

Российские ИТ-компании в обозримом будущем могут попасть под санкции иностранных государств. Такого мнения придерживается заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Эту должность он занимает с апреля 2021 г., а до этого он был директором департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга.

Со слов Василия Шпака, такого рода санкции – это всего лишь вопрос времени. «Наших ИТ-гигантов за рубежом никто не ждет», – добавил он, подчеркнув, что этим компаниям стоит ориентироваться на российский рынок.

Также Шпак сравнил «Яндекс» и Сбербанк, компании, которые до июня 2020 г. были крупными партнерами в ряде ИТ-направлений. «С учетом того, что все знают, что "Сбер" - компания государственная, с контролем правительства России, то же ждет "Яндекс" с точки зрения контроля правительства, с точки зрения деофшоризации и всего остального, поэтому тут ничего личного, где родился, там и пригодился», – цитирует чиновника ТАСС. Замминистра высказал свою точку зрения в рамках Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов», который открылся в Севастополе.

Василий Шпак уверен, что отечественным ИТ-компаниям нечего делать за рубежом, и что им нужно работать в России

Сбербанк декларирует свое превращение в ИТ-компанию. В сентябре 2020 г. он объединил свои сервисы под брендом «Сбер».

Сотрудничество с государством

По мнению Василия Шпака, отечественным ИТ-гигантам, находящимся под угрозой иностранных санкций, не следует ограничиваться одной лишь ориентацией на российский рынок. С его слов, им стоит активно сотрудничать с отечественным государством. Это, утверждает чиновник, позволит им оставаться конкурентоспособными.

В качестве подтверждения своих слов он привел важность взаимодействия представителей российского ИТ-сектора с российской же промышленностью. «Гиперконкуренция российских компаний возможна только при соблюдении и полной синергии с российским государством и российским народом. Соответственно, с российской промышленностью, электронной и микроэлектронной», – подытожил Василий Шпак.

Прогнозы сбылись заранее

В словах Шпака о том, что иностранные санкции для российских компаний – вполне реальная угроза, есть значительная доля правды. За последние несколько лет ряд крупных российских компаний столкнулись с ними, и наиболее ярким примером можно считать ситуацию вокруг «Лаборатории Касперского».

Давление на компанию со стороны американских властей началось еще в сентябре 2017 г., когда бывший Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) приказал удалить все решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США. На выполнение этого приказа он дал всего 90 дней.

Ответом компании на выпад Трампа стал иск, с которым в декабре 2017 г. она обратилась в федеральный суд округа Колумбия. Она требовала отменить решение администрации Трампа, однако в мае 2018 г. ее иск был отклонен.

В конце мая 2018 г. «Лаборатория Касперского» обжаловала судебное решение. В ноябре 2018 г. компания объявила об отмене планов по открытию своих новых офисов в Штатах. Она собиралась запустить их в Лос-Анджелесе и Чикаго.

Все это привело к тому, что по итогу 2020 г. доля продаж «Лаборатории Касперского» в Северной Америке в 2020 г. составила 15%, а в России – 22%. Это вполне соответствует тому, что требует от ИТ-компаний Василий Шпак, потому что в 2016 г., до санкций Трампа, на США и Россию у «Лаборатории» приходилось 24% и 13,3% продаж соответственно.

Другие подтверждения предостережений Шпака

С уходом Трампа с поста Президента США давление Штатов на российские ИТ-компании не только не ослабло, но и, наоборот, усилилось. Новый глава государства Джозеф Байден (Joseph Biden) всего за день ввел санкции сразу против шести отечественных компаний.

В списке оказались «Позитив Технолоджис» (Positive Technologies), «Необит», Advanced System Technologies (AST), «Пасит», НИИ «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматики» и «Военный инновационный технополис «Эра». Например, Positive Technologies – это крупная российская компания, основанная в 2002 г. и имеющая штат в пределах 800 человек. Она специализируется на вопросах информационной безопасности (ИБ).

АСТ была основана в том же 2002 г. Это системный интегратор, специализирующийся на реализации комплексных инновационных решений по обеспечению ИБ и разработке и внедрению интеллектуальных информационно-аналитических систем.

Компания «Необит» из Санкт-Петербурга, тоже оказавшаяся в списке, занимается проектированием и разработкой технологий контроля доступа и телекоммуникационных систем. Помимо этого, в список сфер ее деятельности входят интеграция программных решений, исследование инцидентов безопасности, анализ уязвимости ПО и эффективности антивирусных средств и др.

Все активы этих организаций на территории США будут заморожены. Аналогичное требование касается и структур, в которых «санкционные» предприятия владеют долями размером более чем 50%. Также американским лицам запрещено, без специального разрешения, осуществлять какие-либо операции с данными организациями.

Высказывания, прогнозы и требования Шпака

Василий Шпак нередко комментирует происходящее в российской ИТ-сфере. Например, в конце сентября 2020 г. он заявил, что Россия готова открыть китайской компании Huawei доступ к отечественному рынку оборудования для госсектора (к госзакупкам) в обмен на ее технологии.

Какие именно технологии китайского вендора интересуют государство, чиновник не уточнил и не пояснил, что именно он подразумевает под «допуском Huawei к госзакупкам», поскольку ее продукция и так широко представлена на рынке оборудования для госсектора. На основе этого можно было предположить, что Шпак имел в виду какие-либо преференции для китайского вендора, недоступные другим иностранным компаниям, участвующим в российских госзакупках.

В начале марта 2021 г. Минпромторг выступил с предложением пересмотреть в сторону ужесточения критерии внесения ПО в реестр отечественного софта. По мнению авторов поправок, только ПО, совместимое с отечественным оборудованием, может рассчитывать на внесение в Единый реестр российских программ.

«Все ПО, обеспечивающее работу российского оборудования, должно быть из реестра отечественного. Мы приветствовали бы аналогичное решение от Минцифры по реестру ПО. Наше межведомственное взаимодействие – один из залогов успешного движения. Синхронизация продуктов сейчас – это главное», – сказал тогда Василий Шпак.

30 сентября 2020 г. Шпак высказался по поводу крупных вложений со стороны государства в отечественную радиоэлектронику. Он заявил тогда, что размер инвестиций достигнет 350 млрд руб. за три ближайших года.

В тот же день Василий Шпак заявил, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно прекратили сотрудничество с Россией. С его слов, таким образом Запад пытается остановить российское гражданское авиастроение.