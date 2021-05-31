Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе

Первая в мире атака дронов на людей

Военный полностью автономный дрон впервые напал на людей. Инцидент произошел в Ливии в 2020 г., информация о нём излагается в отчете ООН. Во время стычки между правительством Ливии и силами, верными Халифе Хафтару (Khalifa Haftar) — командиру отколовшейся фракции Ливийской национальной армии) повстанцы подверглись бомбардировке с помощью «беспилотных боевых летательных аппаратов и летальных автономных систем оружия», говорится в сообщении Совета Безопасности ООН.

Силы Хафтара отступали из столицы Триполи, так как были «выслежены и дистанционно атакованы» беспилотниками Kargu-2. Так как подразделение Хафтара не было обучено защите от использования новой технологии, повстанцы отступали в беспорядке. Дронами Kargu можно управлять вручную, однако в описываемом столкновении с ливийцами они были самоуправляемыми и использовали бортовые камеры и технологию машинного обучения для самостоятельного поиска врагов и нацеливания на них.

Согласно изданию New Scientist, информация была предоставлена ​​конфиденциальным источником и продробностей о происшествии не разглашается.

Турецкие беспилотники-камикадзе Kargu-2 напали на повстанцев в Ливии, самостоятельно нацелившись на людей и приняв решение об атаке

Известно, что дроны-камикадзе несли в себе заряды взрывчатки, которые при столкновении с целью взрывались. В отчете ООН говорится, несмотря на отсутствие подтвержденных случаев смерти, в других подобных столкновениях разрушительная сила беспилотников Kargu-2 привела к значительным потерям при атаке зенитного ракетного комплекса «Панцирь С-1» Хафтара.

Дрон Kargu-2

Kargu — дрон-камикадзе вертолетного типа, который поставляется в турецкую армию с 2017 г. В 2019 г. турецкая оборонная компания STM начала выпуск усовершенствованных дронов Kargu-2, которые могут управляться дистанционно человеком-оператором или использовать бортовую камеру и ИИ для автономного поиска целей.

Вес дрона составляет 15 килограмм с возможностью находиться в воздухе до 30 минут. Боезаряд, которым оснащен дрон, может быть осколочным - для поражения личного состава противника, кумулятивным - для атаки на легкобронированную технику и термобарическим для поражения целей в замкнутом пространстве.

Kargu-2 объединяются в рой и при столкновении с целью взрываются как «камикадзе». Издание The Drive сообщает, Kargu в целях массированной атаки способны объединяться в рой из 20 беспилотников.

Российский рынок беспилотников

В мае CNews писал о том, что США заявило о первенстве России в развитии военного искусственного интеллекта. В стране также началось серийное производство боевых роботов с ИИ, которые способны воевать самостоятельно, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Об этом на прошлой неделе сообщило «РИА Новости».

Однако эксперты отмечают несколько существенных преград, замедляющих развитие беспилотных летательных аппаратов в России. Существующее регулирование и инфраструктура делают использование дронов экономически неэффективным или невозможным. К таким выводам пришла компания EY в своем исследовании «Развитие рынка беспилотных летательных аппаратов», участие в котором приняли крупнейшие компании в России, использующие беспилотники.

Регулирование, ориентированное на пилотируемую авиацию, не учитывает такие особенности полетов дронов, как дистанционное управление, автономные полеты, сверхнизкие высоты, полеты над людьми, говорится в докладе. По мнению экспертов, потенциальный эффект от использования дронов в России – более $1 млрд в год, но фактическое использование сейчас ограничено.

Еще одной проблемой развития рынка беспилотников является общественное неприятие. Люди не понимают, кто управляет дроном, поэтому опасаются слежки, вторжения в личное пространство.

Критика беспилотных дронов

Полностью автономные оружейные системы являются одной из самых опасных военных технологий, которые разрабатываются в настоящее время. В 2017 г. активисты общественного движения «Остановить роботов-убийц» отправили письмо в ООН с требованием ограничить разработку автономного оружия на международном законодательном уровне. К ним присоединились основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk), а также Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman), создавший принадлежащую Google компанию DeepMind (занимается исследованиями в области искусственного интеллекта), сообщало издание The Guardian.

Сторонники автономных дронов, таких как Kargu-2, утверждают, что они способны различать цель среди мирного населения. Однако критики не согласны – технология слишком неточна. Специалист по национальной безопасности Захари Калленборн (Zachary Kallenborn) в «Бюллетене ученых-атомщиков» писал, что современные системы на основе машинного обучения не могут эффективно отличить фермера от солдата.

Фермеры могут держать винтовку, чтобы защитить свою землю, а солдаты могут использовать грабли, чтобы опрокинуть орудийную башню, обращает внимание Калленборн. Он также добавил, что без управления человеком риск использования такой технологией слишком высок.

Любое автономное оружие имеет шанс выйти из строя, но эти ошибки могут иметь широкий спектр последствий, говорят аналитики по оружию.