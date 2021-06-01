Вышел рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100. Выручка участников перевалила за ₽2 трлн

Агентство CNews Analytics выпустило обзор «Рынок ИТ: итоги 2020» и рейтинг крупнейших компаний «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020». Несмотря на эпидемию коронавируса, совокупная выручка участников рейтинга увеличилась почти на 29% по сравнению с выручкой 2019 г. и впервые превысила ₽2 трлн. В долларах темпы роста почти в два раза ниже — 16% по сравнению с 2019 г. Порог входа в рейтинг вырос на 15% до ₽1695 млн.

Итоги года

Совокупная выручка участников рейтинга CNews100 в 2020 г. выросла на 28,6% по сравнению с 2019 г. до ₽2014 млрд. В 2019 г. она составляла ₽1566 млрд. Вырос российский ИТ-рынок и в долларах, правда здесь темпы роста почти в два раза ниже — 15,7%. Порог входа в CNews100 в 2020 составил ₽1695 млн — это на 15% выше, чем в 2019 г. (₽1470 млн). Таким образом, отечественный ИТ-рынок стабильно растет уже третий год подряд, несмотря на то, что весной и летом 2020 г. ему предсказывали катастрофическое, до 30% падение из-за пандемии коронавируса и связанного с ней падения спроса, локдауна и т.д.

Несмотря все проблемы 2020 г., выручка участников рейтинга CТews100 выросла да рекордной величины

В группе лидеров произошли перемены. Из Национальной компьютерной корпорации, возглавлявшей рейтинг с 2007 г. вышла дистрибьюторская компания OCS, которая сразу заняла 2 место. НКК в рейтинге представлена «Аквариусом», участником (как и OCS) самого первого рейтинга 2002 г. Вернулась в рейтинг «Лаборатория Касперского», в прошлом году задержавшаяся с публикацией результатов и потому не попавшая в CNews100. Приняла после длительного перерыва участие компания IBS. Также можно отметить дебют компаний «Новый Ай-Ти Проект» и «Рубитех» (выделилась из состава IBS), возвращение «Ситроникса».

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020

№ 2020 № 2019 Название компании Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, в % 1 2 Ланит 216 810 014 173 767 327 24,8% 2 — OCS Distribution 214 991 706 н/д н/д 3 3 EPAM Systems 191 322 847 148 477 545 28,9% 4 5 Марвел-Дистрибуция 156 139 390 97 517 347 60,1% 5 4 Softline 131 953 000 108 834 000 21,2%

Совокупная выручка топ-40 участников рейтинга российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2020 г. увеличилась на 25% по сравнению с 2019 г. с ₽227 млрд до ₽334 млрд. Порог входа в этот рейтинг в 2020 г. составил ₽1,2 млрд. Это на 27,6% больше, чем в 2019 г. (₽940 млн).

Сегментация рынка

Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки топ-100 ИТ-компаний сократилась с 78% в 2019 г. до всего 40% (в том числе 5% приходятся на облачные сервисы) в 2020 г. Доля разработки ПО практически не изменилась: в 2020 г. на нее пришлось 11% против 10% в 2019 г. Значительно увеличилась доля выручки, полученная от дистрибуции аппаратного обеспечения: в 2019 г. она составляла 7%, а в 2020 г. — 36%. Выросла доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, — с 1% в 2019 г. до 5% в 2020 г.

Около 18% выручки российские ИТ-компании получили благодаря контрактам с федеральными, региональными и муниципальными органами власти — это на 2% меньше, чем в прошлом году. Зато доля заказчиков из финансового сектора увеличилась с 18% в 2019 г. до 26% в 2020 г. Доля телекома практически не изменилась: в 2020 г. она составила 19% против 18% годом ранее. Стабильно на 1-2% в год растет доля промышленности, торговли и транспорта (7%, 8% и 5% соответственно в 2020 г. против 6%, 5% и 3% в 2019 г.). Доли выручки от проектов в сфере здравоохранения 5% и образования составляют 5% и 1% соответственно.

Прогнозы на будущее

Прошлогодние негативные прогнозы относительно будущего развития российского ИТ-рынка не сбылись. Рынок не просто не стагнировал, а показал очень неплохую положительную динамику. Что касается текущего года, то большинство участников рейтинга смотрит на него с осторожным оптимизмом. Его развитие пока еще находится под большим влиянием пандемии и во многом зависит от ограничительных мер.

Кроме того, как отмечают эксперты, для развития российской ИТ-отрасли важны сохранение конкуренции на открытом рынке и стабильность в законодательных требованиях. Также необходимо бороться с дефицитом кадров и продолжать устойчивое финансирование национальных проектов, связанных с использованием информационных технологий.

По прогнозу ведущих игроков рынка, в ближайшие годы будут быстро развиваться проекты связанные с моделированием и машинным обучением, дополненной реальностью, искусственным интеллектом, а также обработкой потоковых данных для быстрого принятия решений. Начнется активное формирование сегментов ИТ-рынка, связанных с развитием цифрового бизнеса: инфраструктуры, продуктов и сервисов в области искусственного интеллекта; интернетом вещей, сетями 5G, цифровыми и гибридными рабочими местами, цифровыми маркетплейсами и т.д. Также будут востребованы решения, направленные на конвергенцию технологий и обеспечение цифровой безопасности.

CNews Analytics: 20 лет наблюдения за рынком

Первый рейтинг CNews100 вышел в 2002 г. Однако в нем приводились и данные за 2001 г., так что в распоряжении CNews Analytics имеются данные динамики лидеров рынка за последние 2 десятилетия. Вот как менялась первая десятка CNews100 в эти годы.

Подробнее с итогами 2020 г. в сфере ИТ и рейтингом CNews100 можно ознакомиться в обзоре «Рынок ИТ: итоги 2020».