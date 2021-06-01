В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники

В России к 2030 г. будет создано не менее 300 центров коллективного проектирования микроэлектроники на базе профильных образовательных учреждений. Согласно существующей стратегии властей, это станет новым источником технологических решений для электронной продукции.

Сотни дизайн-центров к 2030 году

Стали известны подробности о долгосрочных планах властей России по развитию электронной промышленности. К 2030 г. планируется создать не менее 300 центров проектирования микроэлектроники (дизайн-центров). Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаил Осыко на международном промышленном форуме «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.

Стратегию развития электронной промышленности до 2030 г. Правительство России утвердило еще в январе 2020 г. Согласно ей, в течение 10 лет за бюджетные средства должны быть усилены мощности по проектированию микроэлектроники за счет развития профильных коллективных центров на базе вузов. Прежде их количество не конкретизировалось. По словам Осыко, уже к 2024 г. благодаря новым дизайн-центрам планируется подготовить шесть тысяч высококвалифицированных специалистов отрасли.

Спрос на отечественную электронику

«Важный аспект развития промышленности – спрос на российские решения, – заявил Осыко. – Совместно с Минцифры реализуются сквозные кросс-отраслевые проекты, включающие всю цепочку производства электронной продукции: от материалов и компонентов до конечных устройств и сервисов на их основе. Это обеспечит долгосрочный заказ на продукцию и позволит согласовать технические требования к перспективной продукции».

К 2024 г. в России станет на шесть тысяч специалистов микроэлектроники больше

Доля зарубежной электроники в госзакупках за 2020 г. снизилась с 51% до 43% и продолжит снижаться, сообщил Осыко. На это, по его мнению, повлиял закон об обязательной минимальной доле госзакупок товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В декабре 2020 г. CNews писал, что госкомпании с 1 января 2021 г. обяжут закупать не менее 50% российских ПК и ноутбуков в общем числе от приобретаемой техники. И это только начало: в 2022 г. установленные квоты для госкомпаний составят уже 60%, а в 2023 г. – 70%.

Отметим, что стратегия развития микроэлектроники предполагает рост объема выручки отрасли к 2030 г. до 5,22 трлн руб. ежегодно при доле гражданской продукции в общем объеме промышленного производства не менее 87,9%. Объем экспорта электронной продукции должен увеличиться до $12,02 млрд.

Ключевыми инструментами реализации стратегии являются развитие научно-технического потенциала, подготовка кадров, оптимизация и перевооружение производства, запуск новых промышленных технологий, а также совершенствование нормативно-правовой базы.

Госсектор не хочет принимать российские решения

Как писал CNews в середине мая 2021 г., многие российские госкомпании не стремятся переходить на использование компьютеров и ноутбуков российской разработки, даже несмотря на прямое требование Правительства об отказе от иностранного «железа». Госкомпании начали использовать различные уловки, чтобы обходить установки на импортозамещение.

Однако власти стимулируют госкомпании дополнительным контролем и санкциями. В конце мая 2021 г. CNews также писал, что Правительство готовит законопроект, разрешающий контролировать все закупки госсектором иностранных ПО и «железа».

Центры коллективного проектирования

Как сообщает официальный сайт Правительства, первый российский центр коллективного проектирования микроэлектроники открылся на Дальнем Востоке в 2019 г. Этот центр — первый стратегический проект группы компаний «Элемент», созданной госкорпорацией «Ростех» и АФК «Система». Задачей центра является разработка электронной компонентной базы, инжиниринговая и исследовательская деятельность.

По данным упомянутого ресурса, в 2020 г. за счет средств резервного фонда Правительства было создано еще два центра коллективного проектирования при РАН и МИРЭА. Предметом деятельности этих центров является комплексное решение проблем в области информационных, телекоммуникационных и нанотехнологий, включая фундаментальные и прикладные научные исследования, опытно-конструкторские работы и мелкосерийное производство разработанных институтами устройств и решений.