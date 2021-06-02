В России создадут спецрегистратор доменов для госструктур

Регистратор государственных доменов

В России появится специализированный регистратор доменных имен для государственных структур и организаций с госучастием. Проект закона, предусматривающий его создание, опубликован 1 июня 2021 г. на федеральном портале нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) для общественного обсуждения.

Законопроект, разработанный Минцифры России, предполагает внесение изменений в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Согласно документу, новая структура займется регистрацией и поддержанием актуальности сведений о доменных именах, принадлежащих органам власти различных уровней, госорганизациям и их структурным подразделениям, а также некоторым, имеющим важное государственное значение, некоммерческим организациям.

Минцифры выступило с инициативой по созданию специализированного регистратора доменных имен для госструктур

Определять, какие именно домены относятся к российской национальной зоне и принадлежат госструктурам, будет Роскомнадзор – законопроект предусматривает наделение регулятора соответствующими полномочиями.

Ведомство также сможет требовать передачи ему или заинтересованным госструктурам прав администрирования доменных имен российской национальной доменной зоны «в порядке и на условиях, определяемых Правительством».

Порядок создания специального регистратора в случае принятия данного закона определит Правительство в отдельном подзаконном акте.

Предполагается, что документ в случае его одобрения вступит в силу в июне 2022 г.

Все во имя безопасности

Согласно пояснительной записке к законопроекту, создание специального регистратора позволит обеспечить информационную и экономическую безопасность государственных органов, в том числе при возникновении проблем у аккредитованных регистраторов, а также поддержку доменных имен с учетом и требований к ведению отчетности государственных органов и организаций с госучастием.

Кто управляет национальными доменами в России

Координационный центр доменов .RU/.РФ является администратором национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Он создан в 2001 г. в формате некоммерческой организации.

КЦ администрирует национальные домены верхнего уровня .RU и .РФ, обеспечивает технологическое развитие инфраструктуру этих доменов, разрабатывает для них регламенты, производит аккредитации регистраторов в доменах .RU и .РФ, а также представляет Россию в международных интернет-организациях и поддерживает социальные проекты по популяризации и развитию интернета.

В задачи КЦ также входит обеспечение доступности услуг регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, обеспечение работы DNS для этих доменов, а также «обеспечение целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского национального сегмента сети Интернет, содействие повышению безопасности использования интернета».

В марте 2020 г. Правительство передало Роскомнадзору полномочия учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». До этого интересы государства среди учредителей КЦ представляло Минцифры.

В октябре 2020 г. Роскомнадзор стал учредителем РосНИИРос – организации, в 1990-е годы координировавшей развитие российского интернета, а затем получившей функции управление доменной зоной .SU.

В России в 2019 г. вступил в Силу «закон о суверенном интернете». В числе прочего закон возлагает функцию управления национальной доменной зоной на Роскомнадзор. В соответствии с приказом Роскомнадзора, к национальной доменной зоне отнесены зоны .RU, .РФ и .SU. Первая версия законопроекта «о суверенном интернете» также предполагала создание национальной системы DNS и национальной системы доменных имен. Однако во втором чтении от национальной DNS-системы было решено отказаться.