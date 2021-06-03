МТС будет раздавать SAP из своих облаков

Облачные решения SAP на базе Microsoft Azure Stack внедрятся в инфраструктуру, локализованные в России. Это позволит российским компаниям значительно сократить затраты и ускорить развертывание своей инфраструктуры на немецких приложениях. Как отмечают в компании, это ускорит модернизацию российского бизнеса.

SAP начнет работать из российских дата-центров

SAP начинает раздавать свои приложения из расположенных в России облаков МТС.

Как ожидается, SAP в СНГ будет запускать свои приложения на платформе Microsoft Azure Stack, Microsoft в России — осуществлять архитектурно-технологическую поддержку этой возможности, а облачный провайдер CloudMTS обеспечит запуск и инфраструктурную основу будущих проектов, а также технологическую поддержку клиентов в гибридной облачной среде.

Соглашение об этом компания заключила с МТС и Microsoft в России и представила на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали президент МТС Вячеслав Николаев, президент, генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов и президент Microsoft в России Кристина Тихонова.

Цель сотрудничества — ускорить модернизацию российского бизнеса и повысить его эффективность. Участники объединят технологии и экспертизу, чтобы дать возможность компаниям оптимизировать затраты на ИТ и быстрее внедрять облачные решения SAP на базе Microsoft Azure Stack и расположенной в России облачной инфраструктуры МТС.

Облачные решения SAP на базе Microsoft Azure Stack внедрятся в инфраструктуру, расположенную в России

Как рассказали CNews в пресс-службе SAP, у компании есть заказчики, которые работают в облаке из-за границы. В основном, это международные компании, которые присутствуют в России, а также российские клиенты можно выделить компании, у которых есть зарубежные «дочки».

Представители SAP сообщили CNews, имеют свой дата-центр в России и потому сейчас сложно сказать, какое количество проектов будет реализовано именно с использованием российских дата-центров МТС. Однако SAP уже начала обсуждение с компаниями, с которыми планирует сотрудничать в рамках этого партнерства. В ближайшее время совместно с Microsoft и МТС компания начнет реализацию пилотных проектов для российского бизнеса.

Для чего SAP российские облака

«Перенос SAP на российские облака позволит заказчикам обеспечить высокую надежность и безопасность данных, а также значительно снизить сетевые задержки. Будут созданы условия, чтобы крупный бизнес получил доступ к востребованным во всем мире инструментам по управлению и автоматизации предприятий из российских дата-центров», — сказал CNews Антон Захарченко, директор по стратегии облачного бизнеса МТС.

Речь идет о крупных предприятиях из сфер промышленности, финансов и ритейла, сообщил президент МТС Вячеслав Николаев.

Использование решений компании SAP на базе технологий Microsoft Azure Stack из облака CloudMTS несет ряд преимуществ, отмечает Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS. В частности, это позволит ускорить переход на современные технологии за счет мгновенной доступности инфраструктуры для внедрения, локализованной в России.

«Соглашение даст российским компаниям возможность серьезно сократить капитальные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для поддержания современных ERP-систем, значительно ускорить их развертывание, легко конфигурировать их в зависимости от задач, а также дорабатывать в соответствии с бизнес-логикой организации», — подчеркнула Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.

Рынок облачных услуг в России

Услуга SaaS подразумевает пользование конкретным программным продуктом (CRM-системой, офисными приложениями, бухгалтерским сервисом и т.д.) по модели «сервиса». Сам программный продукт развернут на физических мощностях оператора и компания не тратит средства на приобретение оборудования. В свою очередь клиент не имеет доступа к вычислительной или системной инфраструктуре и оплачивает только время пользования программным обеспечением или стоимость лицензии. Оператор отвечает за работоспособность, доступность и обновление программного сервиса, а также защищает данные клиентов в облаке.

Согласно данным CNews Analytics, крупнейшими поставщиками SaaS-услуг в России в 2020 г. являлись СКБ «Контур», Softline, «Тензор», «Манго Телеком» и «Ростелеком». Выручка компаний от оказания услуг SaaS в 2019 г. составила миллиарды рублей. Только «СКБ контур» в 2019 г. заработала 15,4 млрд руб. В октябре 2020 г. CNews также писал, что в 2019 г. по данным IDC Russia, российский рынок облачных услуг вырос более чем на четверть и вышел на отметку $ 1,07 млрд.

К 2025 г. в IDC ожидают, что объем российского рынка публичных и частных облачных услуг составит порядка 2,51 млрд руб. Наибольшая доля на российском рынке в 2019 г. пришлась как на категорию SaaS и составила 61,2%.

Об участниках соглашения

Интегрированная система Microsoft Azure Stack — это расширение инфраструктуры глобальной облачной платформы для бизнеса Microsoft Azure, которое позволяет российским заказчикам получить доступ к IaaS, PaaS-сервисам и унифицированным средствам разработки приложений, и при этом выбирать, где хранить данные: в собственном или партнерском дата-центре, на территории России или в любой из стран присутствия глобального облака Microsoft Azure.

В свою очередь облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Экосистеме доверяют свыше двух тысяч представителей крупного бизнеса. Включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим.

При этом SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений, который в 1992 г. открыл офис SAP SE в Москве. Более 27 лет SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию бизнеса на базе инновационных решений.