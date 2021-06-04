«Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС

Соглашение о создании СП для сетей 5G

Операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и «Ростелеком» подписали соглашение о том, что станут равноправными участниками совместного предприятия (СП) по поиску частот для сетей сотовой связи пятого поколения (5G). Соглашение было подписано в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Речь идет о компании «Новые цифровые решения» (НЦР), первоначально созданной «Ростелеком» и «Мегафоном». Это СП займется исследованием электромагнитной совместимости (ЭМС), проведением исследований возможности использования полос радиочастот для сетей 5G, а также реализацией необходимых организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для сетей 5G. В числе прочего, исследования будут происходить в диапазонах 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 24,25-29,5 ГГц.

«У СП впереди очень большой объем работ по высвобождению радиочастотных ресурсов, включая весь спектр вопросов: регуляторных, организационных технических и экономических, - заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Результатом работы СП станет объективная полноценная картина частотного спектра, пригодного для строительства сетей 5G. Эти данные позволят принимать более взвешенные решения как государству на всех уровнях регулирования, так и операторам мобильной связи по эффективному выстраиванию бизнеса на базе сетей нового поколения».

Как сотовые операторы пытались договориться о строительстве сетей 5G

Первыми о совместной работе в области сетей 5G в 2018 г договорились «Мегафон» и «Ростелеком». Позднее эти компании создали упомянутое СП - «Новые цифровые решения».

«Билайн», МТС и «Ростелеком» договорились о создании совместного предприятия по поиску частот для 5G. А МТС, первоначально участвовавшая в переговорах, в СП не вошла

Наиболее перспективным диапазоном для сетей 5G считается диапазон 3,4-3,8 ГГц. «Мегафон» и «Ростелеком» как раз скупили ряд компаний, владеющих частотами в данном диапазоне, предназначенных для устаревших технологий беспроводной передачи данных. «Мегафон» и «Ростелеком» рассчитывали переоформить данные частоты под 5G, построить на их базе единого инфраструктурного оператора, с помощью которого разные участники рынка смогли бы оказывать услуги.

Минкомсвязи (прежнее название Минцифры) в лице бывшего замминистра Олега Иванова поддерживало данное предложение, поскольку свободных радиочастот на всех не хватает. Однако «Вымпелком, «Мобильные телесистемы» (МТС) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступали против такой модели. Создание единой сети грозило монополизацией рынка и увеличивало бы технологические риски из-за отсутствия дублирования инфраструктуры. Кроме того, диапазон 3,4-3,8 ГГц оказался в принципе недоступен для 5G в России: он используется спутниковыми сетями связи Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО).

В конце 2019 г. стороны, казалось бы, смогли договориться. МТС, «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» подписали соглашение о намерениях по созданию в равных долях СП, которое займется поисками частот для 5G, но при этом не будет оказывать услуги связи.

Но в тот момент стороны не смогли договориться о принципах строительства сетей 5G. Тогдашний гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич предлагал, чтобы операторы поделили между собой регионы: в каждом регионе один оператор строил бы опорную сеть, которую использовали бы все участники СП.

СП без МТС

ФАС одобрили соглашение о создании СП лишь через год, в конце 2020 г. В мае 2021 г. ФАС заново одобрила соглашение о создании СП в области 5G. В нем по-прежнему значились четыре участника, но вместо МТС в нем фигурировала «Башинформсвязь» - «дочка» «Ростелекома».

ФАС тогда поставила условие обеспечения равного доступа к высвобождаемому спектру для всех участников рынка сотовой связи. Участники СП должны согласовывать с ФАС условия использования инфраструктуры и совместного использования частот, а также условия использования сетей 5G виртуальными сотовыми операторами.

В МТС заявили, что приветствуют все объединения операторов в области 5G и всегда готовы принимать в них участие. Глава «Ростелекома» Осеевский, выступая на ПМЭФ, констатировал, что один из четырех крупнейших сотовых операторов не согласился на условия корпоративного управления, предложенные тремя другими участниками, но СП открытое и готово к расширению сотрудничества.

Источник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что МТС настаивает на собственных условиях работы СП. Другой собеседник издания отмечает, что у МТС есть денежные средства и ресурсы для самостоятельного развития 5G, а участие в СП на вторых ролях компанию не устраивает.

Также между операторами по-прежнему отсутствует согласие по поводу модели строительства сетей 5G. «По итогам работы СП станет очевидно, какая модель более жизнеспособна для создания сетей 5G - выделение необходимых полос частот каждому оператору (пока этот вариант кажется маловероятным), совместное использование радиочастотного спектра или иные форматы объединения усилий», - отметили в «Ростелекоме».