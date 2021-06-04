Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам

Меморандум ФАС и «большой четверки» сотовых операторов

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский подписал с четырьмя крупнейшими сотовыми операторами, «Мобильными телесистемами» (МТС), «Вымпелкомом», «Мегафоном» и Tele2 («дочкой» «Ростелекома»), меморандум о борьбе с телефонным спамом. Подписание состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Шаскольского, гражданам поступает большое количество несанкционированных спам-звонков, в том числе роботизированных, а также звонков от мошенников, пытающихся получить доступ к их счетам и банковским картам. В 2020 г. ФАС получила 16 тыс. жалоб на рекламу, из которых 3 тыс. были жалобами на спам-звонки.

Для защиты абонентов от несанкционированных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступления спам-звонков. При этом такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.

ФАС и сотовые операторы «большой четверки» подписали меморандум о борьбе с телефонным спамом

«Антиспам-сервисы будут выявлять спам-номера на основе анализа больших данных и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение входящих и исходящих звонков», - пояснили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ведомства.

В ФАС добавили, что МТС уже запустил для своих пользователей бесплатный сервис, который перенаправляет звонки с подозрительных номеров в голосовой почтовый ящик.

Как Tele2 борется с телефонным спамом

Со своей стороны, в Tele2 сообщили, что на одного абонента приходится примерно восемь-девять нежелательных звонков в месяц, из которых 60-70% являются несанкционированным телемаркетингом. «Голосовой спам отрицательно влияет на качество клиентского опыта, заставляя абонентов переносить раздражение на поставщиков мобильных услуг, создает дополнительную нагрузку на операторские call-центры и службы регулятора», - отмечают в компании.

Для всех абонентов Tele2 действует первый контур защиты: встроенная анти-спам система с помощью больших данных выявляет нежелательные звонки, в том числе звонки-сбросы. Данная услуга бесплатная и не требует подключения. Аналитическая система выявляет спам-звонки по продолжительности, частоте, массовости и реакции на них пользователей. В сутки Tele2 обрабатывает 5-6 млн звонков, в том числе звонки-сбросы.

Также Tele2 намерен предложить абонентам еще один бесплатный сервис - маршрутизацию звонков в спам-бокс. Благодаря услуге клиент сможет прослушать сообщение позже или получить его в текстовом виде. Определитель номера, другой сервис оператора, позволяет маркирировать спамера и дать абоненту возможность выбора: принимать от него звонок или нет.

Голосовой помощник «Олег»

Недавно банк «Тинькофф», имеющий собственного виртуального сотового оператора на базе сети Tele2, представил обновленную версию голосового секретаря «Олег». Это приложение может отвечать на звонки, на которые не ответил пользователь, и с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, анализируя телефонный номер и ключевые слова, определять, что с ним говорит спамер или мошенник. Абоненту затем будет предоставлена запись разговора и его текстовая расшифровка.

С помощью определителя номера от «Тинькоффа» абонент сможет решать, отвечать ли на подозрительный звонок или нет. Базовая версия приложения бесплатно доступна абонентам всех сотовых операторов. А вот пользователям банка «Тинькофф» или его сотового оператора доступна расширенная версия приложения, которая автоматически будет определять звонки от спамеров и мошенников и перенаправлять их на голосового ассистента.

Почему сотовым операторам необходимо вместе бороться со спамом

«Спамеры заметно активизировались в пандемию и находят новые способы контакта с потенциальным потребителем услуг, - отметил замгендирекктора Tele2 по корпоративному развитию и трансформации Александр Роговой. - Это подталкивает нас реагировать на вызов: не только совершенствовать способы защиты клиентов, но и создать общеотраслевые инициативы для борьбы с проблемой. Голосовой спам перестанет существовать, только когда операторские системы охватят весь рынок».