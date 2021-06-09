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Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

В июне 2021 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Крупнейшее мероприятие лета 2021 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 10 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

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CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

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Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

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Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрей Заренин; вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель руководителя Федерального Казначейства Анна Катамадзе; заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин; директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры России Александр Понькин; директор департамента цифровой экономики Министерства экономического развития России Василий Пушкин; директор УИТ «Мечел» Валерий Дьяченко; член правления, заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов, «Почта России» Владимир Савкин; управляющий директор «Абсолют банк» Максим Белоусов; директор по цифровой трансформации НЛМК Сергей Казанцев; директор департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения России Павел Кузьмин; директор по инновациям «Магнита» Евгений Джамалов; менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране «Coca-Cola HBC Россия» Стоян Валчев; директор по ИТ банка «Хоум Кредит» Александр Калиновский; управляющий директор по разработке электронных платформ и интеграционных систем, «Московская биржа» Владимир Маркин; управляющий директор по информационным технологиям «Московской биржи» Андрей Бурилов; генеральный директор «Деловые линии» Фарид Мадани; ИТ-директор Московского кредитного банка Алексей Карпунин; директор по инновациям банка «Уралсиб» Дмитрий Гришин; директор по цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы» Денис Сологуб; вице-президент, директор направления ИТ-архитектуры, банк «Открытие» Андрей Залманов; начальник управления развития ДИТ ВДНХ Дмитрий Бухвалов; директор по информационным технологиям, член правления «Национального расчетного депозитария» Павел Андрианов; директор по разработке ИТ-решений, «ОТП банк» Михаил Бижан; управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Андрей Лагунов; руководитель Центра цифровых технологий «Росэнергоатома» Константин Кудашев; ИТ-директор «ВсеИнструменты.ру» Вадим Кузин; заместитель директора ИТ Faberlic Юлия Марова; старший по стратегии и трансформации Gloria Jeans Алина Репьева; директор по инновациям СКБ-банк Виталий Копысов; директор по цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов; старший по цифровизации и трансформации «Евроцемент груп» Элина Бойченко; министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов; руководитель направления развития бизнеса «AliExpress Россия» Александр Слуцкий; заместитель генерального директора ГК «Программный продукт» Георгий Лагода; ИТ-директор Levi’s Александр Успенский; начальник управления автоматизации розничных процессов банка «Открытие» Андрей Зорин; заместитель генерального директора по информационным технологиям и связи «Региональные электрические сети» Евгений Михайлов; директор по информационным технологиям «Азия Цемент» Евгений Березин; директор кластера «Промышленность» SAP Алексей Леонтович; региональный директор, Россия и СНГ, Грузия, Украина и Монголия, Veeam Software Владимир Клявин; менеджер по развитию решений, департамент больших данных и безопасности Atos в России и СНГ Андрей Мотренко; руководитель отдела планирования Estee Lauder Станислав Фридкин; руководитель службы технического заказчика проектов цифровой трансформации, Росводресурсы Андрей Варнавский; CTO витрин, «Утконос онлайн» Владимир Малов.

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Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального Казначейства

Мероприятие состоит из пяти тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в ТЭК», «Микросервисы» и «ИТ в торговле».

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Алексей Карпунин, ИТ-директор «Московского кредитного банка»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

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Валерий Дьяченко, директор УИТ, «Мечел»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

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На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

Владислав Мещеряков

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