В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами

В Москве и Московской области заработает система аналитики работы такси. Она будет следить за переработками таксистов, а также не допускать к работе водителей-нарушителей. В системе должен зарегистрироваться каждый таксист столицы и области.

Таксисты встанут под контроль государства

До 1 августа 2021 г. все без исключения водители легковых такси Москвы и Московской области должны зарегистрироваться в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС АРТ) и передавать ей на постоянной основе необходимый набор данных. Необходимость обусловлена решением Антитеррористической комиссии Москвы от августа 2020 г. для обеспечения безопасности поездок в легковых такси.

В системе будут собираться данные о предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотрах, технических осмотрах транспортных средств, а также выданных водителю путевых листах. Каждому водителю система присвоит уникальный цифровой ID (профиль), в котором будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешениях на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.

Система поможет исключить переработки и не позволит работать нарушителям. Это сократит число ДТП и улучшит сервис, указано на официальном сайте транспорта Москвы.

Что будет учитывать система

Система будет учитывать время работы таксистов, в которое включено время на прохождение осмотров у медицинского работника и механика, как это определено в приказе Министерства транспорта России «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей».

Госконтроль таксистов заработает в Москве

Однако непосредственно рабочим временем водителя будет считаться только время от начала движения до прибытия на конечную точку поездки. Это значит, что водитель может «проработать» более 10 положенных часов, так как время без заказа составляет 20-40% времени смены и не будет учитываться системой.

Блокирование водителей в случае исчерпания времени работы будет проводиться в системе удаленно и автоматически. В случае нахождения водителя такси на заказе отключение произойдет после его завершения.

Кто и как должен зарегистрироваться в КИС АРТ

В КИС АРТ должен зарегистрироваться каждый таксист Москвы и Московской области, а также таксопарки и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих таксомоторную деятельность, а также диспетчерские службы легковых такси, которые будут обязаны передавать данные о водителях в региональную навигационную информсистему Москвы. Также в системе должны зарегистрироваться медицинские работники, которые проводят предрейсовый медосмотр и контролеры технического состояния такси.

Физлицо после регистрации на Госуслугах должно зайти под своим профилем в городскую систему КИС АРТ на сайте art.taxi.mos.ru. Водителям, которые являются ИП, необходимо будет пройти регистрацию в системе в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем в личном кабинете ИП добавить сведения о себе как о водителе.

Водители должны будут ввести свой номер телефона, дату и место рождения, серию и номер водительского удостоверения, сведения о месте жительства. Также при регистрации водитель должен будет дать согласие на обработку персональных данных.

К работе в системе автоматически не будут допущены лица, имеющие судимости за тяжкие преступления против личности, а также не имеющие достаточного стажа вождения. Сервис также будет запрашивать сведения у МВД и базы разрешений такси, из которых составит портрет водителя.

Комментарии экспертов

«При сборе и анализе данных о работе такси может возникнуть несколько трудностей, — рассказывает директор проектов по аналитике компании Navicon Максим Озеров. — Первая заключается в накоплении большого объема данных в системе, у которого при этом будет тенденция к постоянному увеличению. Очень важно будет обеспечить эффективную обработку и хранение такого количества информации, — подчеркивает он. — Вторая трудность связана с безопасностью: поскольку система будет хранить персональные данные водителей, важно обеспечить их защищенное хранение и выполнение всех требований ФЗ, связанных с обработкой такой информации».

Из описания проекта пока не ясно, как именно система не будет допускать к работе нарушителей, подчеркивает Озеров. Помимо этого в системе можно было бы учитывать работу разных категорий таксистов. Если человек, допустим, большую часть дня работает в аэропорту и много времени тратит на ожидание пассажиров, его рабочий день мог бы рассчитываться иначе, чем у водителя, который активно работает на центральных городских улицах и в деловых кварталах, рассказал CNews Озеров.

«Система запрашивает огромное количество данных о водителе, — объясняет CNews руководитель направления пользовательского опыта и дизайна Accenture в России Эмиль Алентьев. — При этом большого количества этих данных таксисты просто не имеют, так как они не граждане России. То есть им придется получать большое количество документов, возможно регистрироваться на госуслугах, а для этого нужен СНИЛС, и т. д. В итоге агрегаторы такси, перевозчики, таксопарки должны будут подавать в систему необходимую информацию. А это усложнит набор в такси иностранных граждан, что может привести к нехватке кадров и повлиять на доступность такси на линии, скорость подачи машин и в итоге стоимость услуг».

В «Яндекс.такси» сообщили CNews, что компания уже участвует в тестировании системы КИС АРТ. «Есть довольно много вопросов к ней, мы обсуждаем их с Дептрансом Москвы, чтобы минимизировать риски для добросовестных участников рынка»,— рассказали собеседники редакции.