Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг глобальных облачных провайдеров. Аналитики провели сравнение возможностей и услуг крупнейших международных поставщиков облачных сервисов. На базе рейтинга стало возможным подготовить мишень CNews Global Cloud — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Рейтинг л учших облачных провайдеров для работы в России и мире CNews Global Cloud 2021

Большинство крупных российских компаний не ограничиваются услугами только отечественных провайдеров, предпочитая часть сервисов покупать на более развитом западном рынке. Такая же задача стоит перед теми, кто базируется в России, но планирует развивать международный бизнес.

Так или иначе, спрос на услуги международных облачных провайдеров из года в год только нарастает. Чтобы провести качественное их сравнение, ИТ-маркетплейс Market.CNews разработал комплексную методику, основанную более чем на 40 критериях. Они были сгруппированы в 8 ключевых параметров:

Международная степень развития инфраструктуры провайдера; Развитость сервисов группы IaaS; Развитость сервисов группы PaaS; Возможность создания частных и публичных облаков; Наличие дополнительных облачных сервисов; Развитость сетевой инфраструктуры; Развитость систем безопасности; Клиентоориентированность провайдера.

По каждому из параметров была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место.

Перейти к рейтингу CNews Global Cloud 2021

«Это наш самый крупный проект, большой шаг вперед, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Мы вышли за границы РФ, собрали и проанализировали данные десятка крупнейших международных поставщиков, выработали объективные критерии оценки и получили достойные результаты. Будет преувеличением сказать, что международный облачный рынок теперь у нас как на ладони, но мы активно к этому идем».

Лидером рейтинга ожидаемо стал Amazon Web Services, облачная платформа которого (37 точек присутствия в 5 частях света) имеет широчайший спектр услуг и отличную сетевую инфраструктуру. Это единственный провайдер, который готов предоставить посекундную тарификацию услуг. На очень высоком уровне поддерживаются и сервисы облачной ИТ-безопасности.

Второе место за облаком Azure от компании Microsoft. В 17 регионах на 6 частях света у Azure насчитывается 46 точек присутствия, что даже больше чем у AWS. Но свою роль сыграли чуть более скромные показатели по развитости сетевой инфраструктуры и клиентоориентированности, пусть даже при отличных показателях по ИТ-безопасности и развитости услуг сегментов IaaS и PaaS.

На третьем месте — компания G-core Labs, имеющая 11 точек присутствия в 5 частях света и дата-центры высочайшего уровня надежности Tier IV. Компания демонстрирует очень высокие показатели по развитости сервисов IaaS, PaaS и ИТ-безопасности, имеет поминутную тарификацию услуг и поддержку клиентов на 4 языках.

Таблица 1. Топ-5 рейтинга CNews Global Cloud

Место Провайдер Сумма баллов 1 Amazon Web Services 654 2 Microsoft Azure 649 3 G-core Labs 573 4 LeaseWeb 542 5 OVH 535

Источник: Market.CNews. Полная версия

Обзор л учших глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud

Международный рейтинг провайдеров CNews Global Cloud выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

Перейти к обзору CNews Global Cloud 2021

Мишень CNews Global Cloud 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews Global Cloud 2021

На что смотреть при выборе международного облачного провайдера IaaS: ключевые моменты

Лаконичность английского языка позволяет уместить основные критерии выбора провайдера менее чем на одной строке: PoP, CDN, Peering, S3, SLA, DDoS, PCI DSS, Private. Далее в зависимости от потребностей компании следует углубиться в том или ином направлении. Подобная аналитика, как и описание этих важнейших параметров, — тема отдельной статьи. Здесь же остановимся на более важных выводах.

Крупные международные облачные провайдеры имеют точки присутствия как минимум в 3, а чаще в 4 частях света. Европа, Азия и Северная Америка обязательны. Южная Америка, Африка и Австралия опциональны.

Наибольшая лояльность у крупных клиентов по-прежнему к виртуализации VMware. Но нельзя упускать из виду решения на базе KVM. Благодаря открытому программному коду это решение может быть доработано и адаптировано как под стратегические нужны провайдера, так и под специфические запросы клиента.

При наличии повышенных требований к быстродействию ИТ-систем следует обратить внимание на развитость CDN и пиринговых сетей. Оба фактора позволяют оценить путь трафика и скорость его передачи.

Наконец, отметим возрастающий акцент на наличие у провайдера готовых платформенных и облачных сервисов. Дело в том, что клиентам нужна не инфраструктура в чистом виде, а работающие ИТ-сервисы на ней. Более того, клиенту нужны не сами ИТ-сервисы как таковые, а результат их работы.

Избежать низкоуровневой работы на уровне процессорного ядра и оперативной памяти и перейти к этапу загрузки данных и получения требуемых результатов помогут сервисы PaaS и ряд облачных софтверных услуг на платформе провайдера.

Партнером обзора выступила компания Intel. Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой CLOUD в теме письма.

Перейти к обзору CNews Global Cloud 2021