Проблемный госзаказчик обвинил ИТ-компанию в двукратном завышении цены «железа», которую сам же и установил

На фоне резонансного ареста в сентябре 2020 г. экс-руководителя структуры при Минэнерго, которая курирует создание скандально известной ГИС ТЭК, эта организация попробовала через суд взыскать с одного из подрядчиков по проекту весьма существенную разницу между ценой поставленного им «железа» и его «реальной» стоимостью. С учетом того, что цена контракта была установлена самим госзаказчиком на открытом тендере, в удовлетворении иска ему было отказано.

Необычные претензии госзаказчика

Как выяснил CNews, Российское энергетическое агентство при Минэнерго (РЭА) не сумело доказать в суде, что компания «Софтлайн» поставила ей железо по цене, которая превышает «действительную рыночную его стоимость» почти в два раза.

Спорный госконтракт на эту поставку был подписан еще 10 февраля 2015 г. и подразумевал передачу РЭА серверного и коммутационного оборудования для сверхпроблемной госинформсстемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК). На электронный аукцион, кроме «Софтлайна», никто не пришел, поэтому госзаказ достался компании без снижения стартовой цены лота в 47,7 млн руб.

Товар по контракту был полностью поставлен и оплачен еще в начале 2016 г. А со своим иском к «Софтлайну» в Арбитражный суд Москвы РЭА обратилось лишь 14 сентября 2020 г. Это произошло через несколько дней после того, как 8 сентября 2020 г. был арестован экс-гендиректор РЭА и на тот момент замминистра энергетики Анатолий Тихонов. Тогда же дал показания бывший директор проекта ГИС ТЭК в РЭА Роман Щербов, успевший отбыть тюремный срок по другому делу, связанному с ГИС ТЭК. В документах арбитражного суда говорится, что в своих показаниях он рассказал о хищении бюджетных субсидий по указанию Тихонова, в том числе по договору РЭА с «Софтлайном».

Проблемный госзаказчик не смог доказать в суде, что «Софтлайн» завысил стоимость «железа», поставленного по госконтракту, чью цену установил сам заказчик

В исковом заявлении РЭА настаивало на том, что цена поставленного оборудования в действительности завышена на 19,2 млн руб. «от стоимости аналогичного оборудования, указанного в государственной таможенной декларации № 10210020/150316/0001825» (в публичном доступе ее нет).

Возражая против этих обвинений, «Софтлайн» отмечал, что стоимость товара была зафиксирована в аукционной документации, разработана и утверждена самим истцом.

Заслушав аргументы сторон и ознакомившись с выводами специально назначенной экспертизы (о них ниже), служители Фемиды в удовлетворении иска РЭА отказали. На обжалование этого решения у госструктуры есть время до 28 июня 2021 г. Намерена ли организация воспользоваться своим правом на апелляцию, на момент публикации данного материала РЭА сообщить CNews не смогла.

Представители «Софтлайна» в разговоре с редакцией отметили, что в решении суда ситуация описана вполне подробно и комментировать ее дополнительно компания не планирует.

Отметим, что в своей многолетней практике мониторинга арбитражных судебных дел, касающихся ИТ-рынка, с претензиями подобного рода со стороны госзаказчика CNews столкнулся впервые.

Примечательные подробности разбирательства

Как выяснил суд в ходе разбирательства, на территорию России спорное оборудование было поставлено компанией «ХДС ГмБХ», созданной в соответствии с законодательством Австрии и относящейся к группе Hitachi Vantara, «но не являющейся материнской или дочерней организацией “Хитачи вантара Россия”».

Вышеупомянутая судебная оценочная экспертиза по делу была назначена по ходатайству РЭА — для подтверждения размера убытков. Проведение этой экспертизы было поручено работнику автономной некоммерческой организации «Центральное бюро независимых судебных экспертиз» Ивану Урусову. На разрешение эксперта был поставлен вопрос об установлении рыночной стоимости поставленного «Софтлайном» оборудования.

Согласно выводам эксперта, она составляет чуть больше 39 млн руб. «Таким образом, заключение эксперта не подтверждает факт завышения цены по договору и, как следствие, наличие каких-либо убытков у истца», — говорится в заключении суда.

Также служители Фемиды отмечают, что закупочным законодательством для госорганов (44-ФЗ) не предусмотрено право заказчика включать в проект договора цену договора, не соответствующую начальной (максимальной) цене этого договора. В противном случае заказчик нарушил бы п. 2 ч. 5. ст. 93 44-ФЗ. «В свою очередь, у ответчика также не было оснований не подписывать проект договора с указанной начальной (максимальной) ценой, поскольку такой отказ привел бы к признанию ответчика уклонившимся от заключения договора на основании п.13 ст. 83.2 44-ФЗ и подлежал внесению в реестр недобросовестных поставщиков», — рассуждают судьи.

Кроме того, упоминавшаяся выше государственная таможенная декларация № 10210020/150316/0001825, на основании которой РЭА была рассчитана стоимость аналогичного оборудования, ввезенного на территорию России, истцом представлена не была — «как и не представлены доказательства того, что таможенная стоимость соответствует рыночной стоимости товара и возможно было приобрести товар именно по цене, указанной в таможенной декларации», добавляют судьи.

Сверхпроблемная ГИС ТЭК

ГИС ТЭК — это система для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны. Обязанность по ее созданию была возложена государством на РЭА. В общей сложности на эти цели Минэнерго было выделено для РЭА субсидий на сумму 968 млн руб.

Как сообщил CNews в октябре 2014 г., победителем конкурса на выполнение основного объема работ по созданию ГИС ТЭК стала группа компаний «Ланит». Сумма контракта составила 607 млн руб., срок сдачи работы был определен до 1 октября 2015 г.

Создание ГИС ТЭК было задержано на этапе подготовки проекта. На этапе приемки работ процесс также застопорился. Тогда в РЭА заверили CNews, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре 2015 г.

В январе 2017 г. РЭА и «Ланит» обменялись встречными исками на 273 млн руб. каждый, обвиняя друг друга в срыве сроков контракта.

В итоге дело дошло до проверки проекта Счетной палатой России. В мае 2017 г. CNews написал о том, что по итогам проверки был зафиксирован срыв сдачи ГИС ТЭК в 2016 г., несмотря вовремя выделенные деньги и осуществленные работы. Расходование бюджетных средств осуществлялось с нарушением требований законодательства по вине министерства и агентства, а не по вине исполнителя.

В дополнение, в сентябре 2017 г. CNews рассказал еще об одном проблемном подпроекте ГИС, который заморозил субсидии на сумму порядка 47 млн руб., выделенные государством на СХД для резервирующего контура ГИС.

ГИС ТЭК была принята государством и запущена в эксплуатацию с трехлетним опозданием — только 9 октября 2018 г.

С учетом сформированной за просроченные годы в России стратегии импортозамещения, проекту потребовалась доработка программного обеспечения, для чего 24 декабря 2018 г. был объявлен дополнительный аукцион с начальной ценой госконтракта в 26,2 млн руб.