В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10

В Госдуме готовятся новые меры регулирования онлайн-сервисов, в результате которых в стране останется не более 10 российских онлайн-кинотеатров. Предполагается, что они будут заключать соглашения с иностранными игроками для демонстрации их контента в России.

Меры для развития российских онлайн-кинотеатров

Законодатели планируют разработать жесткие меры регулирования онлайн-кинотеатров, чтобы позволить развиваться российским компаниям. Законопроект может быть внесен в Госдуму осенью 2021 г. Об этом в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы 17 июня 2021 г. сказал депутат фракции Единая Россия, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Исходя из слов Горелкина, можно предположить, что Правительство хочет запретить работу иностранных сервисов на территории России. «Мы хотим видеть в России иностранный аудиовизуальный контент, но не хотим видеть здесь их большие платформы. Они смогут продавать лицензии российским сервисам, но сами «выжигать» наш рынок, как это случилось в Европе, не смогут», — заявил Горелкин. По его словам, регулирование будет «жестким» и задача новых мер — «протекционистская», необходимо защитить российские аудиовизуальные сервисы и позволить им развиваться.

Горелкин предлагает «построить» российский сегмент аудиовизуальных сервисов не более чем из 5-10 участников рынка, которые будут заключать партнёрские соглашения с иностранными компаниями для демонстрации их продукции в России, передает его слова «Парламентская газета».

Депутат Антон Горелкин готовится отрегулировать онлайн-кинотеатры в Рунете

CNews обратился к представителю депутата Горелкина с вопросами о готовящихся мерах и уточнением, какие российские кинотеатры планирует оставить Правительство. Однако представители депутата к моменту публикации материала не смогли ответить изданию.

На данный момент в Реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора входит 21 аудиовизуальный сервис: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ Плюс», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино и ТВ онлайн» и «НТВ — тв, сериалы, шоу и прямой эфир бесплатно».

Ситуация на рынке

Тем не менее, основную долю рынка в России занимают российские видеосервисы. В 2020 г. топ-3 онлайн-кинотеатров составляли — Ivi с долей 32% рынка, Okko с 20% и на третьем месте Megogo с долей в 9%, следует из данных аналитического агентства «Тмт консалтинг». По данным аналитиков, общая аудитория видеосервисов в 2020 г. увеличилась на 17%, и достигла 63 млн., при этом показатели онлайн-кинотеатров выросли на 66% в 2020 г. и составили 27,8 млрд руб.

Однако аналитики отметили рост и сторонних сервисов на российском рынке – Netflix, который начали продвигать в России только в 2020 г. На данный момент занимает четвертое место на российском рынке, его доля составляет 8,4%. В России также доступен Apple TV+ и Amazon TV.

В открытом письме Ассоциации «Интернет-видео», в которую входят управляющие видеосервисами Ivi, Okko, Megogo, Start, «Амедиатека» и ViP Viasat Play, участники рынка отметили, что по состоянию на IV квартал 2020 г. — Netflix уже соответствовал критериям для включения в реестр аудиовизуальных сервисов. Ассоциация также попросила считать открытое письмо — ее официальным обращением в Роскомнадзор для проведения проверки указанного информационного ресурса на соответствие критериям аудиовизуального сервиса и включения вышеупомянутого в реестр.

Как регулируют онлайн-кинотеатры сейчас

С 2017 г. в России действует закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который ограничивает долю иностранцев в видеосервисах до 20%. Однако он касается платформ, у которых доля российской аудитории меньше 50%. В декабре 2020 г. депутат Горелкин вносил в Госдуму законопроект, который ограничивал долю иностранного владения в 20% на все аудиовизуальные сервисы, работающие в России. Позже Горелкин отозвал законопроект из-за большого количества откликов и сообщил, что он будет доработан.

На странице Роскомнадзора указан список требований к владельцу аудиовизуального сервиса, среди них — запрет на распространение материалов, которые содержат призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань. Еще одним требованием законодательства выступает обязанность владельца ресурса установить у себя программу для электронных вычислительных машин с целью определения количества пользователей ресурса.

В начале июня 2021 г. CNews писал о том, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект о едином измерителе аудиторий интернет-ресурсов, который был разработан все тем же Горелкиным. Законопроект предполагает, что владельцы интернет-ресурсов, подпадающие под действие закона, должны будут передавать определенной организации необходимые данные и устанавливать используемое ею ПО.

Госдума также разработала законопроект, который обяжет иностранные сайты с ежедневной российской аудиторией более полумиллиона пользователей открывать в России филиалы с полной ответственностью перед государственными и судебными инстанциями. За отказ от соблюдения требований нового закона владельцам иностранных интернет-ресурсов грозят запреты на рекламу и денежные переводы от россиян. Законопроект был принят 17 июня 2021 г.

Мнения игроков рынка

Российские игроки рынка стараются прибегать к административным рычагам. В открытом письме члены Ассоциации «Интернет-видео» выразили «глубокую озабоченность тем, что иностранные компании, оказывающие аналогичные услуги на российском рынке, не включены в реестр аудиовизуальных сервисов и по этой причине не исполняют требования действующего законодательства, предъявляемые к владельцам аудиовизуальных сервисов».

Нежелание западных площадок соблюдать российское законодательство дает им конкурентное преимущество перед российскими платформами, которые обязаны платить налоги и соблюдать другие требования законодательства, отмечают в Ассоциации.

Заметную долю на российском рынке онлайн-видео занимают Netflix, YouTube, Google play и Apple (iTunes и Apple TV+). В нише кино и сериалов эти сервисы занимают около 25-30% рынка, рассказал CNews генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Иностранного контента на рынке объективно больше, чем российского, масштаб индустрии и бюджеты мировых студий на несколько порядков превосходят наши. Однако, российские сервисы активно инвестируют в производство и их премьеры имеют большой успех у аудитории», — подчеркивает Бырдин.

«Главную опасность мы видим в том, — рассказали CNews в Институте развития интернета, — что на рынок приходит все больше иностранных игроков, которые готовы платить существенно больше, чем российские заказчики контента. Это грозит как минимум ростом цен на производство и переориентацией наших производителей на иностранных игроков, а в будущем — потерей отечественного рынка. На мой взгляд, протекционизм в сочетании с государственной поддержкой — необходимые меры, которые позволят не только сохранить, но и послужат развитию отечественного рынка», — подчеркнули в Институте.

На момент выхода материала представители пресс-службы Ivi и Okko на вопрос о том, что позволит развиваться российским онлайн-кинотеатрам ответить не смогли.