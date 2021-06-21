Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства

Николай Яцеленко будет курировать нацпрограмму «Цифровая экономика». После ухода Евгения Кислякова из Минцифры в начале июня 2021 г. это место оказалось вакантным. Однако какие обязанности будут у нового замглавы пока не уточняется.

Новый заместитель министра

Новым замглавы Минцифры назначен Николай Яцеленко. Распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте pravo.gov.ru 19 июня 2021 г. Какие обязанности будут у Яцеленко, пока не уточняется.

Как сообщили CNews представители Минцифры, в должности замминистра Яцеленко будет курировать нацпрограмму «Цифровая экономика», формирование госполитики и цифровую трансформацию госорганов, методическое обеспечение и сопровождение проектов в сфере цифрового развития регионов, а также административно-хозяйственную деятельность и кадровую политику Минцифры.

С 2002 г. по 2006 г. год Николай Яцеленко работал в Минэкономразвития. Затем в сентябре 2006 г. перешел в Мининформсвязи, где занимал должность начальника отдела государственных и региональных программ, а после преобразования министерства в Минкомсвязи в 2008 г. был назначен начальником отдела программ развития. С ноября 2008 г. по ноябрь 2012 г. Яцеленко работал замгендиректора АНО «Группа реализации проектов «Информэкспертиза».

Новый замглавы Минцифры Николай Яцеленко

В ноябре 2012 г. он вернулся в Минкомсвязи, заняв пост замдиректора департамента координации информатизации, а в июле 2013 г. возглавил этот департамент. На новой должности Яцеленко отвечал за методическую поддержку госорганов по вопросам планирования, создания и использования ИКТ в их работе, а также организацию экспертизы проектов по информатизации. Осенью 2018 г. покинул свой пост.

Новые назначения в Минцифры

В апреле 2021 г. стало известно, что в министерстве появится заместитель министра, курирующий новую для ведомства сферу — микроэлектронику. Им стал Андрей Заренин из аппарата Правительства, который занимал должность замдиректора ИТ-департамента Правительства.

В мае 2021 г. CNews писал об увольнении «главного борца с Telegram» в Минцифры. Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке Олега Иванова (в документе указано, что это было сделано по просьбе Иванова), который курировал вопросы телекоммуникаций. Вместо него курировать отрасль телекоммуникаций стал новый заместитель министра — Дмитрий Ким. Тогда же в Миницфры появился еще один новый заместитель, отвечающий за информационную безопасность — выходец из ФСБ Александр Шойтов.

В начале июня 2021 г. СNews писал, что замминистра цифрового развития Евгений Кисляков покинул свой пост. Теперь он будет курировать цифровизацию Пенсионного фонда. Кисляков отвечал за нацпрограмму «Цифровая экономика» и один из ее федпроектов – «Цифровые технологии». После его ухода место оказалось вакантным, на которое теперь взяли Яцеленко.

Расширение Минцифры

В марте 2021 г. CNews писал, что упразднение в конце 2020 г. Роспечати и Россвязи с передачей их функций в Минцифры стало причиной, по которой министерство намерено увеличить штат заместителей министра связи с девяти до десяти, а число департаментов — с 15 до 18.

На данный момент у министра Минцифры — девять заместителей. Вместе с Николаем Яцеленко — десять. Олег Пак курирует цифровизацию госуправления, Олег Качанов — внедрение цифровых технологий в работу госорганов и развитие портала Госуслуг. Дмитрий Огуряев — развитие государственных электронных сервисов на сторонних ресурсах и внедрение суперсервисов на портале Госуслуг. Максим Паршин курирует выработку госполитики в сфере развития информационных технологий, создание благоприятных условий для развития российских компаний в сфере ИКТ.

Бэлла Черкесова занимается вопросами госполитики в сфере массовых коммуникаций и СМИ, Андрей Черненко отвечает за развитие госинформсистем в рамках федпроекта «Цифровое госуправление», а также внедрение электронного документооборота в органах власти, разработку платформ «Гособлако» и НСУД. Александр Шойтов отвечает за информационную безопасность. Дмитрий Ким отвечает за выработку госполитики в сфере электросвязи, включая использование радиочастотного спектра. И Андрей Заренин курирует формирование спроса на радиоэлектронную продукцию, а также госрегулирование этой сферы.