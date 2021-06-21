Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов

Под Калининградом открылось крупносерийное производство светодиодов российского холдинга GS Group. К концу 2022 г. мощности линии могут составить 400 млн штук изделий в год. Проект осуществляется без участия бюджетных средств.

Старт массового выпуска светодиодов

Российский холдинг GS Group запустил собственное производство светодиодов в промышленных масштабах. Оно было организовано на базе собственного инновационного кластера организации «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области. Продукция станет выпускаться под брендом GS LED.

В GS Group заверяют, что на данный момент речь идет о крупнейшем выпуске отечественных светодиодов на территории России. Производственные мощности запущенной линии составляют 145 млн светодиодов в год с планами последующего расширения до 400 млн в год — к концу 2022 г.

Ассортимент продукции включает светодиоды в трех основных типах корпусов — 2835 PLCC, 3030 EMC и 5050 EMC, которые сейчас, по данным GS, в совокупности составляют более 90 % потребностей российского рынка светотехники (приборов на основе светодиодов). Первой был запущен промышленный выпуск светодиодов в корпусе 2835. До конца июня 2021 г. завершатся пусконаладочные работы, и стартует производство продукции в корпусах 3030 и 5050.

Российский холдинг GS Group запустил под Калининградом крупносерийное производство светодиодов

В качестве основной технологии корпусирования светодиодов используется метод монтажа кристаллов на рамку-носитель с последующей микросваркой, герметизацией гель-люминофорной смесью и тестированием по коммерческих характеристикам.

Производственная инфраструктура светодиодов GS Group включает 700 кв. м собственных чистых помещений так называемого седьмого класса, которые обладают потенциалом для расширения до 1500 кв. м. «GS Group является единственным производителем светодиодов в России, обладающим собственными чистыми помещениями такого уровня оснащенности», — утверждают в компании.

В GS Group уточнили CNews, что тестовая партия светодиодов ограниченным тиражом была произведена еще в декабре 2020 г. На ее основании компанией была подана заявка на получение заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. В январе 2021 г. соответствующее заключение Минпромторга было получено, а изделия внесли в реестр российской промышленной продукции, на который должны ориентироваться госорганы при проведении своих тематических закупок.

Представители GS Group заверили CNews, что промышленная линия была запущена на собственные деньги организации (состав акционеров холдинга публичной информацией не является), без привлечения бюджетных средств. Инвестиции в проект превысили 300 млн руб. Президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко считает эти вложения «сравнительно небольшими».

Основным Российским конкурентом GS Group на данном направлении и в компании, и в Минпромторге считают производственную компанию «Клевер», которое было создано «Роснано» в Санкт-Петербурге в 2017 г. Свою крупносерийную линию выпуска светодиодов эта организация запустила в декабре 2020 г.

Импортозамещение в светотехнике

Присутствовавший на открытии производства замглавы Минпромторга Василий Шпак отметил, что светотехника – один из основных перспективных технологических рынков для отрасли, что закреплено в стратегии развития электронной промышленности России до 2030 г.

По расчетам Андрея Ткаченко, основными покупателями светодиодов GS Group станут российские производители светотехники. «У этих наших партнеров имеются достаточно развитые собственные предприятия, которые сегодня, используя китайскую элементную базу, осваивают большую часть проектов в стране, — говорит он. — Большая часть российских населенных пунктов освещена сейчас российскими светильниками. Но в основном они используют не российские светодиоды».

Как отмечает Ткаченко ограничительные меры Минпромторга, направленные на импортозамещение электронной продукции на данном рынке, заключатся в том, что требования к локализации сборки светильников, которые в частности идут на освещение городов, включают в себя обязательность производства в России определенных элементов, начиная именно со светодиодов. Далее речь пойдет о блоках питания, потом о люминофорах и линзах. «Адвалорная доля тогда повысится до 70%, — рассуждает Ткаченко. — Российские компании будут производить свою же светотехнику, но в большей степени на российских компонентах. А у некоторых из этих предприятий есть вполне серьезные экспортные проекты и сборочные производства в Европе».

Емкость светодиодного рынка России

По данным Lighting Business Consulting, объем российского рынка светодиодного освещения по состоянию на 2019 г. оценивается в 58,9 млрд руб., что составляет долю немногим более 1% от объема мирового рынка. Министерство энергетики России, по сведениям GS Group, оценивает рынок госконтрактов, в рамках которых должна проводиться замена традиционных источников света на светодиодное освещение, в 442 млрд руб. Данная оценка предполагает, что государственные контракты будут реализовываться постепенно до 2027 г.

«Сегодня порядка 35-40 % осветительных систем в России заменены на светодиодные, при этом государственная программа по модернизации освещения и замене светильников на диодные выполнена примерно на 25-30 %», — указывает GS Group.

По данным организации, в общей стоимости светового оборудования стоимость светодиода занимает 7,5 %. «Таким образом, рынок светодиодов России в стоимостном выражении можно оценить в 3,3 млрд руб. в год или 843 млн штук в натуральном выражении, — рассуждают в компании. — Анализ рынка государственных закупок показал, что государственные контракты на замену осветительных приборов составляют треть от общего объема рынка (в стоимостном выражении)».