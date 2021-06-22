Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз

Россияне в мае 2021 г. купили в 10 раз больше электромобилей, чем в мае 2020 г. С начала 2021 г. этот показатель вырос в семь раз. Самым популярным выбором жителей России стал Porsche Taycan, минимальная цена которого начинается с 6,7 млн. руб. Чаще всего новые электрокары покупают в Москве и Санкт-Петербурге, и только небольшая их часть приходится на остальные регионы.



Спрос на электрокары вырос в десять раз

В мае 2021 г. спрос на электромобили в России вырос в 10 раз по сравнению с тем же месяцем 2020 г. Если год назад в стране за месяц купили всего 15 электрокаров, то в мае 2021 г. число приобретений выросло до 148, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат». Также эксперты отметили, что в январе-мае 2021 г. жители России приобрели 650 новых электромобилей, что в семь раз больше, чем за тот же период 2020 г. (92 штуки).

Электрокары чаще всего покупали жители Москвы — 40%, на втором месте Санкт-Петербург — более 12% и на третьем месте Московская область — около 10%. Остальная часть электрокаров была приобретена в Свердловской области и Краснодарском крае. Лишь четыре новых электромобиля купили в остальных регионах страны. Такие данные за май 2021 г. приводят эксперты агентства «Автостат».

Также эксперты отмечают, что за год выбор электрокаров в России стал более разнообразным. Для сравнения: в 2019 г. в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь восемь моделей, а по итогам 2020 г. — уже 15. Эксперты также предположили, что к концу 2021 г. линейка электрокаров может стать еще более широкой.

Какие электрокары покупают в России и сколько они стоят

Самыми популярными моделями среди россиян стали Porsche Taycan (продана 51 штука) и Audi e-tron (38 штук), их россияне приобретали в 60% случаев. Стоимость Porsche Taycan начинается от 6,7 млн руб., Audi e-tron — от 6,2 млн. руб. Обе модели на российском рынке присутствуют меньше года.

Рынок электрокаров в России вырос в разы

Также в мае 2021 г. россияне приобрели 20 штук Tesla Model 3. Цена электрокара варьируется от 4,5 млн до 6 млн руб. Jaguar I-Pace оказался на четвертом месте по популярности среди россиян — в мае было куплено 19 штук. Электрокар стоит от 7,5 млн руб. Также эксперты «Автостата» насчитали пять новых электромобилей Tesla Model X (8,6 млн руб.), пять — Tesla Model Y (6,1 млн руб.), четыре — Nissan Leaf и две купленных Chevrolet Bolt и KIA Niro. В мае жители России приобрели одну JAC iEV7S и одну Mercedes-Benz EQC.

В 2020 г. россияне чаще всего покупали Nissan Leaf (144 штуки), на втором месте — электрокроссовер Audi E-Tron (134 штуки) и Tesla Model 3 (110 штук). Лидером по покупке новых электрокаров в 2020 г. также осталась Москва, затем Санкт-Петербург и Московская область. Из нестоличных регионов лидируют Краснодарский и Приморский край, Свердловская и Новосибирская области.

Российские электромобили

Ранее, в мае 2021 г. CNews писал о том, что государство вложит 418 млрд руб. в российские электромобили в ближайшие девять лет. Какие именно автопроизводители получат финансирование пока не известно, упоминался только «Камаз». На данный момент у самого «Камаза» есть электрокар «Кама-1», производство которого начнется не раньше 2023 г.

В рамках одного из начальных этапов программы развития электротранспорта в России Минэкономразвития предлагает начать строить сеть станций зарядки. В апреле 2021 г. CNews писал о том, что в России появится сеть зарядок для электромобилей. Только она будет ориентирована на автомобили, задействованные в сервисах каршеринга, и пока неизвестно, смогут ли ими пользоваться владельцы собственных электромобилей.