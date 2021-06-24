Банда из Москвы получила крупные сроки за похищение криптовалютного магната

Банду, собиравшуюся похитить человека и отобрать у него криптовалюту, приговорили к длительному заключению. На момент их сговора пострадавший владел биткоинами, стоимость которых варьировалась от 70 млн руб. до 205,9 млн руб.

Реальный срок за криптовалюту

В Москве осуждена банда, которая пыталась похитить у человека огромную сумму денег — до 205,9 млн рублей в биткоинах. Согласно информации Следственного комитета, суд приговорил Георгия Лямина к 10 годам лишения свободы, Алексея Хамилонова — к восьми годам и шести месяцам, Павла Батечко — к восьми годам, Карлена Меликсетяна — к пяти годам и Ивана Горюнова — к трем годам лишения свободы.

Преступники сговорились похитить столичного бизнесмена с целью вымогательства у него 275 биткоинов. Курс биткоина в 2018 г. варьировался от $3,8 тыс. до $13 тыс. Если конвертировать их в рубли по тому курсу, то 275 биткоинов стоили от 70 млн руб. до 205,9 млн руб. соответственно.

Банда осуждена по статьям, предусмотренным ч. 3 ст. 30 пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса РФ — покушение на похищение, ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 163 УК — приготовление к вымогательству, в целях получения имущества в особо крупном размере и ч. 1, 2 ст. 222 УК — незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Об Следственный комитет сообщил на своем сайте.

Банда, которая пыталась похитить 275 биткоинов, получила сроки до 10 лет

Меликсетян, который первым узнал о биткоинах и рассказал о них Горюнову, будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, как и сам Горюнов. Остальные отправятся в исправительную колонию особого режима.

Организация преступления

По данным Следственного комитета, в 2018 г. Меликсетян, работая в коммерческой организации, узнал, что ее генеральный директор владеет 275 биткоинами и решил их похитить с электронного кошелька.

Позже Меликсетян рассказал об этом Горюнову, который привлек к похищению других соучастников и арендовал квартиру в Москве, чтобы доставить туда хозяина криптовалюты и удерживать с целью ее вымогательства.

«Однако о намерениях подсудимых стало известно потерпевшему, и он обратился в правоохранительные органы. Инсценировка похищения и передача его сообщникам Горюнова проходила в рамках оперативного эксперимента, по результатам которого все фигуранты были задержаны», — говорится на сайте Следственного комитета. При проведении обыска были обнаружены и изъяты около 30 единиц огнестрельного оружия и многочисленное количество боеприпасов.

Как менялся курс биткоина

Майнинг криптовалюты начался в 2009 г., однако на то время она нигде не продавалась, и стоимость ее фактически была равна нулю. В 2011 г. биткоину удалось достигнуть отметки в $1, а после статьи в журнале Time о том, что биткоин может бросить вызов правительствам и банкам, в июне 2011 г. — цена биткоина подскочила до $32. Но уже к концу того же месяца курс биткоина упал до $0,01 из-за взлома Mt.Gox (онлайн-сервиса обмена цифровых валют).

Заметный скачок криптовалюты произошел в 2013 г., когда его курс достиг отметки в $1 тыс. Когда в 2014 г. площадку Mt.Gox вновь взломали, похитив свыше 700 тыс. биткоинов, началась «криптозима»— так называемое затяжное падение биткоина. Переломным для криптовалюты стал 2017 г. На его начало курс биткоина был равен $960, а к сентябрю 2017 г.— более $19 тыс.

В начале 2018 г. биткоин стоил около $13 тыс., однако уже к концу 2018 г. его стоимость упала до $3,8 тыс. Этот год можно назвать очередной «криптозимой», когда в январе 2018 г. курс вновь упал, и такие крупные площадки как Facebook, Twitter и Google запретили его у себя рекламировать. К концу 2018 г. курс биткоина снизился на 80% по сравнению с 2017 г.

После в 2019 г. курс биткоина начал расти и в 2020 г., несмотря на начало пандемии и связанный с ней кризис, биткоин продолжал расти. Если в январе 2020 г. биткоин стоил $7,2 тысяч, то в декабре 2020 г. его цена за одну единицу составила $19 тыс. PayPal (крупнейшая электронная платёжная система) разрешила использовать биткоин на своей платформе, что также повлияло на огромный спрос. В 2021 г. биткоин начал ставить рекорды: в январе он стоил $40,7 тыс., в марте — $61,1. На момент публикации материала стоимость биткоина составляет чуть более $34,1 тыс.