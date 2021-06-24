Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам

Создатели криптобиржи Africrypt из ЮАР растворились в воздухе, прихватив биткоины пользователей почти на $2,3 млрд. Их местонахождение неизвестно, их ищут бойцы элитного подразделения полиции ЮАР. За несколько месяцев до этого аналогичную аферу провернул владелец турецкой биржи Thodex, его тоже не могут найти, как и украденные им деньги.

Криптомошенничество по-африкански

Основатели южноафриканской криптовалютной биржи Africrypt пропали без вести. Как пишет Bloomberg, вместе с ними исчезли и десятки тысяч биткоинов, принадлежащих пользователям биржи.

За Africrypt стоят два брата из Южноафриканской республики (ЮАР) Амир и Раис Каджи (Ameer и Raees Cajee). На момент публикации материала их местоположение оставалось неизвестным. Они увезли с собой 69 тыс. биткоинов своих пользователей или около $2,28 млрд по курсу на 24 июня 2021 г.

Исчезновению братьев Каджи предшествовали проблемы в работе их криптобиржи. В апреле 2021 г. Амир Каджи заявил, что Africrypt подверглась атак хакеров. По его словам, взлом был успешным.

Новоиспеченные долларовые миллиардеры - Амир (слева) и Раис Каджи

Сразу после этого Africrypt приостановила свою деятельность. Амир обратился к пользователям биржи с просьбой не обращаться к юристам и властям по этому поводу, объяснив это тем, что подобные действия могут «замедлит процесс возврата денежных средств».

Реальное положение дел

Неординарная просьба Амира Каджи вызвала скепсис у ряда клиентов Africrypt. Они наняли юридическую фирму Hanekom Attorneys, которая выяснила, что проблемы у биржи начались задолго до «хакерской атаки».

Сайт африканской биржи недоступен

По данным специалистов Hanekom Attorneys, сотрудники криптобиржи лишились доступа ко всем ее серверам еще за семь дней до «взлома». Следует отметить также, что факт хакерской атаки на биржу пока не подтвержден.

Нанятые клиентами Africrypt юристы выяснили, что все средства со счетов компании и кошельков ее клиентов были выведены через крупные майнинг-пулы, и теперь деньги невозможно отследить. Судьба почти 70 тыс. биткоинов в итоге неизвестна.

Полиция во всем разберется

Амир и Раис Каджи основали свою Africrypt в 2019 г. 69 тыс. биткоинов, пропавшие вместе с бизнесменами, еще в апреле 2021 г. стоили почти $4 млрд. тогда курс биткоина находился на историческом пике и превышал $63 тыс. Если бы братья исчезли тогда, то это могла бы быть крупнейшая криптоафера в истории, пишет Bloomberg.

Скрываясь, мошенники удалили Twitter-аккаунт своей биржи

Юридическая фирма Hanekom Attorneys не станет одна расследовать дело братьев Каджи. Она обратилась за помощью к элитному подразделению полиции ЮАР. Также деятельность Africrypt привлекла внимание финансового регулятора Республики.

На 23 июня 2021 г. сайт криптобиржи не функционировал, а прикрепленный к нему домен был припаркован. Также братья Каджи удалили аккаунт криптобиржи в Twitter, но почему-то оставили профиль в Instagram.

ЮАР не везет с криптовалютой

По данным Bloomberg, ситуация, произошедшая с Africrypt – не единственная в ЮАР за последние несколько лет. Предыдущий криптовалютный скандал разгорелся в Республике в 2020 г., когда из бизнеса вышел криптовалютный трейдер Mirror Trading International. Компания прогорела, и инвесторы тогда потеряли 23 тыс. биткоинов ($759,3 млн).

Instagram-профиль Africrypt пока работает

Финансовый регулятор ЮАР, как и в случае с Africrypt, активно интересуется произошедшим. Однако основателям Mirror Trading International, как и братьям Каджи, его любопытство ничем не грозит, поскольку ЮАР не признает криптовалюту финансовым продуктом. На фоне этого регулятор не может начать официальное расследование.

Дурной пример заразителен

Братья Амир и Раис Каджи могли взять пример с турецкого криптобизнесмена Фарука Фатиха Озера (Faruk Fatih Ozer). Как сообщал CNews, он провернул схожую схему мошенничества в апреле 2021 г.

Фарук Фатих Озер – это основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex. В конце апреля 2021 г. он сбежал из страны и увез вместе с собой почти $2 млрд в криптовалюте, принадлежащие пользователям его биржи.

Веб-сайт Thodex постигла та же участь, что и портал Africrypt

Братья Каджи позаимствовали у своего турецкого конкурента не только идею легкого обогащения, но и «легенду». Фарук Фатих Озер тоже свернул деятельность своей биржи якобы из-за хакерской атаки, моментально лишив клиентов возможности вывода своих средств.

Сайт Thodex на момент публикации материала не функционировал. Местонахождение основателя биржи по-прежнему неизвестно. В апреле 2021 г. по решению генпрокуратуры Турции он был объявлен в международный розыск.

Кто вдохновил бизнесменов

Thodex и Africrypt – не единственные биржи, закрывшиеся якобы из-за хакерских атак. Этот тренд задала российская криптобиржа Livecoin.

Как сообщал CNews, владельцы Livecoin заявили о хакерской атаке на их сервис в декабре 2020 г. Из-за взлома курс всех криптовалют на этой бирже начал расти невероятно высокими темпами. Тот же биткоин всего за несколько часов подорожал до $2 млн.

Сразу после происшествия владельцы Livecoin объявили о временной приостановке работы биржи. А поскольку нет ничего более постоянного, чем временное, в январе 2021 г. Livecoin окончательно прекратила свое существование.

Но, в отличие от бизнесменов из Турции и ЮАР, создатели Livecoin не стали сбегать из страны с биткоинами своих клиентов. В день закрытия биржи они пообещали вернуть пользователям все их средства.

Однако здесь был один нюанс – создатели Livecoin сказали, что деньги получат лишь те, кто оформит заявку до 17 марта 2021 г. Те, кто не выполнил это простое условие, лишились своих токенов навсегда.