CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
|

В России в 2022 г. построят единый сервис госстатистики

Правительство утвердило положение о единой цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, запуск которой запланирован до 1 января 2022 г. Помимо объединения всех государственных ресурсов статистики, новая платформа также позволит унифицировать процедуры работы с данными и избежать дублирования.

«Единая цифровая среда»

В России появится единая цифровая статистическая платформа, которая объединит разрозненные в настоящее время системы статистического учета и аналитики – такие как, в частности, реестр форм статистического наблюдения и статистических показателей и единое хранилище статистических данных.

Соответствующее постановление №956, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале Правительства России government.ru. Оператором платформы назначена Федеральная служба государственной статистики России (Росстат), запуск платформы в эксплуатацию поручено произвести до 1 января 2022 г.

Документ определяет ключевые принципы работы платформы – такие как актуальность, доступность и достоверность данных, прозрачность процессов их сбора и обработки, а также использование единой методологии. В качестве основной цели запуска ресурса указывается обеспечение основным участникам статистического учета – госорганам, респондентам и пользователям данных, возможности «взаимодействовать в единой цифровой среде».

В дополнение, для особо важных проектов – например, всероссийской переписи населения, в рамках системы будут формироваться отдельные программные компоненты, которые «обеспечат оперативную обработку сведений и агрегирование общественно значимых показателей», отмечается в документе.

Централизация и цифровизация государственной статистики

Как ранее сообщал CNews, концепция создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, утвержденная распоряжением Правительства №3074-р от 17 декабря 2019 г., была разработана Минэкономразвития России в рамках мероприятий по созданию национальной системы управления данными на 2019-2020 гг. и реализации федпроекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

rst1.jpg
Власти объединят госстатистику в единую платформу к 2022 году

Помимо запуска новой цифровой статистической госплатформы, Росстату также предстоит в срок до 31 декабря 2021 г. согласовать с Минцифры вывод из эксплуатации ныне действующей государственной информационной системы (ГИС) «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

В качестве целей запуска нового ресурса документ определяет снижение отчетной нагрузки, исключение дублирования, обеспечение единого учета форм статистического наблюдения и показателей, единого источника данных об объектах, формах и показателях, доступа к официальной статистической информации, а также повышение уровня детализации и увеличение объема официальной информации наряду с повышением качества принимаемых управленческих решений.

Компоненты и функции цифровой статистической платформы

Новая централизованная статистическая система включает ПО для автоматизированного формирования и ведения федерального плана статистических работ, единый реестр с унифицированными данными об объектах статистического наблюдения и каталогами респондентов, единый реестр с данными о формах статистического наблюдения и нормативной справочной информацией.

Система также включает единое хранилище статистических данных, официальный интернет-портал, цифровую аналитическую платформу «Население» для сбора, хранения, анализа и обработка сведений о населении и подведения итогов всероссийских переписей населения и аналитическая подсистема в виде витрины системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» для формирование сводных показателей на основе первичных статистических и административных данных.

Система будет осуществлять централизованный сбор, хранение, обработку и предоставление информации, формирование и ведение единого реестра объектов статистического наблюдения, единого реестра форм статистического наблюдения и показателей, а также автоматизированное формирование, ведение и мониторинг выполнения федерального плана статистических работ.

Интернет-доступ пользователей к открытой информации системы – в том числе, к официальной статистике, будет осуществляться без авторизации в ЕСИА. Все действия пользователей системы с доступом к данным, требующие авторизации, будут протоколироваться и храниться 36 месяцев.

Взаимодействие системы с другими ГИС осуществляется через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), с другими инфосистемами – в рамках соглашений между операторами и в соответствии с законодательством.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну

Google превратил простого программиста в серийного убийцу

В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам

CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики

Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows

Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман

Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода

Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync

Показать еще

Наука

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов
Показать еще