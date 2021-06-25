Google превратил простого программиста в серийного убийцу

Алгоритмы Google прикрепили фотографию программиста Христо из Швейцарии к статье в «Википедии» серийном убийце из Болгарии – его полном тезке. Искаженная информация выдавалась в результатах поиска по его имени, а сама статья изображений не содержит. Почему алгоритмы интернет-гиганта сработали именно так, остается загадкой, но подобное, по мнению, подобное запросто может сломать чью-то жизнь.

Крупнейший поисковик поломался

Программист Христо Георгиев (Hristo Georgiev) из Швейцарии на несколько дней против своей воли стал болгарским серийным убийцей, расстрелянным в 1980 г. Из-за неправильной работы алгоритмов Google поисковик по запросу «Hristo Georgiev» выдавал статью на «Википедии», посвященному маньяку – полному тезке программиста, с прикрепленной к ней его фотографией.

Георгиев написал в своем блоге, что узнал о проблеме совершенно случайно. О ней ему сообщил по электронной почте его бывший коллега. Неизвестно, зачем этот коллега искал Георгиева в Google, но именно он первым увидел сбой в работе поисковика.

Когда расстреляли болгарского маньяка, его тезка-программист еще даже не родился

Со слов Христо Георгиева, он без промедлений открыл Google и ввел свое имя в строке поиска. Сервис действительно отобразил часть статьи о болгарском маньяке, и там действительно была его собственная фотография.

Google не шутит

Христо Георгиев написал в блоге, что расценил подобное всего лишь как шутку какого-либо их его знакомых. Он подумал, что кто-то настолько хотел разыграть его, что даже не поленился отредактировать статью в «Википедии».

Почему Google увидел связь между разработчиком из Швейцарии и убийцей из Болгарии, неизвестно

Следует отметить, что статьи в этой энциклопедии при наличии желания может редактировать почти любой пользователь интернета. Однако большинство правок до их принятия проверяют модераторы.

Георгиев открыл статью в «Википедии», посвященную его болгарскому тезке и увидел, что она не содержит никаких изображений. Тогда он понял, что это не был розыгрыш.

Фотографий швейцарца в статье о Георгиеве из Болгарии нет

Позже программист выяснил, что проблема крылась именно в алгоритмах Google. Он совершенно не представляет, почему крупнейший поисковик в мире (доля 92,2% на глобальном рынке на май 2021 г. по данным StatCounter) выбрал именно его снимок для иллюстрации статьи о серийном убийце.

Со слов Георгиева, его ФИО далеко не уникальны. «Буквально сотни других людей носят мое имя, и, несмотря на все это, моя личная фотография оказалась связана с серийным убийцей. Я не могу объяснить себе, как это произошло, но это странно», - написал он в своем блоге.

Христо Георгиевых много, некоторых можно найти на той же "Википедии"

Действительно, в Google есть информация и о других Христо Георгиевых. Это имя, к примеру, носил болгарский банкир, и о нем тоже есть статья в «Википедии». Также так зовут генерального директора компании Resolute Software.

Потенциальные масштабы проблемы

Поначалу Георгиев продолжил относиться к подмене поисковиком информации как к простой шутке и даже поделился ссылкой с его друзьями. Позже он задумался, что все могло сложиться гораздо хуже. По его словам, достаточно прочесть статью о болгарском Христо Георгиеве, чтобы убедиться, что программист с теми же именем и фамилией никак с ним не связан.

«Однако тот факт, что алгоритм, который используют миллиарды людей, может так легко искажать информацию таким образом, поистине ужасает. <…> Небольшая ошибка в системе может привести к чему угодно – от незначительного неудобства до катастрофы, которая может в считанные дни подорвать карьеру и репутацию людей», - отметил Георгиев. Он добавил, что всегда считал, будто подобное может случиться с кем угодно, но только не с ним.

Еще один полный тезка программиста, и тоже из Болгарии

«Я определенно ошибался насчет этого. Возможно, позволить одной интернет-компании “организовать мировую информацию”, вероятно, не такая уж и хорошая идея. Пища для размышлений», - подытожил программист.

Проблема решена

На момент публикации материала интернет-гигант Google исправил допущенную его алгоритмами неточность. Теперь по запросу «Hristo Georgiev» фотография швейцарского программиста не прикрепляется к статье из «Википедии», однако она по-прежнему доступна в «Картинках», притом в числе первых.

Актуальный вид выдачи по запросу "Hristo Georgiev"

Пока неизвестно, планирует ли Google как-либо компенсировать Христо Георгиеву доставленные ему неудобства. Сам Георгиев в настоящее время не планирует требовать от интернет-гиганта возмещения ущерба, но ситуация всегда может измениться. «Я могу потребовать компенсацию от Google, но поскольку я не нахожусь в США (и не имею юридического представителя в США), и у меня нет контактов с юристами, которые могут и хотят работать над подобным делом. Я думаю, что разумнее сосредоточиться на более продуктивных вещах», - сказал Христо Георгиев.