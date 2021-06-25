ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну
Суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск, связанный со спором о правах на название мобильного приложения «Помощник ОСАГО» государственного суперсервиса для оформления гражданами извещения о ДТП в электронном виде — без вызова ГИБДД. В иске ЦБ и Российский союз автостраховщиков обвиняются в неправомерном использовании названия аналогичного по функциональности частного коммерческого продукта.
ЦБ официально обвинен в плагиате
Как выяснил CNews, затяжной спор о правах на название мобильного приложения «Помощник ОСАГО» государственного суперсервиса «Европротокол онлайн» вышел в судебную плоскость. В ходе начавшегося разбирательства в Суде по интеллектуальным правам официально обвинены в плагиате Центробанк (ЦБ, Банк России) и Российский союз автостраховщиков (РСА).
Напомним, этот суперсервис (так его предпочитают именовать чиновники) был запущен 1 ноября 2019 г. ЦБ и РСА при поддержке Минкомсвязи (ныне Минцифры). Он стал первым из двух с половиной десятков суперсервисов, которые должны упростить гражданам разрешение наиболее часто возникающих проблемных жизненных ситуаций. В частности «Европротокол онлайн» позволяет оформить извещение о ДТП в электронном виде без вызова сотрудников ГИБДД — после отправки извещения водители могут покинуть место аварии и не создавать пробок на дорогах.
В то же время о своих правах на товарный знак «Помощник ОСАГО» заявляет ООО «Кит оценка» в лице ее стопроцентного учредителя Евгения Тюлькина. Как он ранее рассказал в разговоре с CNews, у его организации еще с 2014 г. в коммерческом использовании находится сервис сходной функциональности (на ресурсе accident.zone). И заявку на регистрацию товарного знака, в составе которого присутствует набранное латиницей слово «PomoshnikOSAGO», она подала в Роспатент 4 февраля 2019 г., а в июле 2020 г. получила патент № 765121. (Реестровые записи эти данные подтверждают.)
В начале августа 2020 г. Тюлькин направил в ЦБ и РСА досудебные претензии, указав на свой приоритет в отношении использования спорного товарного знака. Ситуацию это тогда никак не изменило. Однако теперь из текста иска Тюлькина в суд (копия имеется в распоряжении CNews) стало известно, что 24 ноября 2020 г. ЦБ и РСА обратились в Роспатент с некими «возражениями», на основании чего 19 февраля 2021 г. служба по интеллектуальной собственности признало предоставление правовой охраны товарному знаку Тюлькина недействительным.
Данное лишение права на товарный знак и послужило причиной иска Тюлькина от имени «Кит оценки». Организация требует признать решение Роспатента незаконным. ЦБ и РСА фигурируют в разбирательстве лишь в качестве третьих лиц. Однако в документе их роль в конфликте описывается, в том числе, следующим образом.
«Представители ЦБ и РСА на этапе разработки собственного мобильного приложения для оформления извещения о ДТП в виде электронного документа, по рекомендации департамента проектной и инновационной деятельности ИТМО, обращались в ООО «Кит оценка» и лично к Тюлькину за профессиональной консультацией. В ходе переговоров обсуждались возможности сотрудничества и использования многолетних наработок ООО “Кит оценка” в качестве “верхнего слоя” софта для нового мобильного приложения… В рамках потенциального сотрудничества с Тюлькиным обсуждалось получение согласия на использование для нового приложения обозначения “Помощник ОСАГО”, которое на тот момент уже использовалось и продвигалось ООО “Кит оценка” в рамках проекта Road Accident Solver, и в профессиональной среде ассоциировалось именно с заявителем. В итоге от сотрудничества с заявителем представители ЦБ и РСА отказались, а понравившееся название “Помощник ОСАГО” сохранили».
Напомним, в августе 2020 г. CNews писал, что упомянутые консультации ЦБ с Тюлькиным происходили в 2018 г. В распоряжении редакции есть данные, которые косвенно информацию об этих консультациях подтверждают.
Иск в Суд по интеллектуальным правам был принят к рассмотрению 23 июня 2020 г. Ближайшее заседание по делу запланировано на 26 июля.
Евгения Тюлькин уезжает из России
В разговоре с CNews Евгений Тюлькин сообщил, что история вокруг его товарного знака уже настолько потрепала ему нервы (из-за нее в 2020 г. были заморожены зарубежные контракты на сотни миллионов рублей), что он принял решение уехать из России на постоянное жительство «в другую страну».
До последнего времени его удерживала в России работа над диссертацией по теме «Методика определения границ триггера записи данных дорожно-транспортного происшествия в блоки управления автомобиля». По его словам, 17 июня 2021 г. он ее защитил в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете на автомобильно-дорожном факультете (данные в открытых источниках это подтверждают). Сейчас ему осталось доделать некий проект по системам пассивной безопасности, и после этого с Россией он распрощается. Патентовать свои ИТ-разработки он теперь намерен за рубежом.
По словам разработчика, свою семью он перевез за пределы нашей страны еще в 2020 г.
Позиция ЦБ и РСА
ЦБ прокомментировать CNews проблемную ситуацию в контексте начала судебного разбирательства отказался. РСА на момент публикации данного материала предоставить комментарии не смог.
Напомним, в августе 2020 г. после получения от Тюлькина досудебных претензий в представители ЦБ сообщили CNews, что считают их «необоснованными».
Комментарии РСА тогда были более подробными и во многом сводились к тому, что название «Помощник ОСАГО» было «придумано» на уровне Правительства России — независимо от РСА.
В организации напомнили, что реализованный в виде этого приложения суперсервис входит в перечень 25 приоритетных жизненных ситуаций для цифровой трансформации госуслуг. Этот перечень был одобрен президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в феврале 2019 г., после чего в июле 2019 г. была одобрена дорожная карта реализации рассматриваемого суперсервиса. «В ней прямо указывается на то, что создание электронных документов будет производиться в мобильном приложении “Помощник ОСАГО”, — отмечали в РСА. — Функциональность этого мобильного приложения и перспективы его совершенствования зафиксированы в этой дорожной карте».
При этом в РСА говорили, что организации известно о существовании товарного знака «PomoshnikOSAGO». «Однако зарегистрированное в Роспатенте изображение никаким образом в мобильном приложении “Помощник ОСАГО” не используется», — резюмировали в РСА.
Евгений Тюлькин о своем проекте
В желании объяснить CNews жизнеспособность своего сервиса и его выигрышные позиции по отношению к государственному суперсервису, Евгений Тюлькин ранее заверил редакцию, что у него имеются несколько десятков оплаченных договоров на использование его программы, в том числе в экспертных организациях регионов России и стран СНГ, а также несколько международных договоров на участие в тематических исследованиях. Его компания в части использования и развития сервиса более трех лет сотрудничает с государственными институтами, в том числе с Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В создании продукта участвовали несколько десятков экспертов, в том числе зарубежных, начиная с 2012 г.», — указывает он.
«Наша программа имеет более сложную структуру и позволяет попавшим в ДТП бесплатно проанализировать виновность водителей, — поясняет Тюлькин различия сервисов. — Европротокол онлайн заполнялся в нашей программе задолго до того, как ЦБ заимствовал эту идею. При этом мы уверены, что специалисты ЦБ не обладают должными компетенциями в области анализа ДТП и не могли самостоятельно прийти к данной модели. ЦБ начал какие-либо действия в этом направлении только после того, как я неосмотрительно доверился “Фонду Бортника” и сгрузил в него часть своей концепции».