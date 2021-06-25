В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам

В России будет потрачено 2,6 млрд руб. на создание информационной системы, позволяющей сельхозпроизводителям получать госсубсидии в электронном виде. Новый сервис сможет справиться с трудностями, возникающими у сельхозпроизводителей с доступом к господдержке в различных регионах.

Цифровой госсервис для аграриев

В России в 2022 г. заработает цифровой сервис, позволяющий аграриям в каждом регионе получать господдержку в электронном виде, включая подачу заявок на субсидии. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе видеообращения к участникам коллегии Минсельхоза.

Сервис станет частью создаваемой сейчас национальной платформы цифрового сельского хозяйства. «Новый сервис позволит сократить сроки доведения средств до сельхозпроизводителей, а также снизит их издержки, — приводит агентство “Интерфакс” слова премьер-министра. — Платформа должна стать доступной для пользователей уже со следующего года». По словам премьер-министра, необходимо повышать конкурентоспособность агропромышленного комплекса, причем как внутри страны, так и на внешних рынках.

«Достичь этого непросто, ведь сельхозпроизводителям нужны кредиты по льготным ставкам и возможность приобретать современную технику, оборудование, в том числе для развития глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, — говорит Мишустин. — Требуются простые для освоения, но эффективные в применении цифровые сервисы, а также продуманная логистика и система сбыта. И, конечно, обновление сельхозпроизводства невозможно без использования последних достижений селекции и генетики для повышения самообеспечения семенами и племенными животными».

Затраты на реализацию проекта

Достижение цели в виде «создания информационной системы обеспечения возможности получения гражданами и бизнесом комплексных государственных услуг в сфере сельского хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям в сфере господдержки» включено в федеральный проект «Цифровое госуправление» национальной программы «Цифровая экономика». На эти цели федеральный бюджет должен выделить 2,6 млрд руб.

В России потратят 2,6 млрд руб. на цифровизацию субсидий для аграриев

Информационная система должна быть разработана Минсельхозом совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти. Система обеспечит перевод в электронный вид и ускорение процессов получения и повышения результативности мер господдержки в сфере сельского хозяйства, сокращение затрат сельхозпроизводителей на предоставление отчетности и перевод отчетности в электронный вид, повышение объемов и доходов от реализации товаров на внутреннем рынке, а также при экспорте товаров за счет взаимодействия на базе единой электронной площадки.

После запуска в промышленную эксплуатацию информационная система должны быть тиражирована на большую часть субъектов федерации. С помощью нового суперсервиса будет предоставляться не менее 75% субсидий сельхозпроизводителям. При этом не менее половины случаев оформления и предоставления льготных кредитов для сельхозпроизводителей будет производиться в электронном виде.

Сдача отчетности в органы госвласти тоже будет осуществляться в электронном виде, причем для создания и изменения существующих форм отчетности будет доступен универсальный конструктор форм. Кроме того, будет создана электронная торговая площадка субъектов агропромышленного комплекса (АПК), включая нерезидентов, с поддержкой взаиморасчетов между участниками, учетом и моделированием логистических потоков.

Как информсистема сделает прозрачными госсубсидии

Ранее в пользу создания указанной информационной системы выступали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Как заявляли в ведомстве, процедура предоставления субсидий в сфере АПК характеризуется наличием большого количества бланкетных норм в нормативных актах субъектов федерации, определяющих порядок предоставления субсидий, сложностью с поиском соответствующей нормативной базы и отсутствием административных регламентов рассмотрения заявлений на предоставление субсидий.

В результате потенциальные получатели сталкиваются с препятствиями в свободном получении субсидий. В то же время доля государственных субсидий в прибыли сельскохозяйственных организаций в 2019 г. в среднем по стране составила 40%, в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — 8%.

Несоблюдение антимонопольного законодательства при распределении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в субъектах федерации может приводить к ряду негативных последствий. Среди них — неэффективное использование средств, выделяемых из федерального и регионального бюджета на поддержку сельского хозяйства, нарушение единства экономического пространства на территории России, создание условий для монополизации рынков сельхозпродукции на региональном уровне и, как следствие, повышение цен на продукцию. Упомянутая же информационная система, по мнению ФАС, должна обеспечить открытость и прозрачность предоставления субсидий и оценку их эффективности.