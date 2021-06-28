Huawei обвинили в разработке совершенно бесполезных патчей для Linux

Программисты Huawei стали заваливать сообщество Linux патчами для ядра, которые на самом деле ничего не исправляли и не меняли. По мнению участников комьюнити, они делают это для повышения своего KPI в компании. Сама Huawei пока не торопится комментировать происходящее. В апреле 2021 г. за подобное неуважение к сообществу из него были изгнаны сотрудники университета Миннесоты.

Huawei заспамила Linux-сообщество

Компанию Huawei раскритиковали за бесполезный вклад в развитие ядра Linux. По данным The Register, ее разработчики присылали большое количество патчей, которые никак не влияли на улучшение ядра

Критику в адрес Huawei высказал программист Юй Венруо (Qu Wenruo) из SUSE, ответственный за сопровождение файловой системы Btrfs. Именно он заметил, что сотрудники Huawei стали предлагать в ядро Linux слишком большое количество патчей с околонулевой пользой. Точное количество таких патчей он не назвал, но отметил, что их было достаточно, чтобы они не остались незамеченными.

С его слов, такие патчи максимум исправляли опечатки в комментариях или удаляли отступы в строчках кода ядра. Для сообщества разработчиков Linux такая «деятельность» приносит один лишь вред, поскольку проверка каждого патча требует затрат времени. Это и заставило Юя Венруо высказаться в адрес техногиганта.

Венруо считает, что Huawei портит свою репутацию в глазах разработчиков Linux

Следует отметить, что Huawei даже без учета бесполезных патчей была одним из крупнейших контрибьюторов Linux. Например, вы вышедшем в январе 2021 г. ядре 5.10 она отвечала за изменение более 41 тыс. строк кода. Больше на тот момент было только у Intel – почти 97 тыс.

Юй Венруо обратился лично к одному из программистов Huawei Чженю Лею (Zhen Lei), с электронного адреса которого приходило огромное число в целом бесполезных патчей. По словам Венруо, подобные исправления поступают от разработчиков Huawei не в первый раз. «Это заставило меня задуматься, что на самом деле здесь происходит», - написал он, отметив, что при быстром поиске был обнаружен ряд схожих патчей.

Теория Венруо

Предположение Венруо о том, зачем сотрудники Huawei «спамят» такими исправлениями, затрагивает корпоративные стандарты Китая. По его мнению, Чжень Лей отправлял патчи для повышения своего ключевого показателя эффективности (KPI), заданного работодателем. Другими словами, это просто патчи ради патчей, чтобы была видимость, что Лей всегда занят делом.

Венруо подчеркнул, что Лей не впервые попался на имитации бурной деятельности. В своем письме он указал, что знает о подобных претензиях к Лею со стороны других сопроводителей ядра Linux. Они тоже были недовольны тем, как Лей заваливает их патчами.

Венруо также отметил, что Лей отправлял мелкие патчи по отдельности, без объединения в один крупный, тем самым отнимая еще больше времени их на проверку. «Вы отправляете исправление от имени вашей компании. Делая это, вы на самом деле только вредите и без того испорченной репутации», - подытожил Венруо в своем письме.

Huawei активно участвует в разработке ядра Linux

Венруо рассказал изданию, что некоторые китайские технологические компании действительно слишком требовательны по отношению к своим сотрудникам. По его словам, они ставят им почти невыполнимые цели KPI.

«Я думаю, что это основная причина. Это заставляет сотрудников делать что-то, не руководствуясь здравым смыслом. И это явно имеет отношение к токсичной корпоративной культуре, такой как 996 (работа с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю – прим. CNews)», - отметил Венруо, добавив, что надеется, что подобных инцидентов будет все меньше и меньше. «Но, если не устранить первопричину, следующий подобный инцидент не заставит себя ждать», - сказал он.

Специалисты The Register попросили Чженя Люя прокомментировать письмо Венруо. Он проигнорировал запрос. Вместо этого он написал ему напрямую, пообещав, что последующие его вклады в развитие Linux будут более значимыми. В ответ на это Венруо предложил ему список проектов, за которые было бы полезно взяться.

Huawei не спешит прояснять ситуацию

Сотрудники The Register связались и с другими представителями Huawei. Они попытались выяснить, действительно ли компания учитывает количество патчей для ядра Linux при оценке KPI своих программистов.

На запрос отреагировали лишь сотрудники Huawei в США. Они заявили, что обязательно подготовят ответ, но добавили, что на это может потребоваться некоторое время.

Как сообщал CNews, что в распоряжении Huawei есть собственный Linux-дистрибутив под названием openEuler. В его основе находятся наработки коммерческого дистрибутива EulerOS, который сам по себе является форком (ответвлением) пакетной базы CentOS. EulerOS оптимизирован для серверов с процессорами ARM64.

В марте 2020 г. Huawei обновила свой дистрибутив до версии 20.03. Это первый релиз openEuler с расширенным циклом поддержки (LTS). Апдейты для него будут выходить до 31 марта 2024 г.

Инцидент с университетом Миннесоты

За последние три месяца это как минимум второй громкий инцидент с патчами для Linux. Но, если предлагаемые сотрудниками Huawei исправления не носят деструктивный характер, а просто отнимают время проверяющих, то в случае с разработчиками из университета Миннесоты (США) все было в точности наоборот.

В апреле 2021 г. CNews писал, что сотрудники вуза намеренно разрабатывали патчи со скрытыми уязвимостями, чтобы понаблюдать за реакцией сообщества. Комьюнити не захотело, чтобы на них ставили эксперименты – новые патчи Университета приниматься не будут, а все имеющиеся (их около 190) исключены из состава ядра и отправлены на повторную проверку. В некоторых из них выявлены различные ошибки.

Позже разработчики из университета Миннесоты извинились за свое поведение. Тем не менее, вуз все же был исключен из числа разработчиков ядра Linux.