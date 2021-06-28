ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское

АПКИТ раскритиковала законопроект, который распространяет действие «Пакета Яровой» на владельцев технологических сетей. Вводить требования о хранении информации «поголовно» излишне, считают в АПКИТ. Свои соображения ассоциация направила в Госдуму.

Критика АПКИТ «Пакета Яровой»

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) раскритиковала законопроект, согласно которому владельцы технологических сетей обязаны в течение трех лет хранить информацию о действиях своих пользователей. Принятие законопроекта приведет к значительным дополнительным затратам компаний, а также негативно повлияет на реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика». Речь идет о хранении лишних сотен терабайт информации, а также возможных штрафах.

Это говорится в письме ассоциации, которое было направлено председателю комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александру Хинштейну. Членами АПКИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании, среди которых Google, «Крок», «Лаборатория Касперского», «Ланит» и др.

«В случае принятия законопроекта, государство в очередной раз (как и в случае с “законом Яровой”) простимулирует спрос на импортное оборудование за счет средств российского бизнеса или простимулирует обращение к зарубежным провайдерам хостинга/CDN», — сказано в письме. Причем, в отличие от реальной практики поэтапного введения в действия «закона Яровой», для нового требования в проекте устанавливается 90-дневный срок вступления в силу, отмечают авторы письма.

Бизнес снова обрушился с критикой на «пакет Яровой»

Ассоциация в своем письме также отмечает, что у Роскомнадзора уже есть полномочия выборочно обязать владельцев интернет-ресурсов хранить информацию. При этом предлагаемое законопроектом требование «поголовно» хранить информацию в рамках целых подсетей, без учета того, ресурсы какой направленности и назначения находятся в этой подсети, видится авторам письма чрезмерным.

На момент публикации материала, представители АПКИТ на вопросы CNews о возможных затратах бизнеса на хранение такого количества информации, а также о вероятности принятия законопроекта, ответить не смогли.

Что меняется в «законе Яровой»

Напомним, Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространяет действие «пакета Яровой» на владельцев технологических сетей связи в апреле 2021 г. Документ в виде поправок в закон «О связи» был разработан в 2020 г. Минцифры. Согласно документу, владельцы сетей должны будут три года хранить на территории России сообщения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений лиц, использующих данные сети. Также владельцы технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы (AS), должны будут передавать правоохранительным органам информацию о своих пользователях и переданных ими сообщениях.

Автономная система — это система IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации с интернетом. Номера AS, как правило, имеют интернет-провайдеры и крупные организации.

Технологические сети связи — это сети, которые не используются для непосредственного предоставления услуг связи. Такие сети могут использоваться, например, для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве. Владельцами крупнейших в России технологических сетей связи являются «Газпром», РЖД, «Лукойл» и другие подобные организации.

Дополнения АПКИТ



«Речь идет не только об операторах связи, а о более широком круге организаций, в т. ч. ИТ-компаниях и компаниях реального сектора экономики, погрузившихся в цифровую трансформацию, — рассказал CNews директор АПКИТ Николай Комлев. — По предварительным прикидкам (детали будут, видимо в подзаконных актах) средней ИТ-компании понадобится хранить в год несколько сотен терабайт информации. В защищенном облаке это может стоить от полумиллиона до миллиона рублей в год».



Директор АПКИТ также выразил надежду, что законопроект как минимум доработают с учетом мнения бизнеса, проработку его синхронизируют с подготовкой подзаконного акта, в котором распишут подробности, а также увеличат переходный период, а в идеале «вообще отменят».



История появления и суть «закона Яровой»

Антитеррористический пакет законопроектов, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят в 2016 г. Он обязал операторов связи в течение трех лет хранить данные о действиях своих пользователей.

С 1 июля 2018 г. вступала в силу норма о хранении содержимого переданных пользователями сообщений сроком до полугода. Согласно тексту принятого постановления, голосовые вызовы также должны храниться сроком в полгода.

Для хранения трафика передачи данных была разработана более сложная формулировка. Оператор связи должен будет выделить емкость для хранения трафика передачи данных своих пользователей, достаточной для хранения объема трафика, переданного за месяц до сдачи оператором ФСБ и Роскомнадзору технических средств хранения данных. При этом каждый год в течение пяти лет объем данной емкости должен увеличиваться на 15%.

Операторы изначально выступали против хранения трафика своих пользователей, указывая на сопутствующие этому значительные расходы. В 2020 г. с началом пандемии COVID-19 операторы связи стали просить ввести отсрочку по вступлению в силу нормы об увеличении емкости для хранения данных. И в июне 2021 г. CNews писал, что Правительство все же согласилось отсрочить на год вступление в силу данной нормы.