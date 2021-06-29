Сбербанк переманил к себе в штат главу R&D Intel в России

Глава R&D Intel в России ушел в Сбербанк

Должность старшего управляющего директора по технологическому развитию рекомендательной платформы Сбербанка занял бывший сотрудник Intel Иван Кузьмин. На новом месте он сфокусируется на создании этой платформы для всей экосистемы банка. В данной должности Кузьмин будет подчиняться СТО (техническому директору) Сбербанка, исполнительному вице-президенту, руководителю блока «Технологии» Давиду Рафаловскому, который занимает этот пост с августа 2018 г.

Что именно будет представлять собой рекомендательная платформа, представители Сбербанка на момент публикации данного материала уточнить CNews не смогли. В открытых источниках сведений о ней нет. В официальном сообщении организации приводятся слова Рафаловского, который называет ее «одной из наиболее востребованных частей ИТ-ландшафта и инфраструктуры Сбербанка, которая будет базироваться на существующих платформенных компонентах и самых современных технологиях».

Трудовая биография Кузьмина до прихода в Сбербанк

Иван Кузьмин окончил Национальный исследовательский нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальности «математика и информатика». При этом он является доктором философии, политологии и государственного управления.

Сбербанк принял на работу экс-топа Intel в России

В компании Intel Кузьмин проработал 17 лет. С 2004 по 2011 гг. он руководил проектами и командами по разработке программных продуктов в России и за рубежом. С 2011 по 2013 гг. работал в США в головном подразделении Intel, где отвечал за построение распределенной международной команды, обеспечивающей непрерывность процесса разработки ПО в компании, а также за внедрение лучших практик по его созданию.

С января 2020 г. Кузьмин занимал должность гендиректора по исследованиям и разработкам (R&D) Intel в России, в которой сменил Марину Алексееву. После ухода Кузьмина из компании в июне 2021 г., на его место был назначен Алексей Мяков, который уже работал в Intel, развивая технологии глубинного обучения, искусственного интеллекта, компьютерного зрения и интернета вещей.

Сопоставляя названия должностей Кузьмина в Intel и в Сбербанке, можно предположить, что с точки зрения статуса данный переход топ-менеджера на новое место работы — это своеобразное понижение в должности. Так ли это на самом деле, Иван Кузьмин на момент публикации материала пояснить CNews не смог.

Что такое экосистема Сбербанка

Упомянутая выше экосистема Сбербанка — это набор сервисов, которые объединяют разные направления потребностей клиентов в одном месте. Экосистема включает в себя как сторонние компании, так и продукты банка. Среди партнеров Сбербанка — «Лукойл», Teztour, «Мегафон», «Яндекс», Headhunter и др.

В экосистему Сбербанка входят аптеки, операторы доставки продуктов и готовой еды, услуг связи, перевода денег, организаторы развлечений, такси, системы отправки и получения посылок и сервис «Домклик». При этом все продукты Сбербанка связаны между собой. Каждый клиент, который имеет личный кабинет в системе Сбербанка и ID-номер, может воспользоваться всеми этими сервисами.